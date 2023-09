Reklama

Benzyna 95 i diesel, czyli ceny na stacjach rządzą się własnymi prawami

Ceny benzyny, oleju napędowego oraz gazu LPG na początek października zapowiadają najnowsze raporty analityków. Jakie kwoty powitają kierowców?

– W dobiegającym końca tygodniu ropa naftowa i dolar rosły w tym samym czasie, co mogłoby sugerować, że na stacjach będą notowane podwyżki, było jednak inaczej. Rynek paliw w Polsce cały czas rządzi się własnymi regułami. Na stacjach notujemy kolejne obniżki i wrzesień kończymy poniżej poziomu 6 zł za litr. Zarówno jeśli chodzi o benzynę 95 jak i dla olej napędowy – powiedział Grzegorz Maziak, analityk rynku paliw e-petrol.pl

Ceny paliw w Polsce najniższe od roku, drożeje gaz LPG

Mijający wrzesień to jak dotąd najtańszy paliwowo miesiąc w tym roku. Najpopularniejszea benzyna 95 w zależności od miejscowości i typu stacji można była już w cenie 5,83 zł/l, ale zdarzały się stacje, które sprzedawały to paliwo po 7,32 zł/l.

W przypadku diesla widełki cenowe były nawet szersze. Zależnie od regionu i typu stacji olej napędowy był w cenach 5,62 do 7,22 zł/l.

Paliwo Cena Benzyna 95 5,83-7,32 zł/l Olej napędowy czyli diesel 5,62-7,22 zł/l Gaz LPG

– Tak duże różnice wynikają nie tyle z regionu, województwa czy miasta, ale przede wszystkim z charakteru stacji. Tradycyjnie, najniższe ceny oferują obiekty, należące do sieci hipermarketów i wiodącej w Polsce marki Orlen, drożej było na stacjach, których właściciele muszą zaopatrywać się w paliwo z importu – wyjaśniają analitycy.

Drożeje jedynie gaz LPG do poziomu 2,97 zł/l. Zdaniem analityków kierowcy muszą się przygotować na kolejne dni z podwyżkami, ponieważ pojawiają się problemy z dostępnością tego paliwa.

Nowe ceny paliw od 2 października, czyli początek wielkich zmian

Od 2 października cena benzyny 95 powinna mieścić się w przedziale 5,92-6,04 zł za litr. Diesel to koszt tankowania za poziomie 5,91-6,05 zł/l. Gaz LPG wyraźnie zdrożeje w przyszłym tygodniu – cena tego paliwa powinna kształtować się między 2,98 a 3,09 zł za litr. Jednak wygląda na to, że już niebawem może zakończyć się paliwowe eldorado…

Paliwo Cena od 2 października 2023 Benzyna 95 5,92-6,04 zł/l Olej napędowy czyli diesel 5,91-6,05 zł/l Gaz LPG 2,98-3,09 zł/l

Cena benzyny i diesla w październiku pójdzie ostro w górę

– Na początku października ceny paliw na stacjach powinny być stabilne. Czy uda się utrzymać tak niskie poziomy cenowe w dłuższej perspektywie? Będzie o to trudno – ocenił Grzegorz Maziak.– Drożeje ropa naftowa, słabnie też złotówka do dolara. Jeżeli w najbliższych tygodniach zobaczymy przywracanie rynkowej logiki, to paliwa na stacjach będą wyraźnie droższe. Z naszych wyliczeń wynika, że olejnapędowy to wzrost o 1,20 zł, benzyna droższa o ok. 1 zł – wyliczył ekspert e-petrol.pl.

Koniec taniego paliwa zapowiadają także analitycy BM Reflex. – Wszystko wskazuje na to, że ostatni tydzień września w wyniku stabilizacji cen na rynku hurtowym, jest ostatnim tygodniem obniżek cen benzyny o diesla na stacjach. Niestety wciąż są obserwowane podwyżki cen autogazu – zauważają w raporcie.