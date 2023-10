Reklama

Po wyborach paliwo będzie droższe? Sasin: Nie jestem wróżką

– Tanie paliwo na stacjach Orlenu to nie jest coś, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach. To fakt, który trwa od dawna. Zamiast się z tego cieszyć mamy skłonności, jako Polacy, by szukać drugiego dnia – powiedział Jacek Sasin w Radiu Zet.

Dopytywany czy po wyborach cena paliwa wzrośnie, minister aktywów państwowych stwierdził: – Nie jestem wróżką, nie jestem w stanie przewidzieć procesów na rynkach.

Zabraknie paliwa w Polsce?

Braki paliwa? – Jeśli dojdzie do paniki rynkowej, a do tego dąży opozycja, to pewnie będą problemy logistyczne, ale nie ma powodu, by tak się stało – skomentował szef MAP. Jacek Sasin podkreślił jednocześnie, że rząd dba o to, by rezerwy strategiczne nie były naruszone. – Minister klimatu nad tym czuwa. Wszystko jest pod kontrolą. Paliwa nie zabraknie – zapewnił.

– Nigdy nie doprowadzimy do tego, żeby paliwo, ciepło, prąd w Polsce był dobrem luksusowym, na które ludzi nie stać. Będziemy zawsze pilnowali, by ceny były dostępne dla naszych obywateli – stwierdził Sasin.

– W żadnym wypadku paliwa nie zabraknie, ale obecnie jest kampania ze strony opozycji, żeby wywołać panikę na rynku i żeby paliwa zabrakło. Ale nie dlatego, że paliwa nie ma, ale dlatego, że przy dużym zainteresowaniu mogą pojawić się perturbacje logistyczne – powiedział.

Paliwo zdrożeje? To wina opozycji?

Jak mówił, jeszcze niedawno pod adresem Orlenu opozycja rzucała przeciwne oskarżenia. – Orlen był atakowany, że łupi Polaków i że paliwo powinno być tańsze. Teraz jest atak, że paliwo jest zbyt tanie – powiedział Sasin.

– Opozycja takimi działaniami – strachem i zamieszaniem na rynku paliw – chce podnieć cenę – dodał.

– Tanie benzyna jest w Polsce od dawna, od kiedy Orlen uzyskał możliwość pozyskiwania ropy z innych kierunków, od kiedy poprzez fuzję z Energą, z Lotosem, z PGNiG stał się poważnym światowym graczem na rynku paliw – powiedział minister. – Niskie ceny wynikają z optymalizacji kosztów - wielka firma ma mniejsze koszty – i partnerstwa strategicznego z Saudi Aramco. Duży może więcej i może kupować po mniejszych cenach – wskazał.