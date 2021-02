Suzuki Hayabusa – legenda wśród motocykli. Pierwsza seryjna maszyna z prędkością maksymalną przekraczającą 300 km/h. Jej debiut w 1999 roku wprawił w osłupienie ze względu na moc silnika i osiągi. Z miejsca zyskała tytuł najszybszego sprzętu na świecie i stała się początkiem kategorii ultrasportowych maszyn. Nawet mimo nałożonego przez samą branżę limitu prędkości maksymalnej, który zakończył walkę o podnoszenie poprzeczki, wyjątkowe osiągi Hayabusy zapewniły jej koronę w tej kategorii. Druga odsłona wjechała w 2008 roku - z nowymi funkcjami, większą pojemnością i niepowtarzalnym, aroganckim wyglądem. Łącznie japoński producent sprzedał ponad 189 tys. sztuk tego modelu w obu wcieleniach. A teraz Suzuki wprowadza nową 3. generację swojego sokoła…

Suzuki Hayabusa, jak najszybsze zwierzę

Nowa Hayabusa stylistycznie zachwyca z każdej strony. Projektanci utrzymują, że chcieli stworzyć "wyrafinowaną bestię". Może zabrzmi to górnolotnie, ale ich dzieło wygląda szlachetnie jak japoński sokół wędrowny, od którego wzięła nazwę. Agresywna sylwetka sprawia wrażenie skupienia całej masy z przodu, wysokiego tyłu, awangardowych tylnych świateł oraz utrzymanego w prostej linii układu wydechowego (kolektor i tłumik). Pod ekstremalnie aerodynamicznym poszyciem inżynierowie japońskiej marki zastosowali podwójną ramę oraz wahacz z odlewu aluminium. To dla lekkości całej konstrukcji.

Suzuki Hayabusa osiągami musi dorównywać drapieżnikowi, który w locie nurkowym osiąga 300 km/h. Stąd sercem nowego motocykla jest ulepszony przez Japończyków legendarny, chłodzony cieczą, rzędowy czterocylindrowy silnik o pojemności 1340 cm3, który stosowano w poprzedniej generacji. Magiczne ręce inżynierów sprawiły, że jednostka imponuje bezkonkurencyjnym potencjałem.

Suzuki Hayabusa. Przyspieszenie i silnik

Osiągi i możliwości nowej Hayabusy, w ocenie inżynierów pozwolą, na prześcignięcie jej poprzedników w większości sytuacji. Choć maksymalne wartości mocy (190 KM/9700 obr./min) i momentu obrotowego (150 Nm) plasują ją pomiędzy dwoma poprzednimi generacjami, to udoskonalony silnik oraz wprowadzenie najnowszych technologii w elektronice daje trzeciej odsłonie przewagę w zakresach najbardziej użytecznych obrotów używanych na co dzień. Czas, w jakim nowa Hayabusa pokonuje ćwierć mili jest taki sam, jak w poprzedniej generacji i bez wysiłku osiąga ograniczoną fabrycznie do 299 km/h prędkość maksymalną. Sprint do 100 km/h trwa 3,2 sekundy. Szaleństwo!

Dane techniczne

Suzuki Hayabusa 1. generacja 2. generacja NOWY model 2021 Pojemność skokowa silnika 1298 ccm 1340 ccm 1340 ccm Średnica x skok tłoka 81 mm x 63 mm 81 mm x 65 mm 81 mm x 65 mm Stopień sprężania 11.0:1 12.5:1 12.5:1 Moc maksymalna 175 KM/9800 obr./min 197 KM/9500 obr./min 190 KM/9700 obr./min Maks. moment obrotowy 138 Nm/7000 obr./min 155 Nm/7200 obr./min 150 Nm/7000 obr./min Czas 0-200 m 7,1 s 6,9 s 6,8 s Przyspieszenie 0-100 km/h 3,3 s 3,4 s 3,2 s Prędkość maksymalna 299 km/h 299 km/h 299 km/h Norma emisji - Euro 3 Euro 5 Zużycie paliwa (WMTC) (km/l) - 17,6 14,9

Nowa rura łącząca kolektory wydechowe pierwszego i czwartego cylindra pomaga dostarczyć więcej mocy i momentu obrotowego w zakresie niskich i średnich prędkości obrotowych (kolektory wydechowe cylindrów 2 i 3 były połączone już w poprzedniej generacji Hayabusy). Jednoczęściowy katalizator poprzedniej wersji został zastąpiony przez nowy dwuczęściowy system, składający się z pojedynczego eliptycznego katalizatora na końcu kolektora wydechowego oraz dwóch cylindrycznych, po jednym w każdym z tłumików końcowych. To rozwiązanie, razem z dodatkową sondą Lambda pozwala spełnić standardy nowej europejskiej normy emisji spalin Euro 5. Teraz pojemność każdego z tłumików końcowych jest mniejsza o 1,98 litra, a zmiana konstrukcji z trzykomorowej na dwukomorową ucięła masę całego układu wydechowego o ponad 2 kg. Wreszcie dźwięk, nowa Hayabusa oddychając przez podwójny wydech ma przyprawić o dreszcze ekstazy…

Jazda? Suzuki zapewnia, że nowa Hayabusa będzie nie tylko bezlitosna dla rywali przy wysokich prędkościach ale też zwinna i łatwa w manewrowaniu (połówki kierownicy zamontowano o 12 mm bliżej prowadzącego). Ustawienie początkowe zawieszenia – w pełni regulowanego, odwróconego widelca KYB o średnicy 43 mm oraz amortyzatora tylnego KYB powinno dać kompromis pomiędzy dobrą amortyzacją, a stabilnością podczas jazdy na wprost. Czterotłoczkowe, przednie zaciski hamulcowe Brembo Stylema wgryzają się w dwie 320-milimetrowe tarcze. Bridgestone specjalnie dla tego modelu zaprojektował opony. Rozkład masy idealny – 50:50.

Suzuki Hayabusa. Cena w Polsce

Suzuki Hayabusa nowej 3. generacji kosztuje od 84 900 zł. Motocykl jest produkowany w japońskiej fabryce w Hamamatsu. Dostawy pierwszych egzemplarzy do salonów rozpoczną się na początku kwietnia 2021 roku.