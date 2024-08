Nowe drogi i remonty w Polsce. Gdzie uważać na utrudnienia?

Długi weekend czas zacząć. Co czeka kierowców? W przypadku wyjazdów w popularnych kierunkach i powrotów do domu nie warto jeździć na pamięć. Zarówno ze względu na korki (czas podróży) i czyhające na nas niespodzianki w postaci fotoradarów czy drogówki, jak i uciążliwe remonty. Jest i dobra strona drogowej rzeczywistości – nowe odcinku dróg, które skrócą czas spędzony w aucie.

Eksperci Telematics Technologies, dostawcy nawigacji NaviExpert, wzięli pod lupę ostatnie inwestycje drogowe i utrudnienia, które odczuwalnie spowolnią kierowców. Gdzie uważać?

Reklama

Nowe inwestycje drogowe - tam będzie szybciej i wygodniej

S6 obwodnica Koszalina i Sianowa (woj. zachodniopomorskie). 15 czerwca miało miejsce częściowe otwarcie (nitka Północna). Przejazd od węzła Bielice do węzła Sianów Zachód przez Koszalin zajmował do tej pory ponad 20 minut. Teraz ominięcie Koszalina zajmie niecałe 10. Kolejne odcinki S6 pozwolą komfortowo dojechać do wielu nadmorskich kurortów w okolicach Kołobrzegu i Mielna. Od 16 lipca dostępna są obie jezdnie (nitka Południowa).

Reklama

S1 Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie). Od 2 lipca 2024 kierowcy mogą korzystać z obu jezdni nowej ekspresówki (DK1 > S1). W życie weszła nowa organizacja ruchu na tym odcinku. Przebudowa drogi pozwala skrócić czas przejazdu przez konurbację górnośląską od strony wschodniej. W budowie pozostaje jeszcze węzeł Pogoria.

S3 Bolków – Kamienna Góra (woj. dolnośląskie). Ostatni brakujący fragment S3 w tej części Polski. Otwarta 1 sierpnia droga skraca czas przejazdu w góry i do Czech. Na przecinającym Sudety odcinku znajduje się najdłuższy - 2,3 km pozamiejski tunel drogowy w Polsce. Tunel objęty jest odcinkowym pomiarem prędkości (80 km/h). Droga S3 stanowi środkowoeuropejski korytarz transportowy, który łączy Polskę od Zachodniego Pomorza do granicy z Czechami, a także całą Europę od Grecji do Szwecji.

A2 węzeł Siedlce Zachód - Siedlce Południe (woj. mazowieckie). Oddany kierowcom w piątek - 9 sierpnia 7-kilometrowy odcinek jest częścią inwestycji Kałuszyn-Siedlce. W najbliższych tygodniach przybędzie kolejnych blisko 15 km autostrady A2. Dwa odcinki w ramach zadania dotyczącego projektu i budowy A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł Kałuszyn (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego).

S16 Borki Wielkie – Mrągowo (woj. warmińsko-mazurskie).Otwarcie 13-kilometrowego odcinka miało miejsce we wtorek, 13 sierpnia po godz. 16.00. Razem z nim oddano do użytku odcinek DK59/DK16 (zachodnia i południowa obwodnica Mrągowa).

Warto też wspomnieć o DW 993 i nowym moście w Bednarce. Oddany kierowcom most to zwieńczenie kilkumiesięcznych utrudnień i objazdów na granicy Małopolski i Podkarpacia. Zakończyły się także prace na DW501 Jantar – Stegna i związane z nimi utrudnienia oraz DK28 Kasina Wielka – droga przez długi czas była zamknięta przez osuwisko.

Tam utkniesz w korku w długi weekend. Top 5 uciążliwych remontów

Lista utrudnień, z którymi trzeba się liczyć w drodze na długi weekend sierpniowy:

A1 Węzeł Gdańsk Południe – znaczące utrudnienia w ruchu. Przez okres wakacji wszystkie relacje będą dostępne (odstąpiono od pomysłu zamykania poszczególnych odcinków). Spowolnienia ruchu. Zamknięte są łącznice zbiorczo-rozprowadzające. Zjazd/Wjazd zorganizowany jest w sposób tymczasowy.

– znaczące utrudnienia w ruchu. Przez okres wakacji wszystkie relacje będą dostępne (odstąpiono od pomysłu zamykania poszczególnych odcinków). Spowolnienia ruchu. Zamknięte są łącznice zbiorczo-rozprowadzające. Zjazd/Wjazd zorganizowany jest w sposób tymczasowy. A1 Kopytkowo – Pelplin – ruch odbywa się zachodnią nitką w obu kierunkach z ograniczeniem prędkości do 80 km/h. Utrudnienia mają potrwać do początku września. Swarożyn - Pelplin to kolejny etap prac na A1 mających potrwać 7 tygodni, począwszy od 12 sierpnia. Ograniczenie do 80 km/h oraz ruch jedną nitką, częściowo zamknięty węzeł Swarożyn.

– ruch odbywa się zachodnią nitką w obu kierunkach z ograniczeniem prędkości do 80 km/h. Utrudnienia mają potrwać do początku września. Swarożyn - Pelplin to kolejny etap prac na A1 mających potrwać 7 tygodni, począwszy od 12 sierpnia. Ograniczenie do 80 km/h oraz ruch jedną nitką, częściowo zamknięty węzeł Swarożyn. DK22 – prace drogowe na odcinkach od Chojnic przez Starogard Gdański, Malbork , aż do granicy województwa pomorskiego z warmińsko-mazurskim. Występują liczne spowolnienia i miejscowy ruch wahadłowy.

– prace drogowe na odcinkach od , aż do granicy województwa pomorskiego z warmińsko-mazurskim. Występują liczne spowolnienia i miejscowy ruch wahadłowy. DK65 na odcinku między Grajewem a Nową Wsią Ełcką oraz na trasie Ełk – Gąski duże utrudnienia ze względu na przebudowę drogi. Kolejny odcinek objęty pracami drogowymi na DK65 to Olecko – Kowale Oleckie. Kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym.

duże utrudnienia ze względu na przebudowę drogi. Kolejny odcinek objęty pracami drogowymi na DK65 to Olecko – Kowale Oleckie. Kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym. DK7 Płońsk- Zakroczym - trwa budowa drogi ekspresowej. Planowane zakończenie prac wiosną 2025. ​

- trwa budowa drogi ekspresowej. Planowane zakończenie prac wiosną 2025. ​ Z ważniejszych trwających podczas wakacji remontów warto także wspomnieć o: S3 Dargobądz – Świnoujście (przebudowa z DK3) i budowie DK11 Szczecinek – na Północy kraju oraz o mających potrwać do 2026 roku dużych utrudnieniach związanych z inwestycją DK63 Pisz – Jeże na Mazurach.

– Świnoujście (przebudowa z DK3) i budowie – na Północy kraju oraz o mających potrwać do 2026 roku dużych utrudnieniach związanych z inwestycją – Jeże na Mazurach. Polska Centralna to m.in. uciążliwa dla kierowców rozbudowa autostrady A2 Krzesiny - Poznań Wschód do trzech pasów i DK92 Kutno Sklęczkowska (zamknięty do połowy października most nad rzeką Ochnia).

Utrudnienia na południu Polski - nie tylko autostrada A4 i Gierkówka

Nie mniej dzieje się na Południu Polski. Oto kilka ważniejszych utrudnień:

DK91 "Gierkówka" - przebudowa na wielu odcinkach od Częstochowy do Brudzowic,

A4 od węzła Murckowska do węzła Mysłowice - utrudnienia w ruchu mają potrwać do listopada, kilkadziesiąt kilometrów dalej zamknięty jest węzeł Gliwice Ostropa (do 15 września),

DK94 Pyskowice – Zabrze - przebudowa, droga zamknięta dla ruchu,

Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ) Zabrze - ruch dwukierunkowy skierowany na jedną jezdnię,

Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne - przebudowa drogi powiatowej,

S7/DK78 Jędrzejów Północ – zamknięcie dwukierunkowej łącznicy węzła,

DK46 Nysa – Pakosławice – przebudowa.

Do tego są remonty w Szklarskiej Porębie (zamknięta ul. 1 Maja), Karpaczu (remont mostu ul. Obrońców Pokoju – ruch wahadłowy) i Szczyrku (remont mostu ul. Salmopolska).

Objazdy i wyścig Tour de Pologne

Do 18 sierpnia włącznie, na drogach południowej Polski będzie można spotkać uczestników kolarskich zmagań Tour de Pologne. Z trwającego od poniedziałku - 12 sierpnia wyścigu pozostało 5 etapów, które swoim zasięgiem obejmą następujące miejscowości: