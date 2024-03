Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował, że w Złotowie doszło do zdarzenia z udziałem kierowcy auta osobowego i jednego z protestujących. Z kolei oficer prasowy KPP w Złotowie asp. Damian Pachuc poinformował, że do incydentu doszło ok. godz. 17.00.

Reklama

Jeden z kierowców, który najprawdopodobniej nie wytrzymał nerwowo i chciał ominąć całe zgromadzenie, wjechał na ścieżkę dla rowerów. W trakcie, gdy on jechał tą ścieżką dla rowerów, z przeciwnego kierunku na tej ścieżce pojawiła się osoba na hulajnodze. W tym momencie, żeby nie doszło do zdarzenia, wszedł na tę ścieżkę rolnik, uczestnik tego zgromadzenia i doszło do kontaktu pomiędzy samochodem i tym rolnikiem - powiedział.

Kierowca już bez uprawnień

Dodał, że na szczęście nikt w zdarzeniu nie odniósł poważniejszych obrażeń; nie było potrzeby udzielania na miejscu specjalistycznej pomocy medycznej.

Reklama

Czynności nasze zakończyły się w ten sposób, że kierowcy, rocznik 1949, zostały zatrzymane uprawnienia do kierowania. Mężczyzna był trzeźwy. Ze względu jednak, że swoim zachowaniem stworzył zagrożenie dla osób poruszających się tą ścieżką, sprawa będzie najpewniej kierowana do sądu - powiedział Pachuc.