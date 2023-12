Przebudowa Zakopianki. Chodzi o kluczowy fragment

GDDKiA poinformowało o nowej umowie, która zakłada przygotowanie koncepcji poprawy przepustowości prawie 7 km Zakopianki między Nowym Targiem a Szaflarami. Podpisany kontrakt to ważny krok na drodze do przebudowy jednego z ostatnich fragmentów drogi łączącej Kraków z Zakopanem. Plany obejmują również pozostałą część Zakopianki, bo odcinek między Szaflarami a rondem w Zakopanem ma zacząć powstawać za parę lat.

Remont na Zakopiance

Jak wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, remont drogi z Nowego Targu do Szaflar jest konieczny - to główna trasa do Zakopanego, a natężenie ruchu na niej stale rośnie. Między 2015 a 2021 rokiem, ruch zwiększył się o 45 proc., do ponad 22 tysięcy pojazdów na dobę. W jeszcze większym stopniu wzrósł ruch samochodów ciężarowych, bo o 73 proc., do 2,3 tysiąca pojazdów na dobę. Dodatkowe utrudnienia i korki tworzą się w sezonie turystycznym. W 2024 roku drogowcy planują oddać do ruchu przebudowaną, w całości dwujezdniową DK47 z Rdzawki do Nowego Targu. Kolejnym krokiem są więc przebudowy za Nowym Targiem, w stronę Zakopanego.

Budowa Zakopianki. Od Nowego Targu do Zakopanego pojedziemy szybciej

Rozbudowa drogi odbędzie się w jej obecnym śladzie. Tam, gdzie warunki na to pozwolą, planuje się dodanie nowych pasów ruchu. W ramach prac przewidziano modernizację skrzyżowań, remont zjazdów oraz budowę około 1200 metrów nowych chodników. Szczegółowy zakres prac zostanie określony przez wykonawcę wybranego w procesie przetargowym.

Znana jest też data rozpoczęcia prac na kolejnym odcinku od Szaflar do Zakopanego. Wszystko wskazuje na to, że wbicie pierwszej łopaty przypadnie dopiero na 2028 rok. W styczniu GDDKiA podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego odcinka. Po zakończeniu tych pracy (zaplanowanych do 2028 roku) rozpocznie się faktyczna budowa.