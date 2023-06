Rzecznik Komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Piotr Chojnowski powiedział, że jednego z rannych policjantów do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, drogi z policjantów został odwieziony do szpitala karetką. Dwoje rannych w wypadku dzieci - nastolatek i młodsze dziecko z rodzicami również trafiło do szpitala.

Reklama

Ze wstępnych informacji strażaków wynika, że do wypadku doszło na drodze Sokoły-Jeżewo. Podlaska policja podała na razie krótko, że droga jest zablokowana, nie podała więcej informacji o zdarzeniu.

Strażacy nie podają o przejazd jakiej kolumny rządowej chodzi. Z kolei policja podała na Twitterze, że "nikt poza dwoma policjantami nie doznał obrażeń w zderzeniu radiowozu zamykającego rządową kolumnę z osobową mazdą, do którego w niedzielę po południu doszło w Czajkach w powiecie wysokomazowieckim".

Reklama

"Nikt poza policjantami z kolumny nie odniósł obrażeń, bezpieczeństwo przewożonych osób zostało zachowane" - podała policja.

Do wypadku doszło ok. godz. 15.00. Policja podała, że w radiowóz, który zamykał kolumnę rządowych pojazdów wjechał czołowo samochód osobowy mazda.

"Nic nie wskazuje na umyślne działanie - kierująca mazdą, jadąc z przeciwnego kierunku straciła panowanie nad swoim samochodem" - podała policja.

Podkreślono, że najbardziej poszkodowanymi w wypadku są policjanci.

"Jeden z nich ze złamaniami miednicy i żeber przetransportowany został do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, natomiast drugi przewieziony do szpitala. Cztery osoby podróżujące mazdą według wstępnych ocen nie odniosły poważniejszych obrażeń" - podała policja.

Oficer prasowa policji w Wysokiem Mazowieckiem Agnieszka Zaremba poinformowała PAP, że radiowóz zamykał rządową kolumnę pojazdów SOP po wizycie w Podlaskiem premiera Mateusza Morawieckiego i szefa MON Mariusza Błaszczaka. Nie podała czy w kolumnie pojazdów znajdowali się premier, szef MON.

Premier Mateusz Morawiecki i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak byli w niedzielę w Białymstoku, a potem w Krynkach przy granicy z Białorusią.

Droga w miejscu wypadku jest zablokowana, obowiązują objazdy drogami lokalnymi. Agnieszka Zaremba poinformowała, że na miejscu są prowadzone czynności w sprawie okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora.