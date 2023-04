Reklama

S7 dłuższa o nowy odcinek tuż przed majówką. Do ruchu udostępnione zostały obie jezdnie w pełnym przekroju dwóch pasów drogi ekspresowej na odcinku ponad 17 km trasy pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn Południe.

GDDKiA podkreśla, że na tym odcinku, z uwagi na prace budowlane prowadzone jeszcze na drogach serwisowych i lokalnych, a także w najbliższym sąsiedztwie trasy głównej, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Kierowcy mogą już korzystać z węzła Złotokłos, a także z wybudowanych na sąsiednich odcinkach S7 węzłów Lesznowola oraz Tarczyn Południe. W kolejnych etapach oddane do ruchu zostaną węzły Antoninów i Tarczyn Północ.

Reklama

Nowy odcinek S7 Lesznowola - Tarczyn otwarty, ale nie rozpędzisz się na całość. Jakie ogranicznie prędkosci?

– Droga ekspresowa S7 połączy wkrótce północ i południe Polski. Trasa ta, biegnąca od portów Trójmiasta, przez Warszawę i Kraków, jest jednym z głównych szlaków komunikacyjnych naszego kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Jej znaczenie dla gospodarki, turystyki oraz bezpieczeństwa podróży jest nieocenione. Dzięki udostępnieniu do ruchu ostatniego odcinka pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn Południe można będzie wygodnie dojechać także do lotniska w Radomiu – podkreślił.

S7 dłuższa o nowy odcinek, oto zmiany w oznakowaniu

Wraz z udostępnieniem kierowcom całego odcinka S7 Warszawa - Grójec wprowadzono zmiany w oznakowaniu i organizacji ruchu na Południowej Obwodnicy Warszawy. Do tej pory kierowcy chcący jechać w kierunku Radomia, Kielc, Krakowa i dalej na południe odbijali od obwodnicy na węźle Opacz lub wyjeżdżając ze stolicy przedłużeniem Al. Jerozolimskich jechali na wprost od węzła Salomea. Teraz S7 na południe prowadzi od węzła Warszawa Lotnisko i jest przedłużeniem krótkiego odcinka S79 od węzła na ul. Marynarskiej.

GDDKiA przypomina, że umowa na realizację odcinka S7 Lesznowola - Tarczyn Północ została podpisana w sierpniu 2017 r. Jednak wykonawca nie podołał zleceniu. Drogowcy odstąpili ud umowy i ogłosili przetarg na dokończenie tego odcinka. Wykonawcą odpowiedzialnym za kontynuację robót była firmą Intercor. Wartość kontraktu wyniosła ponad 510 mln zł.

Reklama

S7 Warszawa - Grójec, czyli wylotówka z Warszawy do Krakowa

Budowa ponad 29 km drogi ekspresowej S7 Warszawa - Grójec, czyli południowej wylotówki z Warszawy, została podzielona na trzy odcinki:

Warszawa Lotnisko – Lesznowola, o długości 6,6 km, oddany do ruchu 30 sierpnia 2022 r.

Lesznowola - Tarczyn Północ, o długości 14,8 km, udostępniony do ruchu 28 kwietnia 2023 r.

Tarczyn Północ - początek obwodnicy Grójca, o długości 7,9 km, oddany do ruchu w grudniu 2020 r.

Trasa główna to dwie jezdnie po trzy pasy ruchu do węzła Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca po dwa pasy ruchu z rezerwą pod budowę trzeciego. Wjazd na nową drogę umożliwiają węzły: Zamienie, Lesznowola, Złotokłos i Tarczyn Południe. Dwa kolejne, Antoninów i Tarczyn Północ, są jeszcze w trakcie realizacji.

S7 na północ od Warszawy

Kierowcy mają już do dyspozycji 275 km drogi ekspresowej od węzła Gdańsk Południe do Płońska. W realizacji jest odcinek Płońsk - Czosnów o długości blisko 35 km. W przygotowaniu jest ostatni fragment, ponad 22 km odcinek S7 na północ do Warszawy. Dla odcinka Czosnów - Kiełpin trwa już przetarg na zaprojektowanie i budowę trasy, a dla odcinka Kiełpin - Warszawa jest przygotowywana dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

S7 Warszawa - Kraków i dalej na południe

Dzięki udostępnieniu do ruchu odcinka Lesznowola - Tarczyn kierowcy mają do dyspozycji blisko 230 km dwujezdniowej trasy od węzła Warszawa Lotnisko do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Jeszcze w tym roku planowane jest oddanie do ruchu blisko 19 km tej trasy od Moczydła do Miechowa. W realizacji są kolejne dwa odcinki Miechów - Szczepanowice (5,3 km) i Widoma - Kraków Nowa Huta (18,3 km). Kierowcy korzystają już z położonego pomiędzy nimi 13-kilometrowego odcinka Szczepanowice – Widoma oraz blisko siedmiokilometrowego fragmentu od Nowej Huty do węzła Kraków Bieżanów na skrzyżowaniu z autostradą A4. Cała droga ekspresowa z Warszawy do Krakowa będzie ukończona w 2024 r.

W drodze na południe od Krakowa kierowcy mają już do dyspozycji ponad 31 km drogi ekspresowej od Myślenic do Rabki-Zdroju z tunelem pod górą Luboń Mały. GDDKiA prowadzi ponadto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla ok. 35 km dwujezdniowej drogi od Rabki-Zdroju do Chyżnego i granicy ze Słowacją.

Droga ekspresowa S7, Unia dała pieniądze na budowę

Droga ekspresowa S7 na odcinku Warszawa - Grójec powstała przy współfinansowaniu przez Unię Europejską, która na trzy odcinki o łącznej długości 29,3 km dołożyła ok. 542 mln zł. Łączny koszt realizacji trasy przekroczył 1,7 mld zł.