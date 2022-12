Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 1494 pojazdów do zimowego utrzymania.

Zarazem przestrzegła przed złymi warunkami spowodowanymi przez błoto pośniegowe. Szczególnie występuje ono w woj. podkarpackim, warmińsko-mazurskim z wyłączeniem południowo zachodniej części województwa, małopolskim z wyłączeniem południowo wschodniej części województwa.

Błoto śniegowe utrudnia jazdę również w Podlaskim na dk 19 odc. Zabłudów – Siemiatycze; Świętokrzyskiego na dk 78 odc. Moskorzew – Chmielnik oraz na dk 73 odc. Chmielnik – Kielce; na Dolnym Śląsku na dk 8 odc. Kłodzko – Kudowa Zdrój, na Opolszczyźnie na dk 40 odc. Prudnik – Głuchołazy, w Łódzkim na dk 91 odc. Piotrków Trybunalski – Radomsko, na dk 42 odc. Nowa Brzeźnica – Kiedosy, na dk 74 odc. Walichnowy – Raducki Folwark, na dk 45 odc. Oleśnica – Józefów, na dk 42 odc. Wieluń – gr. z woj. opolskim.

Na Mazowszu kierowcy musza uważać na błoto pośniegowe na dk 19 odc. Sarnaki – Nieznaki, na dk 63 odc. Siedlce – Godlewo Wielkie, na dk 63 odc. Węgrów – Frankopol.

Natomiast opady śniegu występują na terenie całego kraju z wyłączeniem województwa lubuskiego.

GDDKiA przekazała, że dzień zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 6 cm na północnym wschodzie.

Temperatura maksymalna od -4 st. C na Śląsku, w Małopolsce i krańcach północno-wschodnich do 2 st. C na wschodnim wybrzeżu; chłodniej w rejonach podgórskich około -7 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na północy porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej dość silny i tam w porywach do 75 km/h oraz stopniowo słabnący, zachodni i północno-zachodni. Lokalnie, szczególnie na północnym wschodzie i w górach, zawieje i zamiecie śnieżne.