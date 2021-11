Mecz Polska-Węgry na PGE Narodowym to możliwe utrudnienia dla kierowców - poinformował warszawski ratusz. W godz. 18.30 – 20.45 wyłączony z ruchu indywidualnego, za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych, będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. Józefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński oraz al. Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński, Afrykańska i gen. T. Bora-Komorowskiego.

Dopuszczony będzie przejazd al. Stanów Zjednoczonych, ul. Afrykańską i gen. T. Bora-Komorowskiego.

Po zakończeniu meczu (ok. godz. 22.30), w przypadku gdy duża grupa kibiców będzie chciała wracać do centrum pieszo, policja może podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu mostu Księcia Józefa Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy rondem gen. de Gaulle'a a rondem J. Waszyngtona.

Zgodnie z decyzją Operatora stadionu PGE Narodowy w poniedziałek, 15 listopada, parking P+R będzie nieczynny. Nie będzie można zostawiać samochodów wzdłuż nasypu kolejowego oraz na terenach przyległych.

Mecz Polska-Węgry - komunikacja

Od godz. 18.30, w przypadku braku możliwości przejazdu ulicami J. Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do przystanku Dw. Wschodni. Ulicą Targową będzie kursowała także linii 135, a autobusy linii 146 i 147 pojadą al. Zieleniecką, natomiast linii E-1 trasą: most Świętokrzyski – Zajęcza – Topiel – Tamka – most Świętokrzyski.

Po meczu, ok. godz. 22.30, w przypadku wyłączenia z ruchu mostu Księcia Józefa Poniatowskiego, na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego. Składy linii: 7, 22 i 25 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski, a linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na pętli Pl. Starynkiewicza, natomiast po stronie praskiej na Ratuszowa-Zoo. Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim, natomiast linii 146 i 147 będą kursowały al. Zieleniecką.

Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z na trasie: PL. ZAWISZY – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. J. Waszyngtona – WIATRACZNA.

Po zakończeniu meczu na trasy wyjadą dodatkowe autobusy linii 509. Z ronda J. Waszyngtona będzie można nimi pojechać w kierunku Nowodworów i Gocławia. Więcej będzie również tramwajów. Z pętli Al. Zieleniecka składy linii 3 odjadą do Annopola, a linii 26 w kierunku osiedla Piaski. Na zmienionej trasie Gocławek – Ratuszowa-Zoo pasażerów przewiozą tramwaje linii 9 i 24. Powrót z meczu ułatwi również metro, którego pociągi będą kursowały częściej – na linii M1 co pięć minut, a na linii M2 co trzy minuty.

Mecz Polska-Węgry - bezpłatne przejazdy

Posiadacze biletów na mecz, zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez UEFA są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach 1 strefy biletowej ZTM oraz do bezpłatnego korzystania z parkingów Parkuj i Jedź, od 15 listopada od godz. 6.00, do 16 listopada do godz. 1.00.

Po zakończeniu meczu, przez dwie godziny – od 22.30 do 00.30 – wzajemnie honorowane będą bilety ZTM i Kolei Mazowieckich. Pasażerowie z biletami kartonikowymi ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 15.11 godz. 23.25, a posiadacze biletów zakodowanych na Warszawskiej Karcie Miejskiej muszą je uprzednio aktywować.