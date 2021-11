Fotoradary to główna broń Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w walce z kierowcami przekraczającymi prędkość. Obecnie jest ich 450, ale sieć zostanie solidnie wzmocniona o 358 nowych urządzeń rejestrujących. Rafał Weber, wiceminister infrastruktury poinformował, że GITD na zakup tego sprzętu wyda niemal 122,5 mln zł.

Kiedy i jakie przyrządy pojawią się przy polskich drogach? Tu przedstawiciel sięgnął po dane z GITD. – Zakup i instalacja 358 urządzeń rejestrujących będzie następować sukcesywnie w okresie realizacji projektu pod nazwą "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym". Zakończenie okresu rzeczowej realizacji zgodnie z zawartą przez GITD umową o dofinansowanie jest planowane do dnia 30 listopada 2023 roku – wyjaśnił Weber.

Fotoradary, odcinkowy pomiar prędkości i nie tylko - 358 urządzeń

Lista zakupów GITD obejmuje 358 urządzeń podzielonych sześć grup:

247 stacjonarnych urządzeń rejestrujących , które przeznaczone będą do zainstalowania w obecnie objętych przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) lokalizacjach. Nowe fotoradary zastąpią wyeksploatowane by pilnować kierowców w miejscach ciągle wymagających nadzoru;

, które przeznaczone będą do zainstalowania w obecnie objętych przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) lokalizacjach. Nowe fotoradary zastąpią wyeksploatowane by pilnować kierowców w miejscach ciągle wymagających nadzoru; 26 stacjonarnych urządzeń rejestrujących, które zainstalowane będą w nowych wyznaczonych lokalizacjach (tu montaż już trwa, a instalowane są fotoradary MultaRadar CD);

39 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości , które zainstalowane będą w nowych wyznaczonych lokalizacjach. GITD przygotowuje się do ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie konkurencyjnym na zakup i montaż urządzeń;

, które zainstalowane będą w nowych wyznaczonych lokalizacjach. GITD przygotowuje się do ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie konkurencyjnym na zakup i montaż urządzeń; 30 zestawów urządzeń służących do monitorowania wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle, które zainstalowane będą w nowych miejscach;

11 mobilnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pojazdach, które wykorzystywane będą w miejscach, w których niemożliwe (np. ze względów technicznych, brak przyłącza prądu) jest zainstalowanie stacjonarnego urządzenia rejestrującego. A to oznacza zakup nowych samochodów wyposażonych właśnie w sprzęt do pomiaru prędkości i uwieczniania wyczynów kierowców. Takie nieoznakowane auta mogą pracować także jako stacjonarne wideorejestratory np. ustawione na poboczu drogi.

zainstalowanych w pojazdach, które wykorzystywane będą w miejscach, w których niemożliwe (np. ze względów technicznych, brak przyłącza prądu) jest zainstalowanie stacjonarnego urządzenia rejestrującego. A to oznacza zakup nowych samochodów wyposażonych właśnie w sprzęt do pomiaru prędkości i uwieczniania wyczynów kierowców. Takie nieoznakowane auta mogą pracować także jako stacjonarne wideorejestratory np. ustawione na poboczu drogi. 5 zestawów urządzeń służących do monitorowania niestosowania się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowo-drogowych, które zainstalowane będą w nowych wyznaczonych lokalizacjach.

358 nowych fotoradarów - jak wybrano lokalizację?

Jak wytypowano miejsca, w których kierowcy będą musieli zwolnić? Wiceminister wyjaśnił, że lokalizacje instalacji nowych urządzeń rejestrujących zostały wytypowane w oparciu o przygotowaną analizę stanu bezpieczeństwa przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie oraz Heller Consult (spółka zajmuje się analizą m.in. ruchu drogowego).

– Wypracowana metodologia posłużyła do oceny poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla 150 lokalizacji wskazanych przez GITD, wytypowania i dokonania oceny 140 nowych lokalizacji oraz dokonania oceny 247 lokalizacji, w których posadowione są obecnie stacjonarne urządzenia rejestrujące – wskazał Weber. – W ramach analizy poddano ocenie stan bezpieczeństwa na sieci dróg publicznych w Polsce i wskazano te lokalizacje, gdzie dochodzi do największej liczby niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przekroczeniem prędkości lub niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej, w zależności od planowanego rodzaju urządzenia. Następnie lokalizacje te zostały poddane weryfikacji w zakresie technicznych i prawnych możliwości zainstalowania w nich urządzeń rejestrujących – powiedział przedstawiciel ministerstwa.

W przypadku lokalizacji dla urządzeń rejestrujących wykroczenie polegające na niestosowaniu się do nadawanych sygnałów świetlnych na przejazdach kolejowo-drogowych, GITD podjął współpracę z PKP oraz Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych.

Ile jest fotoradarów w Polsce?

450 – tyle jest fotoradarów zainstalowanych przy drogach w Polsce. Najwięcej, bo aż 78 przypada na Mazowsze i właśnie jeden z nich ustawiony przy ulicy Spacerowej w Warszawie jest uznawany przez GITD za rekordzistę w skali kraju – w tym roku wykonał 13 558 zdjęć.

W systemie fotoradarowym CANARD pracuje dziś 30 odcinkowych pomiarów prędkości. Niebawem dojdą dwie lokalizacje na trasie S8. Przejazd na czerwonym świetle jest monitorowany na 20 skrzyżowaniach (zespoły kamer na bramownicach).

Odcinkowy pomiar prędkości kontra fotoradar

Eksperci Instytutu Transportu Samochodowego podkreślają, że odcinkowy pomiar prędkości daje szansę na lepsze i efektywniejsze zdyscyplinowanie kierowców i wymuszenie na nich utrzymania stałej – nie większej niż ograniczenie – prędkości na dłuższym odcinku drogi.

– Z kolei w przypadku fotoradaru – jak pokazały badania przeprowadzone przez ITS – aż 90 proc. kierowców przyspiesza po jego minięciu. A po niecałych 2 km od urządzenia ponad połowa kierowców przekracza limit o więcej niż 10 km/h – powiedział dziennik.pl Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

Wskazał też, że odcinkowy pomiar prędkości sprawdza się na przejściach dróg tranzytowych przez miejscowości, autostradach i drogach ekspresowych na odcinkach międzywęzłowych oraz na niebezpiecznych fragmentach tras wymuszających ograniczenie prędkości (liczne zakręty, czy strefy wzmożonego ruchu pieszych). Zazwyczaj w praktyce jeden zestaw urządzeń obejmuje swoim nadzorem odcinek pomiarowy o długości od 1-6 km. Fotoradary – w ocenie naukowców – powinny być ustawiane w pobliżu przejść dla pieszych, skrzyżowań, szkół, centrów handlowych, czy kościołów.