1 listopada w dniu Wszystkich Świętych kierowcy muszą przygotować się na zmiany rejonie cmentarzy. Niektóre ulice zostaną wyłączone z ruchu samochodów, a poruszać się nimi będą mogły wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej.

Do tego wzdłuż ulic wprowadzone zostaną ograniczenia w parkowaniu – wyznaczone będą specjalne parkingi, a ruchem będzie kierowała policja. Jak dojechać na cmentarz?

Wszystkich Świętych w Warszawie. Jak dojechać na cmentarz. Objazdy i zamknięte ulice

W Warszawie, w rejonie cmentarzy będą wprowadzone znaczne zmiany w organizacji ruchu. Niektóre ulice zostaną wyłączone z ruchu samochodów indywidualnych, a poruszać się nimi będą mogły wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej, TAXI oraz posiadaczy identyfikatorów „H” (dla prowadzących działalność handlową), "T" (dla pracowników instytucji mieszczących się przy danej ulicy i mieszkańców) i "M" (służby miejskie i państwowe oraz placówki dyplomatyczne) wydawanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Wzdłuż ulic wprowadzone zostaną ograniczenia w parkowaniu – wyznaczone będą specjalne parkingi. Ruchem będzie kierowała policja.

Do otrzymania identyfikatora konieczne jest wypełnienie stosownego wniosku w Kancelarii Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120. W celu uzyskania identyfikatora "H", należy przedstawić kserokopię pozwolenia decyzji wz. z handlem w okresie Wszystkich Świętych, w przypadku starania się o identyfikator "T" należy przedstawić dokument potwierdzający zameldowanie przy danej ulicy lub poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej (w zależności od powodu starania się o identyfikator). Odbiór identyfikatorów następuje w siedzibie ZDM, przy ul. Chmielnej 120, w godz. 8-15 – po uprzednim umówieniu się telefonicznie.

Wszystkich Świętych i cmentarz Bródnowski - jak dojechać, gdzie są parkingi

Od soboty, 30 października, do poniedziałku, 1 listopada, zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych i wyłączone z parkowania będą ulice:

św. Wincentego od ronda Żaba do ul. Gilarskiej (utrzymany będzie dojazd do posesji przy ulicach Niwa, Płosa i Miedzy od strony ul. Kondratowicza i ul. Gilarskiej, natomiast mieszkańcy kwartału ulic: Podobna – Rzeszowska – Horodelska – Rogowska będą mogli korzystać z przejazdu ul. Skargi),

Gościeradowska od ul. Borzymowskiej do Kołowej,

Borzymowska od ul. Gościeradowskiej do św. Wincentego,

Kołowa od ul. Handlowej do św. Wincentego.

Na ul. Smoleńskiej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu (w stronę ul. Witebskiej; zamknięte będzie połączenie z ul. Świdnicką).

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach:

Samarytanka od ul. Dalanowskiej do św. Wincentego,

Borzymowskiej od ul. Dalanowskiej do Gościeradowskiej,

Smoleńskiej od ul. Witebskiej do św. Wincentego,

Witebskiej od ul. Ossowskiego do Węgrowskiej.

Dodatkowo, od niedzieli, 31 października do poniedziałku, 1 listopada, dla ruchu samochodów indywidualnych i wyłączone z parkowania będą ulice:

wiadukt nad rondem Starzyńskiego w kierunku Targówka (ruch będzie odbywał się przez rondo),

11 Listopada od ul. Letniej do Starzyńskiego,

rondo Żaba (skręcić z ul. Starzyńskiego w lewo w kierunku ronda Żaba będą mogły tylko uprawnione pojazdy oraz dojeżdżający do ulic Staniewickiej, Pożarowej, Oliwskiej i Budowlanej),

św. Jacka Odrowąża i Wysockiego od ronda Żaba do Syrokomli (od strony Trasy Toruńskiej możliwy będzie dojazd do ulic Palestyńskiej, Oliwskiej, Pożarowej i Budowlanej),

Matki Teresy z Kalkuty od ul. Wysockiego do Ogińskiego oraz od ul. Rembielińskiej do św. Wincentego (od ul. Rembielińskiej utrzymany będzie dojazd do parkingu strzeżonego),

Chodecka od ul. Wyszogrodzkiej do Matki Teresy z Kalkuty (utrzymany będzie tylko dojazd do ul. Balkonowej).

Jeden kierunek ruchu będzie obowiązywał na ulicach:

Matki Teresy z Kalkuty od ul. Rembielińskiej do Ogińskiego (w stronę ul. Ogińskiego),

Rembielińskiej od ul. Julianowskiej do Matki Teresy z Kalkuty (w stronę ul. Matki Teresy z Kalkuty),

Ogińskiego od ul. Matki Teresy z Kalkuty do Siedzibnej (w stronę ul. Siedzibnej).

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach:

Staniewickiej,

Pożarowej,

Rembielińskiej od ul. Julianowskiej do Matki Teresy z Kalkuty,

Chodeckiej od ul. Boliwara do Wyszogrodzkiej i przed skrzyżowaniem z ul. Matki Teresy z Kalkuty.

Parkingi zostaną wytyczone na ulicach Matki Teresy z Kalkuty (pomiędzy ulicami Rembielińską i Ogińskiego) i Wysockiego (na odcinku od ul. Bartniczej do Syrokomli).

Cmentarz Bródnowski – organizacja ruchu 30 października:

Cmentarz Bródnowski – organizacja ruchu 31 października i 1 listopada:

Wszystkich Świętych. Powązki Wojskowe i Cywilne - jak dojechać, gdzie są parkingi

Od niedzieli, 31 października do poniedziałku, 1 listopada, zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych i wyłączone z parkowania będą ulice:

Powązkowska od Trasy AK do Krasińskiego oraz od Okopowej do Duchnickiej (będzie można pojechać z ul. Krasińskiego do Tatarskiej; wyjazd z ul. Piaskowej będzie możliwy tylko na ul. Burakowską i dalej do al. Jana Pawła II),

zachodnia jezdnia ul. Okopowej (w kierunku Ochoty) od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do Anielewicza (od ul. Anielewicza możliwy będzie dojazd do ulic Spokojnej i Kolskiej – wprowadzona zostanie możliwość ruchu w obydwu kierunkach),

wschodnia jezdnia ul. Okopowej (w kierunku Żoliborza) od ul. Anielewicza do Dzikiej (możliwy będzie tylko dojazd do miejsc parkingowych wyznaczonych na jezdni, objazd do ronda Zgrupowania AK „Radosław” zostanie poprowadzony al. Jana Pawła II),

Wawrzyszewska i św. Stanisława (możliwy będzie jedynie wjazd dla mieszkańców od strony ul. Obozowej).

Jeden kierunek ruchu będzie obowiązywał na ulicach:

Elbląskiej od ul. Przasnyskiej do Krasińskiego (w stronę ul. Krasińskiego),

Krasińskiego od ul. Elbląskiej do Broniewskiego (w stronę ul. Broniewskiego),

Duchnickiej od ul. Przasnyskiej do Powązkowskiej (w stronę ul. Powązkowskiej),

Przasnyskiej od ul. Rydygiera do Duchnickiej (w stronę ul. Duchnickiej),

Tatarskiej i Ostroroga od ul. Powązkowskiej do Wawrzyszewskiej (w stronę ul. Wawrzyszewskiej).

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach:

Powązkowskiej od ul. Rydygiera do Burakowskiej,

Elbląskiej przed skrzyżowaniem z ul. Krasińskiego,

Przasnyskiej od L. Rydygiera do Duchnickiej,

Krasińskiego od ul. Elbląskiej do Broniewskiego,

Obozowej (po południowej stronie ulicy pomiędzy ul. Wawrzyszewską a Płocką).

Parkingi zostaną wytyczone na ulicach: Maczka, tzw. starej Powązkowskiej, Powązkowskiej (pomiędzy pl. Niemena a ul. Krasińskiego), Okopowej (jezdnia w kierunku Żoliborza od ul. Anielewicza do ul. Dzikiej), Elbląskiej, Tatarskiej i Ostroroga. W dniach 31 października – 1 listopada zamknięty będzie parking przy Cmentarzu Wojskowym (przy ul. Ostrowieckiej).

Wszystkich Świętych. Cmentarz Północny i Wawrzyszewski - jak dojechać, gdzie są parkingi

Od soboty, 30 października, do poniedziałku, 1 listopada, zamknięte dla ruchu samochodów i wyłączone z parkowania będą ulice:

Wólczyńska od ronda na skrzyżowaniu z ul. Arkuszową do Wóycickiego (możliwy będzie dojazd do posesji przy ul. Wólczyńskiej, Palisadowej, Opłotek, Burleski Kalamburu, Kabaretowej i Herbowej),

Wóycickiego od ul. Wólczyńskiej do parkingu przy głównej bramie cmentarza,

Opłotek od ul. Wólczyńskiej do Palisadowej (możliwy będzie dojazd do posesji przy Palisadowej, Opłotek, Burleski, Kalamburu, Kabaretowej i Herbowej, ale mieszkańców będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – w stronę ul. Palisadowej).

Jeden kierunek ruchu będzie obowiązywał na ulicach:

Palisadowej (w stronę ul. Wóycickiego),

Wóycickiego od ul. Pułkowej do Żubrowej (w kierunku cmentarza).

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach:

Wólczyńskiej od ul. Wóycickiego do Estrady,

Estrady od ul. Palisadowej do Wólczyńskiej,

Palisadowej.

W dniach 30 października – 1 listopada nie będzie także możliwości skrętu w lewo z ul. Pułkowej w Dzierżoniowską.

Dodatkowo, w niedzielę i poniedziałek, 31 października i 1 listopada, zamknięte dla ruchu samochodów i wyłączone z parkowania będą ulice:

Wólczyńska od al. Reymonta do Arkuszowej (utrzymany będzie przejazd w ciągu ulic Sokratesa i Conrada, możliwy będzie dojazd do posesji przy ul. Wółczyńskiej, Palisadowej, Opłotek, Burleski, Kalamburu, Kabaretowej i Herbowej),

Arkuszowa od ul. Estrady do Wólczyńskiej (utrzymany będzie dojazd do posesji),

Nocznickiego od ul. Kasprowicza do Wólczyńskiej (utrzymany będzie dojazd do ul. Rokokowej).

Samochody będzie można zostawić na istniejących parkingach przy bramie cmentarza, a dla zainteresowanych dojazdem do bramy południowej i zachodniej dojazd będzie się odbywał ulicami Radiową i Estrady. Natomiast w rejon Cmentarza Wawrzyszewskiego ruch indywidualny kierowany będzie ulicami Conrada i Sokratesa do parkingów przy ulicach Conrada i Kwitnącej.

Cmentarz Północny i Cmentarz Wawrzyszewski – organizacja ruchu 30 października:

Cmentarz Północny i Cmentarz Wawrzyszewski – organizacja ruchu 31 października i 1 listopada:

Wszystkich Świętych. Cmentarz w Rembertowie i w Marysinie - jak dojechać, gdzie są parkingi

Zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych i wyłączone z parkowania będą ulice:

Grzybowa od ul. Zygmunta III do Sosnowej,

Korkowa w okolicy cmentarza.

Wyłączone z parkowania będą ulice:

Grzybowa od ul. Gembarzewskiego do Zygmunta III,

Dokerów od ul. Zygmunta III do Fizylierów,

Zygmunta III pomiędzy ul. Dokerów a Grzybową,

Działyńczyków pomiędzy ul. Dwóch Miedzy a Grzybową.

CMENTARZ NA TARCHOMINIE:

Zamknięta dla ruchu samochodów indywidualnych i wyłączona z parkowania będzie ul. Mehoffera na odcinku od ul. Ordonówny do Myśliborskiej (dopuszczony dojazd do posesji).

Wyłączone z parkowania będą ulice:

Mehoffera od ul. Ceglanej do Ordonówny,

Milenijna od ul. Ćmielowskiej do Pomorskiej,

Pomorska,

Majolikowa na odcinku od ul. Pomorskiej do Mehoffera.

CMENTARZE WE WŁOCHACH I URSUSIE:

Zamknięta dla ruchu samochodów indywidualnych i wyłączona z parkowania będzie ul. Ryżowa na odcinku od ul. Kleszczowej do al. 4 Czerwca 1989 r. (dopuszczony dojazd do posesji dla mieszkańców ul. Ryżowej). Z kolei na ul. Orłów Piastowskich od ul. Czerwona Droga do Królów Polskich będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się.

CMENTARZ WOLSKI:

Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ulicach:

Studziennej (w stronę ul. Wolskiej),

Sowińskiego pomiędzy ulicami Karlińskiego i Jana Kazimierza (w kierunku ul. Jana Kazimierza) oraz na odcinku od ul. Pustola do Jana Olbrachta (w stronę ul. Jana Olbrachta),

Pustola od ul. Antka Rozpylacza do Redutowej (w kierunku ul. Redutowej).

Wyłączone z parkowania będą ulice:

Wolska od ul. Redutowej do ul. Studziennej,

Sowińskiego od ul. Karlińskiego do Jana Kazimierza i od ul. Pustola do cmentarza,

Studzienna,

Szulborska.

Ponadto, obowiązywał będzie zakaz skrętu w lewo z ul. Wolskiej w ul. Fort Wola, a ul. Szulborska nie będzie miała połączenia z ul. J. Sowińskiego.

CMENTARZ WILANOWSKI:

Wprowadzony zakaz zatrzymywania na ul. Przyczółkowej od ul. Andrutowej do ul. Drewny. Ruch na tym fragmencie odbywał się będzie tylko po jednym pasie, w kierunku ul. Drewny.

CMENTARZ NA SŁUŻEWIE I CMENTARZ CZERNIAKOWSKI:

Nie będzie można zaparkować na ul. Wałbrzyskiej oraz na ul. Powsińskiej wzdłuż cmentarzy.

Łódź - jak dojechać na cmentarz?

- Zmiany w ruchu przy większości łódzkich cmentarzy obowiązywać będą od niedzieli 31 października do końca dnia 1 listopada. Wyjątkiem są cmentarze na Dołach, Zarzewie i Szczecińskiej, gdzie zmiany funkcjonować będą od godz. 14:00 w sobotę 30 października do końca dnia 2 listopada - informuje Urząd Miasta Łodzi.

Stary Cmentarz - objazdy i trasy

Zmiany w ruchu przy Starym Cmentarzu obowiązywać będą od niedzieli 31 października do końca dnia 1 listopada. W weekend Wszystkich Świętych na cmentarz dojechać można specjalnymi liniami MPK Łódź - C1 i C8.

Trwa remont ul. Kasprzaka która zamknięta jest dla ruchu pomiędzy Srebrzyńską a Drewnowską. W związku z tym ruch przeniesie się na al. Włókniarzy, po której poprowadzony jest również objazd dla autobusów. Ponadto jak co roku ciąg ulic Srebrzyńska, Ogrodowa i Cmentarna będzie jednokierunkowy od Srebrzyńskiej do Legionów. Zamknięta dla ruchu będzie ul. Ogrodowa od Cmentarnej do Karskiego. Również zamknięta z racji budowy tunelu średnicowego jest ul. Ogrodowa za skrzyżowaniem z ul. Karskiego. Objazd tego odcinka poprowadzony jest przez teren Manufaktury.

Cmentarz Doły - objazdy i trasy

Zmiany w ruchu przy cmentarzu na Dołach obowiązywać będą od godz. 14:00 w sobotę 30 października do końca dnia 2 listopada. W weekend Wszystkich Świętych na cmentarz dojechać można specjalnymi liniami MPK Łódź - C4 i C8.

Zamknięta dla ruchu będzie ul. Smutna od al. Palki do ul. Doły oraz Telefoniczna od al. Palki do ul. Tamka. Jednokierunkowy ruch pojawi się na ulicach Matejki, Druckiego Lubeckiego oraz Tamka, aby umożliwić parkowanie. Ruch odbywać się będzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara: od Pomorskiej przez Matejki, Druckiego Lubeckiego i Tamka ponownie do Pomorskiej.

Cmentarz Zarzew - objazdy i trasy

Zamknięta będzie ul. Lodowa od Andrzejewskiej do Przybyszewskiego. Z ul. Lodowej ruch zostanie skierowany w ul. Andrzejewskiej do ul. Puszkina.

Cmentarz Szczecińska - objazdy i trasy

Zmiany w ruchu przy cmentarzu na Szczecińskiej funkcjonować będą od godz. 14:00 w sobotę 30 października do końca dnia 2 listopada. W weekend Wszystkich Świętych na cmentarz dojechać można specjalną linią MPK Łódź C4.

Ulica Szczecińska od św. Teresy od dzieciątka Jezus do Sianokosy będzie jednokierunkowa w stronę Zgierza. Ponadto przy cmentarzu ulice Hodowlana, Żyzna i Konopna będą jednokierunkowe, a ruch odbywać się będzie odwrotnie do wskazówek zegara ze Szczecińskiej w Hodowlaną, a następnie Żyzną do Konopnej, którą wrócimy do Szczecińskiej.

Cmentarz Mania - objazdy i trasy

Zmiany w ruchu przy cmentarzu Mania obowiązywać będą od niedzieli 31 października do końca dnia 1 listopada. W weekend Wszystkich Świętych na cmentarz dojechać można specjalnymi liniami MPK Łódź - C8 i C10.

Ulice Borowa, Siewna, Biegunowa i Srebrzyńska będą tworzyć jednokierunkowy układ ulic wokół cmentarza. Od centrum jedziemy Borową i Siewną, a wracamy przez Biegunową i Srebrzyńską. Również Wieczność będzie jednokierunkowa w stronę ul. Siewnej. Ponadto zamknięta dla ruchu będzie ul. Solec przy bramie cmentarza pomiędzy ul. Wieczność a ul. Mania.

Cmentarz przy Rzgowskiej - objazdy i trasy

Zmiany w ruchu przy cmentarzu przy Rzgowskiej obowiązywać będą od niedzieli 31 października do końca dnia 1 listopada. W weekend Wszystkich Świętych na cmentarz dojechać można specjalnymi liniami MPK Łódź - C2, C3, C5 i C7.

Najważniejsza zmiana to brak skrętu w lewo ze Rzgowskiej od centrum w Chóralną, która podczas Wszystkich Świętych będzie jednokierunkowa w stronę osiedla, podobnie jak ul. Rzgowska, którą pojedziemy tylko w stronę Kurczaków. Jednokierunkowa będzie również ul. Komorniki, którą pojedziemy tylko w kierunku ul. Sternfelda.

Cmentarz Radogoszcz - objazdy i zmiany

Zmiany w ruchu przy cmentarzu na Radogoszczu obowiązywać będą od niedzieli 31 października do końca dnia 1 listopada. W weekend Wszystkich Świętych na cmentarz dojechać można specjalnymi liniami MPK Łódź - C4, C6 i C9.

Ulice Sowińskiego od Zgierskiej do Świetlanej, oraz Świetlana od Sowińskiego do Sasanek będą drogami jednokierunkowymi. Pojawią się również nakazy skrętu w prawo dla wyjeżdżających z ul. Kruszynowej, Dereniowej i parkingu u zbiegu Liściastej i Zgierskiej.

Cmentarz na Rudzie Pabianickiej- objazdy i trasy

Zmiany w ruchu przy cmentarzu na Rudzie Pabianickiej obowiązywać będą od niedzieli 31 października do końca dnia 1 listopada. W weekend Wszystkich Świętych na cmentarz dojechać można specjalną linią MPK Łódź - C3.

Zamknięte zostaną drogi przy cmentarzu, ulica Konna od Poziomej do Mierzejowej oraz Mierzejowa od Pogorzel do Konnej. Odcinek ul. Konnej pomiędzy Poziomą a Bosmańską będzie dostępny tylko dla wyjeżdżających z parkingu na ul. Poziomej. Przejazd możliwy będzie w kierunku ul. Farnej. Również ul. Pogorzel stanie się jednokierunkowa w stronę ul. Tczewskiej do Wędkarskiej. Ze względu na kursowanie od tego roku autobusów po ul. Mierzejowej i zmianie ich trasy na Wszystkich Świętych, ul. Kuźnicka stanie się jednokierunkowa na południe, Ciechocińska na północ, a ul. Rozewie w kierunku ul. Tczewskiej.

Cmentarz Zakładowa - objazdy i trasy

Zmiany w ruchu przy cmentarzu przy Zakładowej obowiązywać będą od niedzieli 31 października do końca dnia 1 listopada. W weekend Wszystkich Świętych na cmentarz dojechać można specjalne linie MPK Łódź - C7 i C10.

Na zakręcie z ul. Zakładowej w ul. Książąt Polskich pojawi się wygrodzenie, aby nie przejeżdżać na wprost na cmentarz jadąc od Olechowa oraz aby nie wyjeżdżać z cmentarza w lewo. Ułatwi to wyjazdy i nie spowoduje utrudnień na skrzyżowaniu.

Cmentarz Kurczaki - objazdy i trasy

Zmiany w ruchu przy Cmentarzu Kurczaki obowiązywać będą od niedzieli 31 października do końca dnia 1 listopada. W weekend Wszystkich Świętych na cmentarz dojechać można specjalne linie MPK Łódź - C5 i C7.

Ulica Kurczaki od Rzgowskiej do Ogniskowej zostanie zamknięta dla ruchu. Przejazd ul. Sternfelda będzie możliwy tylko na wprost przez skrzyżowanie z ul. Kurczaki. Ponadto ul. Ideowa będzie jednokierunkowa do Rolniczej, a ul. Konopnickiej jednokierunkowa w stronę ul. Kurczaki.

Cmentarz przy ul. Sopockiej

Zmiany pojawią się na ul. Ewangelickiej i Sopockiej, które będą jednokierunkowe od Pabianickiej do Odrzańskiej.

Cmentarz Łagiewniki

Ulica Godlewskiego przy cmentarzu będzie jednokierunkowa w stronę Łodzi.

Kraków - jak dojechać na cmentarz?

Cmentarz Grębałów

W rejonie cmentarza Grębałów ograniczenia w ruchu i ograniczenia postoju obowiązują w dniach 30 października – 1 listopada - podaje na swojej stronie Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Parking dla osób uprawnionych wyznaczony zostanie przed bramami główną i boczną cmentarza. Dojazd od ul. Kocmyrzowskiej i od strony ul. Blokowej. Wyjazd tylko do ul. Blokowej.

Na noc z 30 na 31 października oraz z 31 października na 1 listopada po decyzji służb nastąpi przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Poległych w Krzesławicach – na odcinku od ul. Zielony Jar do ul. Kocmyrzowskiej.

Cmentarz Podgórski

Zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie cmentarza Podgórskiego obowiązują w dniach 30 października – 1 listopada.

Parking na ul. Wielickiej przy Urzędzie Miasta Krakowa.

Cmentarz Prądnik Czerwony (cmentarz Batowice)

Zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie cmentarza Prądnik Czerwony (cmentarza Batowice) obowiązują od 30 października do 1 listopada.

Parking na ul. Rozrywka – dojazd przez ul. Powstańców i Strzelców, wyjazd do ul. Strzelców i Bohomolca.

Na noc z 30 na 31 października oraz z 31 na 1 listopada po decyzji służb nastąpi:

otwarcie dla ruchu ogólnego ul. Powstańców

przywrócenie skrętu w lewo z al. 29 Listopada (od strony wjazdu do Krakowa) w ul. Powstańców

otwarcie dla ruchu ogólnego ul. Strzelców (w obu kierunkach)

Cmentarz Prokocim przy ul. Bieżanowskiej

Zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie cmentarza przy ul. Bieżanowskiej obowiązuje od 30 października do 1 listopada.

Cmentarz Rakowicki

Zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie cmentarza Rakowickiego obowiązują od 30 października do 1 listopada.

Na noc z 30 na 31 października oraz z 31 października do 1 listopada po decyzji służb nastąpi:

otwarcie dla ruchu odcinka ul. Rakowickiej pomiędzy ul. Grochowską a ul. Prandoty

otwarcie dla ruchu odcinka ul. Grochowskiej pomiędzy ul. Rakowicką a ul. Beliny-Prażmowskiego

otwarcie dla ruchu ul. Prandoty

przywrócenie ruchu dwukierunkowego oraz otwarcie dla ruchu ogólnego ul. Kamiennej.

Cmentarz Salwatorski

Zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie cmentarza Salwatorskiego obowiązują od 30 października do 1 listopada.

Dopuszczeni do wjazdu:

ul. Malczewskiego: pojazdy komunikacji miejskiej, taksówki, mieszkańcy ul. Malczewskiego i Wodociągowej, niepełnosprawni

ul. św. Bronisławy: mieszkańcy ul. św. Bronisławy, Gontyna, Anczyca i al. Waszyngtona, taksówki, niepełnosprawni

Na noc z 30 na 31 października oraz z 31 października na 1 listopada pod decyzji służb nastąpi otwarcie dla ruchu ogólnego ul. Malczewskiego i św. Bronisławy.

Cmentarz Wola Duchacka przy ul. Wspólnej

Zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie cmentarza Wola Duchacka przy ul. Wspólnej obowiązują od 30 października do 1 listopada.

Dopuszczeni do wjazdu mieszkańcy ul. Wspólnej i ulic przyległych.

Ogólnodostępny parking na ul. Dobczyckiej (od ul. Przekątnej).

Na noc z 30 na 31 października oraz z 31 października na 1 listopada po decyzji służb nastąpi otwarcie dla ruchu ogólnego ul. Wspólnej.

Pozostałe cmentarze w Krakowie

Zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie pozostałych krakowskich cmentarzy.

Od 30 października do 1 listopada - zakaz zatrzymywania pojazdów w rejonie cmentarzy:

przy ul. Balickiej

przy ul. Glogera

przy ul. Igołomskiej

przy ul. Jeziorko

przy ul. Mała Góra (również na odcinku ul. ks. Łaczka)

przy ul. Niebieskiej

przy ul. Niewodniczańskiego

przy ul. Olszanickiej

przy ul. Osterwy

przy ul. Sodowej

przy ul. Wolskiego

przy ul. Zawiłej

Gdańsk - jak dojechać na cmentarz?

- Organizacja ruchu wokół gdańskich cmentarzy komunalnych nie będzie różniła się od wprowadzanej w latach poprzednich. Jednocześnie apelujemy do osób odwiedzających cmentarze o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na wprowadzone oznakowanie, jak również polecenia osób kierujących ruchem - poinformował Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Na ulicach znajdujących się w rejonie cmentarzy zaplanowano uruchomienie specjalnych cykli zmiany programów sygnalizacji świetlnej, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie przepustowości na newralgicznych kierunkach. W zależności od miejsca i potrzeb cykle sygnalizacji będą wydłużone bądź skrócone. Drogowcy proszą kierowców o zwracanie uwagi na komunikaty wyświetlane na tablicach zmiennej treści.

ORGANIZACJA RUCHU PRZY CMENTARZU ŁOSTOWICKIM:

1 listopada ul. Łostowicka będzie zamknięta dla ruchu z wyłączeniem: komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne posiadające aktualną kartę inwalidzką oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenia przycmentarnego handlu. Dla komunikacji miejskiej ruch na ul. Łostowickiej będzie dwukierunkowy, dla pozostałych uprawnionych jednokierunkowy w relacji od ul. Kartuskiej do al. Armii Krajowej.

Zamknięte całkowicie będą wjazdy na ul Łostowicką z: ul. Wojskiego i al. Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza będzie przebiegał ulicami: Kościelną, Malczewskiego i Pobiedzisko – wjazd ul. Pana Tadeusza.

Od soboty 30 października zamknięta dla ruchu będzie jezdnia serwisowa ul. Łostowickiej przy punktach handlowych. Tego dnia ustawione zostaną również wygrodzenia na al. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łostowicką w stronę ul. Jabłoniowej. 30 października wprowadzone zostanie również ograniczenie prędkości na al. Armii Krajowej do 50 km/h.

Obszary postojowe wokół cmentarza Łostowickiego:

parking dla osób niepełnosprawnych wyznaczony będzie przy bocznej bramie cmentarza - poniżej bramy głównej (ok. 200 miejsc postojowych),

postój taxi wyznaczony będzie na prawym pasie jezdni ul. Łostowickiej, w relacji do al. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking,

3 parkingi ogólnodostępne: pierwszy na prawym pasie ruchu ul. Nowolipie, od ul. Szuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską, w relacji do ul. Kartuskiej (ok. 90 miejsc postojowych), drugi przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego (ok. 90 miejsc postojowych), trzeci za wiaduktem na lewym pasie ul. Cedrowej, która 1 listopada będzie jednokierunkowa w relacji do ul. Kartuskiej (ok. 200 miejsc postojowych).

Na Cmentarzu Łostowickim otwartych będzie łącznie 11 bram – brama główna, 4 wejścia w rejonie parkingu przy ul. Łostowickiej, 4 wejścia od strony ul. Cedrowej oraz 2 wejścia od strony al. Armii Krajowej.

W dniach od 28 października do 2 listopada włącznie wjazd na teren Cmentarza Łostowickiego będzie zabroniony. Zakaz dotyczyć będzie także osób powyżej 65. roku życia oraz osób niepełnosprawnych ruchowo. W pozostałe dni wjazd na teren cmentarza możliwy będzie zgodnie z regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku.

ORGANIZACJA RUCHU PRZY CMENTARZU CENTRALNYM "SREBRZYSKO":

Dojazd do Cmentarza Centralnego "Srebrzysko" odbywał się będzie jedną jezdnią al. Żołnierzy Wyklętych. Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie w relacji do ul. Potokowej. Druga jezdnia będzie dwukierunkowa dla autobusów, taksówek i osób niepełnosprawnych posiadających aktualną kartę inwalidzką oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenie przycmentarnego handlu.

Wyłączony zostanie dla ruchu ogólnego wjazd w al. Żołnierzy Wyklętych z Ronda de la Salle’a. Objazd wyznaczony będzie ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkowa Dolina i Grunwaldzką. Tymczasowe przystanki w relacji do ul. Potokowej wyznaczone zostaną na jezdni: jeden na wysokości skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego, a drugi na wysokości skrzyżowania z ul. Srebrniki.

Zamknięte dla ruchu ogólnego będą ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej. Ul. Róży Ostrowskiej będzie jednokierunkowa dla pojazdów taxi w relacji do al. Żołnierzy Wyklętych, gdzie wyznaczony zostanie postój taxi. Na ul. Ogrodowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej.

Dojazd dla mieszkańców ul. Róży Ostrowskiej odbywać się będzie od ul. Zabytkowej.

Od soboty 30 października na ul. Słowackiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Chrzanowskiego na odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego. Tego dnia wprowadzony zostanie również jeden kierunek ruchu na ul. Srebrniki na odcinku od wjazdu na teren osiedla mieszkaniowego do wiaduktu PKM. 30 października zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia przy bramie głównej cmentarza.

Tymczasowe parkingi wyznaczone zostały na ul. Słowackiego od wyjazdu ze stacji paliw w stronę ul. Reymonta i ul. Chrzanowskiego (ok. 70 miejsc postojowych) oraz na ul. Róży Ostrowskiej (ok. 40 miejsc postojowych).

Wejście na Cmentarz Centralny "Srebrzysko" możliwe będzie bramą główną, jak również 14 wejściami bocznymi, prowadzącymi od strony ul. Podleśnej, ul. Leśny Stok, Jaśkowej Doliny oraz ul. Ogrodowej.

W dniach od 28 października do 2 listopada włącznie wjazd na teren Cmentarza Centralnego "Srebrzysko" będzie zabroniony. Zakaz dotyczyć będzie także osób powyżej 65. roku życia oraz osób niepełnosprawnych ruchowo. W pozostałe dni wjazd na cmentarz możliwy będzie zgodnie z regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku.

ORGANIZACJA RUCHU PRZY CMENTARZU OLIWSKIM:

Do cmentarza w Oliwie dojazd prowadzić będzie ul. Opacką, która będzie jednokierunkowa od al. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej.

Na ul. Czyżewskiego będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu.

Miejsca postojowe wyznaczono: na parkingu przy ul. Cystersów (ok. 40 miejsc postojowych), na placu u zbiegu ul. Tatrzańskiej i ul. Czyżewskiego (ok. 40 miejsc postojowych) oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego (ok. 200 miejsc postojowych) za bramą na cmentarz.

Na ul. Opackiej i ul. Czyżewskiego, poza miejscami do tego wyznaczonymi obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się.

Wejście na Cmentarz Oliwski możliwe będzie bramą główną przy ul. Opackiej, jak również 7 wejściami bocznymi. 4 wejścia zlokalizowane są wzdłuż ul. Czyżewskiego, natomiast 3 wejścia znajdują się od strony siedziby TVP.

ORGANIZACJA RUCHU PRZY CMENTARZU SALVATOR NOWY:

Dojazd do Cmentarza Salvator Nowy na Chełmie odbywał się będzie jednokierunkową ul. Stoczniowców, w relacji do ul. Hirszfelda. Dla drugiego kierunku objazd będzie przebiegał ulicami Odrzańską, Worcella i Cienistą.

ORGANIZACJA RUCHU PRZY CMENTARZU GARNIZONOWYM:

Ruch na ul. Dąbrowskiego odbywał się będzie dwukierunkowo. Po obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania. Zaparkować będzie można na terenie Placu Zebrań Ludowych. Postój taxi będzie przy ul. 3 go Maja poniżej Dworca PKS.

W sobotę 30 października wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się na ul. Dąbrowskiego oraz 3 Maja.

ORGANIZACJA RUCHU PRZY CMENTARZU ŚW. FRANCISZKA:

Dojazd do Cmentarza Św. Franciszka na Siedlcach możliwy będzie od ul. Kartuskiej, od ul. Nowolipie do ul. Zielony Stok. Miejsca postojowe dla odwiedzających tę nekropolię wyznaczono na jezdni ul. Nowolipie, w relacji Schuberta – Kartuska.

ORGANIZACJA RUCHU PRZY CMENTARZU ŚW. IGNACEGO:

Do Cmentarza Św. Ignacego na Oruni dojechać będzie można jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha przez most (na wysokości posesji nr 37). Wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Cienistej).

Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej do mostu będzie wyłączony z ruchu. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jednokierunkowym odcinku wzdłuż ul. Brzegi (ok. 80 miejsc parkingowych).

Ul. Stoczniowców będzie jednokierunkowa.

ORGANIZACJA RUCHU PRZY CMENTARZU ŚW. JADWIGI:

Dojazd w rejon Cmentarza Św. Jadwigi w Nowym Porcie możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ul. Ks. Góreckiego zostanie wyłączona z ruchu ogólnego z wyjątkiem taxi z wjazdem od strony ul. Marynarki Polskiej przy Morskim Domu Kultury.

Miejsca postojowe wyznaczone będą na parkingu Morskiego Domu Kultury.

ORGANIZACJA RUCHU PRZY CMENTARZU SOBIESZEWSKIM:

Nie przewidziano wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Gdynia - jak dojechać na cmentarz?

Cmentarz Witomiński

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że od 30 października do 1 listopada na ul. Witomińskiej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – od skrzyżowania z ulicami Zielną i Bursztynową do skrzyżowania z ul. Warszawską. Od strony ul. Warszawskiej na ul. Witomińską będą mogły wjechać jedynie autobusy komunikacji miejskiej oraz pojazdy służb miejskich i rowerzyści. Pozostali uczestnicy ruchu, w tym taksówki, będą mogli dostać się w rejon cmentarza tylko od ul. Kieleckiej.

Z ul. Śląskiej w lewo w ul. Warszawską będą mogły skręcić jedynie autobusy komunikacji miejskiej oraz pojazdy służb miejskich. Przez skrzyżowanie ul. Śląskiej z al. Marsz. Piłsudskiego (węzeł im. Franciszki Cegielskiej) w kierunku Chyloni będzie można przejechać jedynie wiaduktem przebiegającym nad jezdnią al. Marsz. Piłsudskiego. Nie będzie możliwości wyjazdu z ul. Zjazdowej na ul. Witomińską.

Na skrzyżowaniu ulic Kieleckiej, Rolniczej, Witomińskiej i Konwaliowej nie będzie można skręcić w lewo z ul. Kieleckiej w ul. Konwaliową, a z ul. Witomińskiej będzie można pojechać tylko w prawo w ul. Rolniczą.

Na ul. Kieleckiej zostaną wprowadzone dwa pasy ruchu w kierunku ul. Witomińskiej.

Parkować będzie można na pasie ruchu ul. Witomińskiej pomiędzy ul. Zielną a główną bramą cmentarza (po stronie cmentarza). Na końcu tego odcinka zostanie wyznaczony tymczasowy postój taksówek. Postrój znajdujący się naprzeciwko budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych zostanie zawieszony. Parking przy cmentarzu będzie w całości przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami. Na odcinku ul. Witomińskiej pomiędzy główną bramą cmentarza a ul. Warszawską będzie obowiązywać zakaz zatrzymywania się. Na parkingu przy bramie cmentarza będzie pętla autobusowa.

CMENTARZ KOMUNALNY W KOSAKOWIE

W niedzielę, 31 października oraz poniedziałek, 1 listopada w okolicy cmentarza w Kosakowie zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu:

ruch jednokierunkowy na ul. Rzemieślniczej – w kierunku ul. Rumskiej – do ul. Chrzanowskiego;

– w kierunku ul. Rumskiej – do ul. Chrzanowskiego; objazd do cmentarza komunalnego przy ul. Rzemieślniczej przez wieś Pierwoszyno prowadzi ulicami Żeromskiego – Kaszubską – Rumską – Rzemieślniczą;

przy ul. Rzemieślniczej przez wieś Pierwoszyno prowadzi ulicami Żeromskiego – Kaszubską – Rumską – Rzemieślniczą; zakaz zatrzymywania się po stronie cmentarza na ul. Rzemieślniczej . Nie dotyczy pojazdów komunikacji miejskiej;

po stronie cmentarza . Nie dotyczy pojazdów komunikacji miejskiej; zakaz zatrzymywania się po lewej stronie ul. Żeromskiego – na odcinku od ronda do ul. Kaszubskiej. Nie dotyczy pojazdów komunikacji miejskiej;

po lewej stronie – na odcinku od ronda do ul. Kaszubskiej. Nie dotyczy pojazdów komunikacji miejskiej; zakaz zatrzymywania się po obu stronach ul. Leśnej – na odcinku od ul. Rumskiej do ul. Brzozowej.

CMENTARZ PRZY UL. SPOKOJNEJ

Między 30 października a 1 listopada po obu stronach ul. Spokojnej – od skrzyżowania z ul. Wielkopolską do drogi dojazdowej do cmentarza, jak i ta droga – będzie obowiązywać zakaz zatrzymywania. Z wlotu ul. Spokojnej na skrzyżowanie z ul. Wielkopolską będzie można skręcić tylko w prawo. Kierowcy będą mogli skorzystać z parkingu przy ul. Spokojnej za drogą dojazdową do cmentarza.

CMENTARZ MARYNARKI WOJENNEJ NA OKSYWIU

Od 30 października do 1 listopada na ulicach Miegonia oraz Muchowskiego zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu – od ul. Dickmana do ul. Arciszewskich.

Poznań - jak dojechać na cmentarz?

W Poznaniu do 2 listopada na ul. Warszawskiej, Gnieźnieńskiej, Arciszewskiego, Ściegiennego, Szpitalnej, Nowina, Cmentarnej, Owczej i Grunwaldzkiej (w rejonie Cmentarza Junikowskiego) oraz na odcinku ul. Lutyckiej (od ul. Dojazd do ul. Podolańskiej) obowiązywać będą ograniczenia prędkości pojazdów do 30 km/h - informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Na ul. Lutyckiej po stronie cmentarza (od ul. Szczawnickiej do ul. Dojazd) oraz na ul. Szczawnickiej przy cmentarzu dostępne będą miejsca postojowe dla samochodów.

Z kolei na ul. Warszawskiej obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych.

Weekend 29.10-2.11

Na Junikowie ul. Chryzantemowa będzie jednokierunkowa od ul. Malwowej do ul. Owczej (przy czym początkowy odcinek od strony ul. Malwowej będzie dwukierunkowy).

Ulica Cmentarna i Owcza będą jednokierunkowe od ul. Grunwaldzkiej do ul. Złotowskiej w dniach 30.10-1.11 (z możliwością utrzymania zmian przez policję także 2.11).

Ponadto w dniu 1.11 ul. Złotowska będzie jednokierunkowa od ul. Owczej do Bukowskiej, a ul. Wieruszowska - od ul. Grunwaldzkiej do ul. Junikowskiej.

Na Miłostowie ul. Warszawska od 30.10 do 1.11 będzie zwężona do jednego pasa w obu kierunkach w celu umożliwienia parkowania na lewych pasach od ul. Mogileńskiej do węzła Antoninek. Na wniosek policji zmiany te mogą zostać wprowadzone już w piątek 29.10.

Przez cały weekend przy wjeździe na cmentarz od ul. Warszawskiej obowiązywać będą ograniczenia ruchu pojazdów i parkowania oraz wyznaczony będzie parking "kiss & ride". Przy wejściu na cmentarz w dzień czynne będzie przejście dla pieszych przez obie jezdnie.

We wtorek 2.11 nadal zwężona będzie jezdnia ul. Warszawskiej w stronę miasta i możliwe będzie parkowanie w pasie rozdziału od stacji paliw do ul. Mogileńskiej. Zamknięte natomiast zostanie tymczasowe przejście dla pieszych przy wejściu na cmentarz.

Ulica Gnieźnieńska w dniach 30-31.10 będzie jednokierunkowa od zakładów "Nivea" do ul. Bałtyckiej, a w 1.11 - jednokierunkowa na całym odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Bałtyckiej.

Na lewym pasie ul. Gnieźnieńskiej dostępne będą miejsca parkingowe: w sobotę i niedzielę - od "Nivea" do ul. Bałtyckiej, a w poniedziałek 1.11 - od ul. Gdyńskiej do ul. Bałtyckiej.

Na Górczynie na ul. Arciszewskiego od 30.10 do 2.11 obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w stronę ul. Ściegiennego. Jezdnia ul. Arciszewskiego na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Ściegiennego (jedynie 2.11 - od ul. Palacza do ul. Ściegiennego) będzie zwężona do jednego pasa w celu umożliwienia parkowania w pasie rozdziału.

Miejsca postojowe przy cmentarzu dostępne będą tylko dla osób z niepełnosprawnościami, natomiast przy wejściu na cmentarz funkcjonować będzie parking "kiss & ride".

Ponadto 1.11 ul. Kordeckiego będzie jednokierunkowa od ul. Albańskiej do ul. Węglowej.

Na ul. Morasko na wysokości cmentarza w dniach 29.10-2.11 obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h, a na poboczu dopuszczone będzie parkowanie.

Ulica Wiśniowa będzie od 30.10 do 1.11 jednokierunkowa od ul. Bluszczowej do Wspólnej.

Ulice św. Antoniego i Minikowo będą jednokierunkowe od ul. Książęcej do ronda Minikowo (30 i 31.10 w godz. od 8:00 do ok. 17:00, a w dniu 1.11 w godz. od 5:00 do 18:00). Dzięki temu na lewym pasie obu powyższych ulic możliwe będzie wówczas parkowanie.

Przy ul. Nowina przed wejściem na cmentarz wyznaczony będzie od 30.10 do 1.11 parking "kiss & ride"; nie będzie możliwości parkowania w rejonie skrzyżowania z ul. Cienistą.

Na ul. Lutyckiej od 30.10 do 1.11 obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych, a w dniu 1.11 na odcinku od ul. Dojazd do ul. Podolańskiej obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu; objazd w przeciwną stronę poprowadzi ul. Podolańską, Wojska Polskiego i Witosa. Dlatego 1.11 z ul. Szczawnickiej w ul. Lutycką będzie można skręcić tylko w prawo.

Ulica Jasna Rola i ul. Bronisława w dniu 1.11 (od godz. 5:00 do godzin wieczornych) będą ulicami jednokierunkowymi w stronę od ul. Błażeja do ul. Umultowskiej. Dojazd do ul. Jasna Rola zgodnie z czasową organizacją ruchu dla inwestycji "Tramwaj na Naramowice".

Lublin - jak dojechać na cmentarz?

ZDM Lublin podał zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy przy ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. Lipowej, ul. Pszczelej, ul. Bełżyckiej w Lublinie na czas Wszystkich Świętych

Dotyczy: cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka

1. ul. Cmentarna

W celu ułatwienia dojazdu do cmentarza w dniach od 29 października do 2 listopada (rano) wprowadza się zmianę w organizacji ruchu. Na ul. Cmentarnej zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu od ul. Droga Męczenników Majdanka w stronę cmentarza. Po obu stronach ulicy będą obowiązywały znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczkami T-24. Wyjazd pojazdów odbywać się będzie drogą gruntową utwardzoną jednokierunkową (za kamieniarzami) do Ronda im. Janusza Krupskiego. Na parking za pawilonami handlowymi wjazd będzie się odbywał pierwszym wjazdem, środkowym będzie się odbywał wyjazd z nakazem w prawo C-2, ostatni wyjazd zostanie zamknięty – wygrodzony płotkami.

2. ul. Droga Męczenników Majdanka

Zmiany na ul. Droga Męczenników Majdanka (dwa pasy w stronę cmentarza) zostaną wprowadzone 29.10.2021 r. po godz. 16.00. Na ul. Droga Męczenników Majdanka za skrzyżowaniem z ul. Hanki Ordonówny do ul. Grenadierów środkowy pas ruchu zostanie przeznaczony do jazdy na wprost. Prawy pas zostanie przeznaczone do skrętu w prawo na teren Muzeum na Majdanku. Tablica F-22 na żółtym tle pokaże „Felin – prosto, Parking Muzeum w prawo”. Zostaną wprowadzone zakazy skrętu w lewo w ul. Hanki Ordonówny (jadąc od centrum) i na teren Muzeum na Majdanku (jadąc od strony Felina). Na rondzie im. Janusza Krupskiego 29.10.2021 r. zostanie ustawiony zakaz skrętu w lewo. Pojazdy wyjeżdżające spod cmentarza do centrum będą kierowane przez ul. Dekutowskiego do al. Witosa.

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Droga Męczenników Majdanka z ul. Hanki Ordonówny zostanie wyłączona na puls w dniach 30.10.2021 (rano) do 2.11.2021 r. rano. Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych (między Krańcową a Sulisławicką) będzie wyłączona na puls w dniu 31.10.2021 do 2.11.2021 rano. Sygnalizacja świetlna na ul. Krańcowej na przejściu dla pieszych przy targu będzie wyłączona na puls w dniu 31.10.2021 r. do 2.11.2021 rano.

Na przystanku komunikacji miejskiej „Majdanek – pomnik 01” po stronie Muzeum na Majdanku przy ul. Hanki Ordonówny w dniach 30.10-02.11.2021r. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie wywiesi informacje dla pasażerów odnośnie jego funkcjonowania.

Funkcjonariusze policji będą kierować ruchem w godzinach jego największego nasilenia. Apeluje się o parkowanie pojazdów na parkingach przed cmentarzem, na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku, na terenie dawnego Polmozbytu ul. Droga Męczenników Majdanka 74, na ul. Dobrzańskiego (parkingi przy Lubelskim Parku Naukowo -Technologicznym) oraz w innych dozwolonych miejscach wokół cmentarza.

Cmentarz przy ul. Lipowej

Do 3.11.2021 r. (rano) parking przy cmentarzu zostanie przysłonięty. Miejsca zostaną przeznaczone na handel zgodnie z decyzjami na zajęcie pasa drogowego.

Od 31.10 do 2.11.2021 r. (rano) na ul. Ofiar Katynia zatoka postojowa przy CHR Lublin Plaza zostanie oznakowana dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

W dniach 31.10- 01.11.2021r. CHR Lublin Plaza umożliwi bezpłatny postój pojazdów na parkingu podziemnym pod obiektem w godz. 7.00 do 21.00. Wjazd możliwy będzie dwoma wjazdami od ul. Obrońców Pokoju. Dwupoziomowy parking będzie dostępny dla ok. 670 pojazdów. Szlabany wjazdowe i wyjazdowe będą podniesione.

W celu wykorzystania dodatkowych miejsc postojowych w dniach od 30 października do 2 listopada (rano) zostaną przysłonięte znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” na ul. Głębokiej od ul. Narutowicza do ul. Raabego. Umożliwi to postój pojazdów wzdłuż tej ulicy.

Cmentarz przy ul. Pszczelej

W dniach 31.10 – 1.11.2021 r. na ul. Pszczelej na odcinku od torów kolejowych do ul. Kukułczej zostanie wprowadzony jeden kierunek w celu uzyskania dodatkowych miejsc postojowych. Powrót spod cmentarza będzie się odbywał ulicami: Kukułczą, Letniskową do ul. Krężnickiej.

Linia nr 78 – zostanie wydłużona przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie do pętli przy ul. Żeglarskiej.

Cmentarz przy ul. Bełżyckiej

W dniach 30.10 – 1.11.2021r. na ul. Łanowej, ul. Bełżyckiej w celu usprawnienia ruchu zostanie wprowadzony jeden kierunek od strony kościoła w Konopnicy do cmentarza. Wyjazd w stronę al. Kraśnickiej będzie się odbywał ul. Folwarczną, która również zostanie oznakowana jako jednokierunkowa.

Szczecin - jak dojechać na cmentarz?

Cmentarz Centralny

30 października od godz. 10:00:

Zamknięcie dla ruchu ogólnego jezdni południowej ul. Ku Słońcu od ronda Gierosa do Ronda Pileckiego, wprowadzenie objazdów,

Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z ul. Karola Miarki,

Zamknięcie dla ruchu ogólnego ul. Świerczewskiej (od ul. Santockiej do ul. Karola Miarki), ul. Pięknej i ul. Karola Miarki,

Wyłączenie lewoskrętu i prawoskrętu na ul. Mieszka I, zamknięcie dróg prowadzących do bram cmentarza.

1 listopada od godz. 6:00 do godz. 22:00:

Zamknięcie dla ruchu ogólnego ul. Ku Słońcu od Ronda Pileckiego do Ronda Gierosa, wprowadzenie objazdów.

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Świerczewskiej na odcinku od ul. Santockiej do ul. Zielonogórskiej oraz na ul. Santockiej od ul. Ku Słońcu do ul. Świerczewskiej.

Wyłączenie z ruchu ogólnego ul. Świerczewskiej, Pięknej, Karola Miarki.

Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z ul. Santocką,

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Dworskiej, Krzywej i Gajowej,

Powrót do stałej organizacji ruchu od godz. 22:00 lub na wniosek Policji.

Cmentarz Dąbie

30 października od godz. 6:00

Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h w rejonie cmentarza,

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. jugosłowiańskiej do ul Toruńskiej i ul. Czarnogórskiej do ul. Bośniackiej.

Cmentarz Zdroje

30 października od godz. 6:00