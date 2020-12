Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka, od 4 stycznia w życie wejdą dwie z czterech zapowiadanych zmian. Zmienią się bowiem stawki opłaty i godziny jej obowiązywania.

Od 4 stycznia przyszłego roku zmieni się opłata za pierwszą i kolejne godziny parkowania. Będzie to pierwsza zmiana stawki od 2008 r. Strefa będzie obowiązywała w dni powszednie od godz. 8 do 20. Teraz opłaty są pobierane do godziny 18 - przekazała Gałecka.

Rzeczniczka dodała, że 4 stycznia nie wejdą natomiast w życie zapowiadane zmiany dotyczące zasad abonamentów mieszkańca. Zgodnie z przyjętą w październiku uchwałą abonament za parkowanie za drugie i kolejne auto w rodzinie miał wzrosnąć z 30 do 1200 zł rocznie. Prawo do abonamentu miało też zostać powiązane z rozliczeniem PIT w Warszawie.

W tej części uchwałę unieważnił wojewoda - przekazała Gałecka. Dodała, że miastu wprawdzie przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji, "ale oznacza to w praktyce wstrzymanie zmian na kilkanaście miesięcy, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd".

Przeanalizujemy i zarekomendujemy inne mechanizmy, które pozwolą ograniczyć ilość wydawanych abonamentów, tak by otrzymywały je te osoby, które ich rzeczywiście potrzebują - dodała rzeczniczka.

Ratusz przypomniał również o tym, że kilka miesięcy wcześniej SPPN została rozszerzona o część Woli i Pragi-Północ. Zaznaczono również, że ta zmiana była oczekiwana przez mieszkańców, a w całym procesie obok mieszkańców brali udział specjaliści i warszawscy urzędnicy.

Gałecka zaznaczyła również, że po wielu latach podniesiono stawki za brak opłaty parkingowej w SPPN. - Do niedawna "mandat" za unikanie opłat wynosił jedynie 50 zł, co w nieuczciwy sposób wykorzystywali niektórzy kierowcy. W wyniku uchwały opublikowanej w sierpniu br. stawka za każdorazowe nieuiszczenie opłaty za postój wynosi 250 lub 170 zł - wskazała Gałecka. Dodała, że niższa z wymienionych kwot dotyczy uregulowania płatności w ciągu 7 dni od wystawienia dokumentu.

W połowie października Rada Warszawy przyjęła uchwałę dotyczącą SPPN. Zmiany spowodowały podwyższenie opłaty za postój pojazdów w strefie i wydłużyły czas jej obowiązywania z 10 do 12 godzin.

Zgodnie z uchwałą pierwsza godzina postoju będzie kosztować 3,9 zł zamiast 3 zł; druga 4,6 zł zamiast 3,60 zł; trzecia 5,5 zł zamiast 4,20 zł. Za czwartą i każdą kolejną godzinę kierowcy zapłacą 3,9 zł.