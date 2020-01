Według GDDKiA opady śniegu występują na terenie województw: podlaskiego, śląskiego, lubelskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, mazowieckiego.

Z kolei kierowcy na terenie Małopolski oraz na Warmii i Mazurach mogą natrafić na błoto pośniegowe. Jak informują drogowcy, dotyczy to następujących odcinków dróg: dk 7 Rabka-Zdrój – Chyżne; dk 47 odc. Rabka-Zdrój – Zakopane; dk 49, odc. Nowy Targ – granica państwa; dk 28 odc. Limanowa – Nowy Sącz. A także: dk 63 odc. Pisz – Orzysz, dk 16 odc. Orzysz – Ełk, dk 65, odc. Ełk - Gołdap.

Opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem, jak podano, można natomiast spotkać na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wyżej wymienionych rejonach - podkreślono w komunikacie.

W ciągu dnia przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane, na północnym wschodzie i południu przejściowo duże i tam okresami opady śniegu. W górach przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Temperatura maksymalna od 0 st. na krańcach wschodnich i w kotlinach sudeckich, około 1 st. w centrum, do 5 st. nad morzem. W miejscowościach podgórskich od -3 st. do -1 st. Wiatr przeważnie umiarkowany, początkowo porywisty, północno-zachodni. Nad morzem wiatr w porywach do 65 km/h, w Sudetach do 80 km/h, w Tatrach do 100 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje śnieżne.