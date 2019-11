Z policyjnych statystyk wynika, że w ciągu pierwszych trzech dni trwania akcji doszło do 200 wypadków. Zginęło 16 osób, a 259 zostało rannych.

Funkcjonariusze od rozpoczęcia akcji "Znicz" - czyli do czwartku - do wczorajszego południa zatrzymali osiemset nietrzeźwych kierowców. Wzmożone kontrole policyjne są w okolicach cmentarzy i na drogach dojazdowych do nich.

Policjanci podczas akcji "Znicz" kierują ruchem w newralgicznych miejscach, ale także reagują na wykroczenia drogowe. Ponadto sprawdzają stan techniczny i wyposażenie pojazdów, a przede wszystkim trzeźwość kierowców. Akcja "Znicz" potrwa do wieczora.