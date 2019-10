Największa z gdańskich nekropolii - cmentarz Łostowicki zajmuje powierzchnię 50 hektarów, zaś drugi co do wielkości cmentarz Centralny Srebrzysko 28 ha.

Joanna Bieganowska z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformowała, że całkowity zakaz wjazdu na oba cmentarze będzie obowiązywał od środy 30 października do soboty 2 listopada.

W piątek 1 listopada zamknięta dla ruchu będzie ulica Łostowicka.

- Wyłączenie nie będzie dotyczyło komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne posiadające aktualną kartę inwalidzką, a także mieszkańców oraz osób prowadzących w rejonie cmentarza Łostowickiego działalność gospodarczą i zaopatrzenie przycmentarnego handlu - wyjaśniła Bieganowska.

Dla komunikacji miejskiej ruch na ul. Łostowickiej będzie dwukierunkowy, dla pozostałych uprawnionych jednokierunkowy od ul. Kartuskiej do al. Armii Krajowej.

Zamknięte całkowicie będą wjazdy na ul. Łostowicką z ul. Wojskiego i al. Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza będzie przebiegał ulicami: Kościelną, Malczewskiego i Pobiedzisko – wjazd ul. Pana Tadeusza.

Dla kierowców dostępne będą cztery parkingi: dla osób niepełnosprawnych wyznaczony będzie przy bocznej bramie cmentarza - poniżej bramy głównej (ok. 200 miejsc postojowych) oraz trzy parkingi ogólnodostępne: na prawym pasie ruchu ul. Nowolipie, od ul. Szuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską, w kierunku do ul. Kartuskiej (ok. 90 miejsc); przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego (ok. 90 miejsc) oraz za wiaduktem na lewym pasie ul. Cedrowej, która 1 listopada będzie jednokierunkowa w kierunku do ul. Kartuskiej (ok. 200 miejsc).

W przypadku cmentarza Srebrzysko ruch pojazdów będzie się odbywał jedną jezdnią - al. Żołnierzy Wyklętych. Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie w stronę do ul. Potokowej. Druga jezdnia będzie dwukierunkowa dla autobusów, taksówek i osób niepełnosprawnych posiadających aktualną kartę inwalidzką, mieszkańców oraz osób prowadzących w okolicy cmentarza działalność gospodarczą.

Wyłączony zostanie dla ruchu ogólnego wjazd w al. Żołnierzy Wyklętych z Ronda de la Salle’a. Objazd wyznaczony będzie ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkowa Dolina i Grunwaldzką.

Tymczasowe przystanki w kierunku do ul. Potokowej wyznaczone zostaną na jezdni. Jeden na wysokości skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego, a drugi na wysokości skrzyżowania z ul. Srebrniki.

Zamknięte dla ruchu ogólnego będą ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej. Ulica Róży Ostrowskiej będzie jednokierunkowa dla pojazdów taxi w kierunku do al. Żołnierzy Wyklętych, gdzie wyznaczony zostanie postój. Na ul. Ogrodowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w kierunku do ul. Potokowej.

Dojazd dla mieszkańców ul. Róży Ostrowskiej odbywać się będzie od ul. Zabytkowej. Na ul. Słowackiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy w kierunku do ul. Chrzanowskiego.

W pobliżu cmentarza Srebrzysko będą dwa parkingi: na ul. Słowackiego (ok. 140 miejsc) oraz ul. Róży Ostrowskiej (ok. 40 miejsc).

Zmiany w organizacji ruchu będą też wprowadzone przy innych nekropoliach w Gdańsku: Oliwskim, Salvator Nowy, Garnizonowym, cmentarzu św. Franciszka, św. Ignacego i św. Jadwigi.

Z okazji dnia Wszystkich Świętych uruchomione zostaną w Gdańsku specjalne linie autobusowe i tramwajowe. Część pojazdów będzie kursować ze zwiększoną częstotliwością.