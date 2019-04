- Czekamy jeszcze na kilka autobusów z rolnikami, ale utknęły gdzieś w korkach - mówił szef AGROunii, Michał Kołodziejczak.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji kom. Sylwester Marczak wyjaśnił, że w związku ze zgromadzeniem wstrzymano ruch w kierunku placu Zawiszy i nie ma możliwości dojazdu w miejsce manifestacji autokarem. Osoby spóźnione muszą tam dotrzeć piechotą.

Kołodziejczak poinformował też, że pod Pałacem Kultury jest grupa rolników, która nie jest przepuszczana na miejsce protestu przez policję. "Apeluję, panowie policjanci. Czekamy na nasze koleżanki i kolegów spod Pałacu. Chyba nie chcecie zaogniać dzisiejszej manifestacji, ale jak będziecie zmuszać, to będziemy pokazywać, kto potrafi więcej i lepiej" - mówił Kołodziejczak.

Policja zaprzecza, by taka sytuacja miała miejsce.

Na placu Zawiszy zebrało się kilkuset rolników, którzy mają protestować w tym miejscu do godz. 13. Następnie przejdą Alejami Jerozolimskimi na rondo Dmowskiego. Manifestacja ma zakończyć się o godz. 16.

Lider zgromadzenia Michał Kołodziejczak z AGROUnii przypomniał na początku, że - zgodnie z ustaleniami z przedstawicieli stołecznych władz manifestacja - ma charakter pokojowy i nie mogą w nim uczestniczyć osoby, posiadające niebezpieczne materiały i narzędzia.

Kołodziejczak podkreślił, że rolnicy chcą pokazać, jak "mała liczba osób może zrobić +megautrudnienia+ w Warszawie". - Tak jak u nas mała grupa polityków zrobiła nam utrudnienia w handlu w biznesie i we wszystkim innym - powiedział. - Wszystkich warszawiaków serdecznie przepraszamy, ale niestety, nie możemy inaczej, nie mamy jak inaczej - dodał.

W związku z manifestacją z ruchu wyłączony jest plac Zawiszy. Tramwaje dojeżdżają do placu Starynkiewicza.

Podczas wtorkowego briefingu prasowego w urzędzie miasta Warszawy Ewa Gawor, szefowa stołecznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zaznaczyła, że dzięki rozmowom warszawskich urzędników z przedstawicielami organizatorów zgromadzenia udało się wynegocjować wcześniejsze zakończenie protestu (pierwotnie miał trwać do godz. 18 - PAP) oraz deklarację "pokojowego charakteru manifestacji".

Gawor podkreśliła, że jedną z form protestu będzie uruchomienie syren. - Informujemy mieszkańców stolicy, że sygnały alarmowe w różnych punktach miasta (organizator nie określił konkretnych miejsc - PAP) nie powinny nikogo niepokoić - dodała. Gawor zaapelowała także do mieszkańców, by w czasie trwania protestu unikali wjeżdżania samochodami do centrum stolicy.

Urząd miasta informuje jednocześnie, że w czasie manifestacji plac Zawiszy będzie zamknięty dla ruchu. O godz. 13 manifestanci przejdą południową jezdnią Alei Jerozolimskich - w stronę centrum - na rondo Dmowskiego. Tam rozpocznie się druga część manifestacji, która ma potrwać do ok. godz. 16.

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Andrzej Franków podkreślił podczas briefingu, że wyłączenie z ruchu Placu Zawiszy spowoduje wyłączenie ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich. "Mamy nadzieję, że warunki techniczne - czyli dostęp - będzie do placu Starynkiewicza, wówczas tramwaje jadące Mostem Poniatowskiego będą dojeżdżać do Placu Starynkiewicza i stamtąd zawracać" - dodał.

Ponadto na większych węzłach przesiadkowych (Ochota, Wola, Śródmieście) będą obecni informatorzy Zarządu Transportu Miejskiego, którzy na bieżąco będą przekazywać mieszkańcom informacje dotyczące utrudnień związanych z protestem.