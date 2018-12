- Grupa około stu osób blokuje drogę w kierunku Warszawy. Kierowcy są informowani o utrudnieniu już w Strykowie. Otwarto bramki w Brwinowie, żeby rozładować zator - powiedziała Weronika Aleksandrowicz z GDDKiA.

- Jest to niezarejestrowany protest rolników. Na miejscu są policjanci i legitymują osoby biorące udział w tym spontanicznym zgromadzeniu oraz starają się udrożnić ruch - poinformowała z kolei Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

GDDKiA podaje, że nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. W najgorszej sytuacji są ci, którzy już stoją w korku, bo nie mogą się cofnąć. Dla nich policjanci otworzyła wyjazdy serwisowe w miejscu obsługi podróżnych.

- Dlaczego taka droga? Bo taka jest skala problemu. Droga jedna z najważniejszych w kraju. Problem też duży, więc nie będziemy blokowali dróg lokalnych swoim sąsiadom czy kolegom - powiedział RMF.FM jeden z organizatorów Michał Kołodziejczak. Pytany, jak długo będzie trwał protest, odpowiada tylko że do skutku, a to oznacza, że nie skończy się on szybko.

- Żądamy, żeby przyjechał do nas premier Morawiecki. Przekażemy postulaty i oczekujemy ich spełnienia - mówili rolnicy.



Do sprawy odniósł się Jacek Sasin. - Minister rolnictwa powinien pilnie wyjaśnić sprawę protestu rolników na autostradzie A2 - powiedział przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Dodał, że "być może są jakieś problemy, które leżą u podstaw tego protestu i to zostanie wyjaśnione. Natomiast mamy do czynienia z ruchem, który nie ukrywa swoich aspiracji, również politycznych. Chce budować pozycję polityczną, również poprzez tego typu protesty i to również trzeba wziąć pod uwagę".

Zaznaczył, że rząd przeznaczył "rekordowe" środki na pomoc rolnikom dotkniętym m.in. afrykańskim pomorem świń (ASF) czy suszą.

Tymczasem w wyniku zderzenia dwóch samochodów ciężarowych z samochodem osobowym doszło do blokady jednego pasa jezdni A2 między Konotopą a Brwinowem w przeciwnym kierunku, czyli w stronę Poznania.