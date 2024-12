Porządny wideorejestrator albo sprawdzona samochodowa nawigacja. Oto dwa przykłady upominków, jakimi w tym roku można obdarować zmotoryzowanych. A zbliżające się święta to dobra okazja na sprawienie praktycznego prezentu, który przyda się w niejednej podróży samochodem.

Dobry wideorejestrator, czyli jaki? Na rynku jest mnóstwo urządzeń. Rozpiętość cenowa jest ogromna, a producentów wielu. Godną rozważenia i niedrogą propozycją jest kamera samochodowa polskiej firmy Prido – model Easy 2K. Polska marka to gwarancja odpowiedniego wsparcia technicznego nie tylko w trakcie gwarancji, lecz także po jej zakończeniu. A to nie tylko dostępne aktualizacje oprogramowania (doskonalenie produktu poprzez wprowadzanie nowych funkcji i zwiększanie funkcjonalności). Kamera komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim, o co trudno w urządzeniach innych producentów.

Niedroga kamera z funkcjami, które docenisz na co dzień

W swojej klasie cenowej (do 300 zł) Easy 2K wyróżnia się bogatym i, co ważne, praktycznym wyposażeniem. Kamerę łatwo połączysz z aplikacją w smartfonie poprzez wbudowany moduł Wi-Fi. A łatwy w obsłudze program w telefonie wykorzystasz do sterowania i konfiguracji wideorejestratora oraz wygodnego przeglądania zapisanych filmów. W sytuacji drogowego sporu nagrania są łatwo dostępne, dlatego łatwo można udowodnić swoją rację.

Warto zwrócić uwagę na parametry kamery samochodowej. Większość nabywców kieruje się tylko deklarowaną rozdzielczością. A to za mało! W przypadku Prido Easy 2K filmy rejestrowane są w wyższej rozdzielczości niż standardowe 1920 x 1080 pikseli (tzw. Full HD). To tzw. 2K, czyli 2560 x 1440 pikseli oraz jakże ważny tryb WDR (tzw. szeroki zakres dynamiki). Dla kierowcy oznacza to obraz bardziej szczegółowy i wyraźny za dnia (szczególnie podczas jazdy przy silnym świetle słonecznym) oraz w nocy (gorsze warunki oświetleniowe). Wszystkie filmy są rejestrowane w uniwersalnym formacie MP4 (H.264), więc nawet na starszym komputerze można je odtworzyć bez problemu i konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

Wideorejestrator Easy 2K zawiera także wiele praktycznych dodatków. Wbudowany moduł GPS to informacja o lokalizacji i prędkości samochodu (bardzo przydatne w celach dowodowych, gdy trzeba wykazać, że kierowca przestrzegał przepisów). Nowoczesny port USB-C to wydajne ładowanie (w razie potrzeby użyjesz zasilacza od kamery do doładowania swojego telefonu czy tabletu). A do tego jeszcze przydatne aż trzy tryby parkingowe, dzięki którym można monitorować pozostawiony samochód i w razie potrzeby aktywować automatycznie nagrywanie (rozpoznanie wstrząsu) oraz udokumentować sytuację ze sprawcą szkody parkingowej. Aby w pełni wykorzystać ich możliwości, wymagany jest opcjonalny zestaw zasilający podłączony bezpośrednio do akumulatora pojazdu (w moduł wbudowany jest tryb ochrony baterii samochodu przed rozładowaniem). To kolejny wyróżnik Prido, gdyż nie każda kamera samochodowa jest przystosowana do pracy w trybie parkingowym. To duży atut urządzenia polskiej marki, i to w cenie poniżej 300 zł.

Dobry przewodnik jest bezcenny

Trudno także o godnego rywala dla TomTom GO Classic 6 drugiej generacji w jego klasie cenowej. Ta przenośna nawigacja samochodowa to przykład jednego z najnowocześniejszych produktów od renomowanego dostawcy produktów nawigacyjnych. Potrafi znacznie więcej niż popularne aplikacje w telefonach. I jest przystosowana do długiej pracy nawet przy większym obciążeniu, co wcale nie jest takie oczywiste w przypadku wielu smartfonów z aktywną nawigacją i innymi aplikacjami pracującymi w tle.

TomTom GO Classic 6 ma wiele zalet. Przede wszystkim działa niezależnie od tego, czy znajdujemy się w zasięgu sieci telefonii komórkowej i dostępu do internetu. Wszystkie mapy przechowuje w pamięci. Pakiet danych dla całej Europy możesz wygodnie i regularnie aktualizować bez żadnych dodatkowych opłat. Nie musisz nawet podłączać urządzenia do komputera, gdyż GO Classic 6 jest przystosowany do automatycznego aktualizowania map poprzez połączenie z domowym Wi-Fi.

Solidna nawigacja została wyposażona w responsywny ekran dotykowy o przekątnej 6 cali. Taki rozmiar wyświetlacza sprawdzi się w większości samochodów dostępnych na rynku. Dlaczego w większości? Kto jeździ ciężarówką czy kamperem może wybrać specjalne nawigacje przygotowane do prowadzenia z uwzględnieniem wymiarów pojazdu, nacisku na oś czy nawet przewożonego ładunku. Wszystkie je łączy przy tym nowa generacja oprogramowania z praktyczną funkcją wspomagania kierowcy podczas jazdy po wielopasmowych drogach (asystent pasa ruchu) czy autostradach i drogach ekspresowych (stale widoczny pasek RouteBar z danymi o miejscach odpoczynku, stacjach paliw i ładowania oraz ostrzeżeniami o korkach). A takich udogodnień nie znajdziesz w darmowych aplikacjach w telefonie.