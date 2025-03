Współczesne bankowanie to nie tylko prowadzenie podstawowego rachunku – klienci coraz częściej oczekują dodatkowych usług, które ułatwią im codzienne zarządzanie finansami. Bank Pekao posiada w ofercie ubezpieczenia komunikacyjne, a dodatkowo przygotował promocję na zakup tych produktów, dzięki której klienci mogą nie tylko zadbać o ochronę, ale także otrzymać zwrot środków na konto.

Oferta przeznaczona jest dla właścicieli rachunku w Pekao, którzy zdecydują się na zakup nowej polisy w PZU albo LINK4 za pośrednictwem banku. W ramach tego mogą oni otrzymać od banku 50 zł zwrotu na swoje konto za zakup samego ubezpieczenia OC lub 100 zł za zakup ubezpieczenia OC/AC. Aby otrzymać bonus trzeba spełnić warunki promocji, w tym m.in. opłacić składkę lub jej pierwszą ratę w ciągu 7 dni kalendarzowych – dokonując tego z rachunku w Banku Pekao. Akcja trwa do 31 marca, a zwrot środków zostanie przekazany na konto klienta najpóźniej do 21 kwietnia. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie Ubezpiecz samochód i odbierz zwrot do 100 zł w Banku Pekao S.A.

Ubezpieczenie można kupić szybko i wygodnie w oddziale banku, telefonicznie, jak również online - za pośrednictwem bankowości elektronicznej Pekao24 lub aplikacji PeoPay. Oferta jest omnikanałowa, co oznacza, że klient ma możliwość zmiany kanału sprzedaży w trakcie procesowania wniosku o zawarcie ubezpieczenia, np. z oddziału do aplikacji mobilnej.

- Ubezpieczenia komunikacyjne PZU i LINK4 oferowane za pośrednictwem banku cieszą się popularnością wśród naszych klientów, co potwierdza trzykrotny wzrost sprzedaży rok do roku. Chcemy jednak dotrzeć do osób, które jeszcze nie miały okazji skorzystać z tych ofert, dlatego przygotowaliśmy atrakcyjną promocję, dzięki której mogą oni dodatkowo zyskać. Wierzymy, że ta inicjatywa zachęci jeszcze większą grupę naszych klientów do zakupu ubezpieczenia w banku – mówi Maciej Berger, dyrektor Departamentu Bankowości Ubezpieczeniowej w Banku Pekao S.A.

Przy okazji trwania promocji Pekao zachęca również do udziału w inicjatywie „Doceniamy Dobrych Kierowców”, organizowanej przez LINK4, w której nagrody otrzyma aż 1000 najlepszych kierowców. Aby przystąpić do rywalizacji, należy zakupić i opłacić polisę w LINK4, a następnie pobrać bezpłatnie aplikację NaviExpert i przejechać autem co najmniej 500 km w ciągu 3 miesięcy.

Klasyfikacja uczestników odbywa się na podstawie oceny stylu jazdy, liczby przejechanych kilometrów oraz liczby tras pokonanych z aktywną aplikacją ubezpieczyciela. Im bezpieczniejsza jazda, tym większa szansa na wysoką pozycję w rankingu. Sprzedaż polis w ramach promocji rusza 3 marca, natomiast pierwsza edycja konkursu rozpoczyna się 1 kwietnia i potrwa do końca czerwca br.

- LINK4 zależy na poprawie bezpieczeństwa na drogach, stąd pomysł na uruchomienie promocji dla dobrych kierowców. Chcemy dotrzeć z naszą inicjatywą do jak najszerszego grona użytkowników samochodów, a dzięki współpracy z Bankiem Pekao możemy ten cel osiągnąć w przyspieszonym tempie – mówi Mariusz Rosa, dyrektor Pionu Rozwoju Biznesu i Bancassurance w LINK4.

Więcej informacji na stronie internetowej: Ubezpieczenie samochodu - Bank Pekao S.A.