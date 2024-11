Import aut z USA stał się w Polsce popularny jeszcze w końcówce lat 90. ubiegłego stulecia i popyt na samochody importowane ze Stanów Zjednoczonych wcale nie maleje. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w pierwszym półroczu 2024 r. do Polski sprowadzono 32,5 tys. samochodów z USA. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. oznacza to wzrost aż o 65,1 proc. Dlaczego tak chętnie sprowadzamy auta z USA i dlaczego najlepiej zrobić to właśnie teraz?

Lepsze, młodsze i tańsze

Co łączy Polaków i Amerykanów? Jedną z rzeczy na pewno może być miłość do motoryzacji. Amerykanie często kupują samochody w bogatej specyfikacji i z mocnymi silnikami. Na dodatek przeciętnego amerykańskiego Kowalskiego stać na kupno luksusowego bądź sportowego auta znacznie częściej niż przeciętnego Polaka. Dlatego klienci z USA częściej i chętniej wymieniają samochody, a jeśli pojazd ulegnie uszkodzeniu, to zostawiają go w rękach ubezpieczalni, która wystawia go na aukcję.

Podczas gdy Amerykanin kupuje wtedy następny samochód, klient z Europy chętnie sprowadzi takie uszkodzone auto. Dlaczego tak się dzieje? Nawet jeśli do ceny samochodu dodamy koszt naprawy auta, przygotowania go do rejestracji w Polsce oraz wszystkie opłaty celno-skarbowe, to nadal jest to bardziej opłacalne niż podobne auto zakupione na europejskim rynku wtórnym.

Uszkodzone samochody są najczęściej sprowadzane do Europy i świadczą o tym np. dane firmy Carfax, dzięki której można łatwo sprawdzić historię pojazdu z USA. Według jej ekspertów ok. 60 proc. samochodów sprowadzonych z USA w latach 2000-2020 miało uszkodzenia. Średnia szacunkowa kwota likwidacji szkody wynosiła w Stanach Zjednoczonych równowartość ok. 33 tys. zł. Dodatkowo wszystkiemu sprzyja kurs dolara, który od października 2022 r. do 2024 r. spadł aż o złotówkę.

Najchętniej z USA do Polski sprowadzamy Mercedesy, BMW, Porsche, Audi i Volvo, a także amerykańskie odpowiedniki samochodów obecnych na naszym rynku. Doskonałym przykładem jest tu Ford Fusion ostatniej generacji, będący odpowiednikiem Forda Mondeo.

Chcesz sprowadzić wymarzone auto? W USA jest ich pełno!

Choć europejscy klienci najchętniej sprowadzają samochody do codziennego użytku, to ogromną popularnością cieszą się również samochody typu muscle car. Klienci często sprowadzają pojazdy niedostępne w europejskich salonach i zazwyczaj są to specjalne wersje modeli Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, Dodge Charger i Ford Mustang.

Warto wiedzieć, że np. w przypadku Forda nawet niektóre akcesoria Ford Performance nie mogą być zakupione jako nowe w Europie, więc pozostaje import z USA.

Na polskich i europejskich drogach można spotkać również wiele samochodów zabytkowych. Krążowniki szos cieszą swoich właścicieli i budzą podziw wśród przechodniów i innych kierowców. To idealne auta do weekendowych przejażdżek w słoneczne, letnie dni, a także doskonała lokata kapitału. W razie potrzeby przeprowadzenie renowacji jest dość proste dzięki szerokiemu dostępowi do części zamiennych.

Zakup auta z USA. Jak to zrobić?

Jeżeli interesuje Cię import samochodów z USA, warto zdać się na pomoc profesjonalnych pośredników, którzy się tym zajmują. Najlepszym przykładem jest tu firma Bryki z Ameryki, która od lat pomaga w imporcie aut z USA. Wszystko zaczyna się od rozmowy, w której określasz swój budżet oraz oczekiwania. Jeżeli masz swój wymarzony pojazd, to doskonale, a jeżeli nie, to specjaliści pomogą w wyborze samochodu, który spełni twoje oczekiwania.

Kolejnym krokiem jest licytacja. W przypadku przegranej możesz zdecydować, czy chcesz szukać dalej, czy rezygnujesz z zakupu pojazdu. Jeżeli wygrasz, masz kilka dni na opłacenie samochodu, a następnie jest on transportowany do portu, gdzie trafia do kontenera i rusza w podróż do Europy. Na życzenie możesz wykupić dodatkowe ubezpieczenie, które działa od momentu załadunku w USA do momentu rozładunku w porcie docelowym.

Firma Bryki z Ameryki troszczy się o swoich klientów, dlatego pomoże ci w dopełnić wszelkie formalności celno-skarbowe. Po opłaceniu cła, akcyzy i podatku VAT samochód rusza w podróż do miejsca docelowego. W Polsce możesz liczyć na pomoc w przygotowaniu samochodu oraz jego dokumentów do rejestracji. Zakup samochodu z USA jeszcze nigdy nie był tak prosty i tak tani!