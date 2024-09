Znaczenie Kongresu Nowej Mobilności

Dla Łodzi, Kongres Nowej Mobilności to okazja do zaprezentowania swoich osiągnięć, moment, w którym miasto może podsumować, co udało się zrealizować w obszarze nowoczesnych rozwiązań transportowych. Adam Wieczorek podkreślił, że to wydarzenie jest swego rodzaju „D day” dla miasta – czas na ocenę działań i prezentację postępów w zakresie mobilności.

„Każdy Kongres Nowej Mobilności to moment, kiedy rozliczamy się przed mieszkańcami z tego, co zrobiliśmy w zakresie nowej mobilności” – powiedział wiceprezydent.

Rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych Jednym z głównych osiągnięć Łodzi jest rozbudowa sieci punktów ładowania dla pojazdów elektrycznych. Obecnie w mieście funkcjonuje ponad 200 punktów w 90 lokalizacjach, a kolejnych 120 czeka na przyłączenie do sieci energetycznej.

Wieczorek zaznaczył, że „wąskim gardłem” w procesie rozbudowy infrastruktury są przyłącza energetyczne, które opóźniają pełne wykorzystanie dostępnych stacji ładowania. Mimo to miasto planuje dynamiczny rozwój, zakładając, że w przyszłym roku liczba punktów ładowania wzrośnie do 320.

Elektryczne i wodorowe autobusy

Kolejnym istotnym krokiem w kierunku nowej mobilności jest modernizacja floty transportu publicznego. Łódź może się pochwalić wprowadzeniem 25 elektrycznych autobusów do swojej floty, a kolejne 40 zostało zamówionych. Co ciekawe, 36 z nich to pojazdy elektryczne, natomiast 4 będą napędzane wodorem.

Wiceprezydent wyjaśnił, że miasto prowadzi dialog techniczny w sprawie wodorowych autobusów, aby ustalić, jakie wymagania techniczne muszą zostać spełnione. „To nie tylko kwestia zakupu autobusów, ale również zapewnienia odpowiedniej infrastruktury do tankowania wodoru” – powiedział Wieczorek.

Aktywna rola miasta w rozbudowie infrastruktury Łódź przyjęła aktywną postawę w kwestii rozbudowy infrastruktury dla nowych form transportu. Zamiast czekać na inicjatywę ze strony firm prywatnych, miasto samo przygotowało pakiety lokalizacji, w których można budować stacje ładowania. Wieczorek podkreślił, że to działanie miało na celu przyspieszenie procesu wdrażania punktów ładowania oraz minimalizowanie problemów związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury energetycznej.

„Łódzkie metro” – Tunel Średnicowy

Podczas rozmowy poruszono również temat tunelu średnicowego, który w Łodzi często nazywany jest „łódzkim metrem”. Budowa tunelu ma strategiczne znaczenie dla poprawy mobilności w mieście, szczególnie dla osób podróżujących ze wschodu na zachód.

Aktualnie prace nad tunelem zostały chwilowo wstrzymane z powodu problemów technicznych związanych z jedną z kamienic, jednak po rozwiązaniu tych kwestii prace zostaną wznowione. Tunel ma połączyć dworce Widzew i Łódź Fabryczna z dworcem Kaliski, co ułatwi podróże wewnątrz miasta.