Jak wynika z Licznika Elektromobilności prowadzonego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, wrzesień 2023 r. był symbolicznym miesiącem dla elektryfikacji polskiego transportu. Liczba całkowicie elektrycznych samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych (BEV) przekroczyła nad Wisłą próg 50 tys. sztuk. Przyrost widoczny jest szczególnie w kilkunastu ostatnich miesiącach – wynosi on ok. 60–70 proc., porównując dane rok do roku.

Co istotne, w Polsce rozwija się również infrastruktura ładowania, która dotychczas była naszą piętą achillesową. Na koniec III kw. 2023 r. w kraju funkcjonowało łącznie 3 tys. ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, na których znajdowało się ponad 6,1 tys. ładowarek. Prawie 33 proc. stacji obsługiwało szybkie ładowanie prądem stałym (DC). – Od początku roku w Polsce przybyło ponad 250 takich ładowarek, a ich udział w sieci infrastruktury ładowania wzrósł z 29 proc. do 33 proc. To jeden z wyższych udziałów szybkich stacji ładowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej – podkreślał pod koniec października 2023 r. Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Elektryki na podium

Polski trend wpisuje się w ogólnoeuropejską tendencję. Według statystyk European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) pod koniec 2022 r. w krajach Unii Europejskiej łącznie zarejestrowanych było ponad 3,1 mln elektrycznych samochodów osobowych. Liczba ta wzrosła o 58 proc. w porównaniu z 2021 r. Z kolei wzrost w latach 2019–2022 wyniósł ponad 400 proc. Ubiegłoroczne dane ACEA wskazują, że najwięcej aut zeroemisyjnych jeździ po drogach w Niemczech (ponad 1 mln), Francji (606 tys.) i Holandii (318 tys.). W europejskim rankingu wysoko prezentują się również dwa kraje spoza UE – w Wielkiej Brytanii zarejestrowano ponad 642 tys. aut elektrycznych, z kolei w Norwegii 604 tys. elektryków.

Ciekawą prawidłowość można zaobserwować także w innej statystyce ACEA. We wrześniu 2023 r. zarejestrowano w UE więcej samochodów elektrycznych niż tych wyposażonych w silnik Diesla. To trzeci taki miesiąc z rzędu. Choć liderem sprzedaży w krajach członkowskich nadal pozostają samochody benzynowe (34,1 proc. zarejestrowanych pojazdów), to na drugim miejscu znajdują się hybrydy (27,3 proc.), a na trzecim właśnie auta elektryczne (14,8 proc.). Samochody z silnikiem wysokoprężnym – po raz kolejny poza podium – stanowiły jedynie 12,7 proc. ogółu rejestrowanych aut, co stanowi spadek o 3,2 pkt proc. względem września 2022 r.

Wiele wskazuje na to, że w kolejnych latach elektryfikacja przyspieszy jeszcze bardziej. Włodarze europejskich miast deklarują chęć zapewnienia swoim mieszkańcom stałego dostępu do czystego powietrza i skutecznego wyeliminowania problemu smogu. Na całym kontynencie w chwili obecnej funkcjonuje ponad 320 stref czystego transportu, czyli obszarów, po których mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. Najwięcej takich stref wprowadzono w Niemczech i we Włoszech. Wkrótce na liście pojawi się także Polska – w 2024 r. podobne rozwiązania mają zacząć obowiązywać w Krakowie i Warszawie. Jak wynika z badań stołecznego ratusza, mieszkańcy Warszawy oceniają taki pomysł pozytywnie: niemal 70 proc. ankietowanych (w tym 66 proc. kierowców deklarujących jazdę autem regularnie) popiera wprowadzenie w mieście stref czystego transportu.

Ważnym czynnikiem wpływającym na cały rynek motoryzacyjny w Europie jest tegoroczna decyzja Rady Unii Europejskiej w sprawie poziomów emisji dwutlenku węgla w nowych autach wprowadzanych na europejski rynek. Przepisy ustanawiają de facto zakaz rejestracji nowych tradycyjnych samochodów spalinowych od 2035 r. Po tym czasie, nie licząc drobnych wyjątków, na unijny rynek będą mogły trafiać jedynie auta zeroemisyjne.

Innowacyjne rozwiązanie VW FS

Rewolucję na rynku motoryzacyjnym dostrzegł i wspiera Volkswagen Financial Services. Firma wprowadziła innowacyjny pakiet usług i produktów kompleksowo wspierający klientów w przechodzeniu na elektromobilność. Program ELECTRIFY po raz pierwszy zaprezentowano we wrześniu 2023 r. podczas Kongresu Nowej Mobilności w Łodzi. Klienci biorący udział w programie będą mogli liczyć na pełną pomoc – od A do Z – w odpowiednim przygotowaniu się do nadchodzących zmian i przekształceniu posiadanej floty na auta zeroemisyjne. Plan elektryfikacji ma być dostosowany do indywidualnego zapotrzebowania klienta i brać pod uwagę m.in. planowany rozwój, możliwości finansowe czy cele dotyczące obniżania emisji CO2. Volkswagen Financial Services pomoże w odpowiednim wyborze pojazdów i skoordynuje proces montażu niezbędnej infrastruktury ładowania (w tym celu nawiązano współpracę z firmami Polenergia eMobility i ChargeIn).

Volkswagen Financial Services zapewnia również wsparcie w uzyskiwaniu dotacji z programu „Mój elektryk”, a także gwarantuje profesjonalne szkolenia dla kierowców z efektywnej jazdy pojazdem zeroemisyjnym. Jak zapewniają przedstawiciele firmy, udział w programie – dzięki wsparciu ekspertów – ma minimalizować ryzyko podjęcia nieekonomicznych decyzji podczas wymiany aut spalinowych na elektryki. Rozwiązanie jest obecnie dostępne dla klientów flotowych, w kolejnym etapie będą mogli dołączyć do niego także odbiorcy indywidualni.

– Program ELECTRIFY jest zupełną nowością na rynku. Oferujemy unikalną możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów od lat zajmujących się kompleksową elektryfikacją flot samochodów firmowych. Badamy potencjał elektryfikacji danej floty i przygotowujemy szyte na miarę rozwiązania. Dostarczamy nie tylko samochody elektryczne zgodne z potrzebami firmy, lecz także kompletną infrastrukturę niezbędną do ich ładowania, w tym wielostanowiskowe huby w firmie oraz wallboxy w domach pracowników zintegrowane z systemem informatycznym umożliwiającym rozliczenie i zwrot kosztów ładowania samochodu służbowego w domu pracownika . Zapewniamy rozwiązania niezbędne do ładowania elektryków w trasie. Dzięki programowi ELECTRIFY transformacja floty stanowi pewną inwestycję w przyszłość – opowiada Krzysztof Leszczyński, ekspert ds. elektromobilności w Volkswagen Financial Services.

– Nawiązanie współpracy z firmami Polenergia eMobility i ChargeIn doskonale wpisuje się w naszą strategię, która koncentruje się na klientach i zakłada, że będziemy oferować usługi w sposób kompleksowy, maksymalnie odpowiadając na ich potrzeby oraz oczekiwania. Jestem przekonany, że wygoda oraz pewność, które zapewniają domowe stacje ładowania i wielostanowiskowe huby, przyczynią się do zmiany postrzegania elektromobilności nie jako trendu przyszłości, ale czegoś, co jest teraz i korzystnie wpływa na nasze życie codzienne – komentuje Maciej Zwiewka, dyrektor sprzedaży flotowej w Volkswagen Financial Services.

Strategiczna współpraca

Uruchomienie programu ELECTRIFY jest ważnym krokiem firmy w rozwoju polskiego rynku elektromobilności, ale nie jedynym. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii Volkswagen Financial Services został laureatem w kategorii finansowanie podczas tegorocznej, piątej edycji rankingu Lider Elektromobilności współorganizowanego przez firmę doradczą PwC. To wyróżnienie plasuje spółkę w gronie najlepszych firm zajmujących się finansowaniem szeroko pojętej elektromobilności.

Firma postawiła na trwałą współpracę z podmiotami, którym przyświeca idea mądrej transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju. We wrześniu 2023 r. zawarto umowę o współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych (PSPA) – największą organizacją branżową kreującą rynek elektromobilności i technologii wodorowych w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Na mocy podpisanego dokumentu Volkswagen Financial Services został partnerem strategicznym przyszłorocznej edycji Kongresu Nowej Mobilności, partnerem wydarzenia EV Experience (edycja 2024 i 2025), jak również partnerem strategicznym ogólnopolskiej kampanii społecznej Elektomobilni.pl (w latach 2023–2025).

Eksperci Volkswagen Financial Services będą uczestniczyć w pracach nad priorytetowymi projektami PSPA, w tym m.in. drugą edycją „Białej Księgi Elektromobilności” oraz „Mapą zmian w sektorze transportu drogowego w Polsce do 2035 r.”. Raporty tworzone przez PSPA od lat stanowią ważne podłoże merytoryczne w dyskusjach nad dalszymi kierunkami rozwoju branży.

– Partnerstwo strategiczne z PSPA otwiera przed Volkswagen Financial Services nowe horyzonty oraz możliwości. Przez najbliższe trzy lata będziemy strategicznym partnerem stowarzyszenia w obszarze finansowania pojazdów. Naszą misją jest kształtowanie oraz podnoszenie świadomości w zakresie zrównoważonej mobilności w Polsce i całym regionie. Jestem przekonany, że dzięki bliskiej współpracy z PSPA osiągniemy ten cel z nawiązką – mówi Jarosław Stepaniuk, członek zarządu Volkswagen Financial Services.