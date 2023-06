Zakup samochodu oznacza nadejście kolejnych, czasem nieprzewidzianych kosztów. Użytkowanie pojazdu wymaga regularnych przeglądów w celu utrzymania komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Konieczna jest w tym celu również wymiana elementów eksploatacyjnych, takich jak olej silnikowy, którą należy przeprowadzić po wskazanym przez producenta przebiegu lub czasie, jaki minął od zakupu auta.

Ostatnie miesiące to czas wysokiej inflacji i dużego wzrostu cen usług oraz materiałów, często z dnia na dzień. To sprawia, że zaplanowanie kosztów związanych z użytkowaniem auta stało się ruletką. Zdarza się, że przy kasie za wykonaną usługę trzeba zapłacić więcej, niż było przewidziane na etapie umawiania się na wizytę, na przykład z miesięcznym wyprzedzeniem.

Jest jednak sposób na to, by sobie poradzić z rosnącymi kosztami i sprawić, by przeglądy mieściły się w założonym budżecie. Mowa o oferowanych przez koncerny motoryzacyjne pakietach przeglądów serwisowych. Ich wykupienie oznacza, że cena usługi pozostanie stała przez cały czas trwania umowy.

Kompleksowy pakiet

Volkswagen Financial Services ma w tym zakresie specjalną ofertę przeglądów, obejmującą zakupione na rynku europejskim auta z roczników 2011–2023 (nie starsze niż 12 lat) dla marek Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda i CUPRA.

W ramach zakupionego pakietu przeglądów kierowca może liczyć na przykład na wymianę oleju silnikowego z filtrem, filtra kabinowego, filtra paliwa czy filtra powietrza silnika, ale też na uzupełnienie AdBlue w przypadku samochodów z silnikiem Diesla, wymianę oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG, oleju sprzęgła Haldex, płynu hamulcowego, przekładni kątowej czy świec zapłonowych w autach z silnikami benzynowymi.

Na tym nie koniec. Pakiet obejmuje również kompleksową diagnostykę komputerową. Kierowca może oczekiwać sprawdzenia elektroniki, układu zawieszenia i kierowniczego, hamulcowego, napędowego, nadwozia i podwozia, oświetlenia, stanu lakieru, ciśnienia i zużycia ogumienia oraz mechanizmu szyberdachu. Może też zdecydować się na diagnostykę i kontrolę, która zostanie wykonana podczas jazdy testowej.

Wszystkie usługi są wykonywane w Autoryzowanych Stacjach Obsługi (ASO). To gwarantuje wysoką jakość podzespołów i materiałów wykorzystanych przy realizacji, jak również wykonanie przeglądu zgodnie z przewidzianym przez producenta harmonogramem oraz jego dobre udokumentowanie, co będzie miało duże znaczenie przy ewentualnej sprzedaży samochodu. Klient może zarezerwować sobie wizytę w wybranej stacji w dogodnym dla siebie terminie.

Prosta procedura

Pakiet przeglądów serwisowych można nabyć na kilka sposobów. Po pierwsze, od razu przy zakupie auta. Tym, którzy tego nie zrobią, pozostają do wyboru dwie możliwości, z których można skorzystać w dogodnym dla siebie momencie. Pierwsza to zakup pakietu online, a druga – bezpośrednio w salonie samochodowym. Volkswagen Financial Services daje możliwość zawarcia umowy na czynności serwisowe na 24, 36 lub 48 miesięcy.

Wybiera się nie tylko długość trwania umowy serwisowej. Można również zadecydować o czasie płatności – tu też do wyboru są dwie opcje. Pierwsza polega na jednorazowej płatności z góry, druga na jej realizowaniu w comiesięcznych dogodnych ratach.

Procedura jest prosta. Do zawarcia umowy potrzebne są informacje na temat auta mające wpływ na cenę pakietu. Następnie podaje się w salonie lub wprowadza samemu w arkuszu online swoje dane osobowe wraz z adresem mailowym i numerem kontaktowym. Potem wystarczy już tylko dokonać płatności. Po zakupie właściciel otrzymuje na podany adres e-mail komplet dokumentów.

– W Volkswagen Financial Services konsekwentnie poszerzamy ofertę o produkty dostosowane do zmieniających się czasów i upodobań klientów. Pragniemy, aby dzięki naszym nowoczesnym rozwiązaniom każdy mógł komfortowo zadbać o swój samochód. Według naszych danych kierowcy najczęściej decydują się na pakiety 24-miesięczne – mówi Magdalena Kaca, dyrektor Departamentu Zarządzania Klientem i Produktem w Volkswagen Financial Services.

Cena na miarę

Koszt pakietu serwisowego jest uzależniony od marki, modelu samochodu, rocznika jego produkcji oraz czasu trwania umowy.

Wpływ na cenę ma też zadeklarowany roczny limit przebiegu kilometrów auta. W przypadku Volkswagen Financial Services ceny zaczynają się już od 50 zł miesięcznie.

– Pakiety przeglądów serwisowych dają kierowcy pełną przewidywalność kosztów utrzymania samochodu, ponieważ z góry wie, ile za niego płaci. Dodatkową korzyścią jest też rzadko spotykana na takim poziomie wygoda – dodaje Magdalena Kaca z Volkswagen Financial Services.

Warto dodać, że oprócz gwarancji stałej ceny usługi przez cały okres obowiązywania pakietu prowadzący działalność gospodarczą mogą wydatki na ten cel wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Pakiet serwisowy obowiązuje przez czas, na jaki została zawarta umowa na świadczenie usług lub do przejechania zadeklarowanego limitu kilometrów.

