Reklama

Ceny benzyny i oleju napędowego w przyszłym tygodniu zapowiadają najnowsze raporty analityków. Jakie kwoty powitają na stacjach paliw?

– Drugi tydzień kwietnia na detalicznym rynku paliw przyniósł kontynuację trendów z początku miesiąca - znów podrożała benzyna przy nieznacznym spadku cen oleju napędowego – zauważa e-petrol.pl.

Reklama

Benzyna 95 drożeje, jakie ceny paliw w Polsce?

– W ostatnich dniach mamy do czynienia ze zmianą zwyżkową, jeśli chodzi o ceny benzyn na polskich stacjach – powiedział Jakub Bogucki, analityk e-petrol.pl.

Reklama

Benzyna 95 zdrożała o 2 grosze do poziomu 6,77 zł. Z kolei olej napędowy potaniał do poziomu 6,73 zł/l. Ceny gazu LPG bez zmian, litr tego paliwa kosztuje 3,09 zł.

Paliwo Cena za litr Benzyna 95 6,77 zł/l Olej napędowy, czyli diesel 6,73 zł/l Gaz LPG 3,09 zł/l

Ceny benzyny, diesla i LPG od poniedziałku 17 kwietnia

Nowa prognoza e-petrol dla detalicznego rynku paliw na kolejne dni zakłada wzrost cen benzyny. Przewidywane od poniedziałku 17 kwietnia przedziały dla poszczególnych gatunków paliw to odpowiednio: 6,76-6,87 zł/l dla benzyny 95-oktanowej, dla oleju napędowego 6,69-6,81 zł/l i 3,03-3,10 zł/l dla autogazu.

NOWE zestawienie nowych cen paliw od 17 kwietnia, tyle zapłacisz za litr benzyny

Paliwo Cena za litr Benzyna 95 6,76-6,87 zł/l Olej napędowy, czyli diesel 6,69-6,81 zł/l Gaz LPG 3,03-3,10 zł/l

Ceny paliw w górę? Dlaczego benzyna drożeje?

– Jeśli chodzi o sytuację światową, to w tej chwili mamy do czynienia ze stabilnością związaną z budzeniem się rynków do życia po przerwie świątecznej – zauważył Jakub Bogucki z e-petrol.pl. – (…) Wiemy, że w marcu w Chinach o niemal 23 proc. wzrósł tamtejszy import, co może sugerować wracanie tamtego rynku do formy po długim czasie covidowej izolacji gospodarki Państwa Środka. A to może stymulować popyt na ropę i paliwa w kolejnych miesiącach– zapowiedział ekspert.

Oto nowe ceny benzyny po podwyżkach, to najwyższa stawka od października (tabela cen)

Także analitycy BM Reflex zauważają, że ceny benzyny bezołowiowej 95 po podwyżkach w tym tygodniu osiągnęły poziom 6,80 zł/l. To najwyższa stawka od października 2022 roku i tym samym są droższe od oleju napędowego średnio o 10 gr/l.