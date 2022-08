Sierpień to doskonały czas, aby dołączyć do Shell ClubSmart. Tylko do końca miesiąca trwa bowiem wyjątkowy rabat 30 groszy na litrze jednego z paliw podstawowych. A to tylko jedna z licznych korzyści płynących z członkostwa w Klubie.

Promocja „Tankuj korzyści” jest naprawdę wyjątkowa, ponieważ można z niej skorzystać dowolną liczbę razy, tak często jak się chce lub potrzebuje. Jednorazowo zatankujesz maksimum 50 litrów paliwa, jednak liczba tankowań jest nieograniczona! Wystarczy skorzystać z promocji przed 31 sierpnia, aby poczuć różnicę w portfelu. Reklama Paliwo to nie wszystko Samochód trzeba tankować, ale i człowiek potrzebuje „paliwa”. Ono również czeka na Ciebie w Shell! Jako klubowicz, w ramach oferty Shell Café, otrzymasz rabat w wysokości 5 złotych na wybrany zestaw śniadaniowy, a w nim coś na ząb i coś do picia. Członkowie Shell ClubSmart mogą cieszyć się także z innych skierowanych specjalnie do nich promocji, np. możliwości zakupu drugiej średniej lub dużej kawy Shell Café 50% taniej. Za 50% ceny kupią również drugą wodę Shell Café 50%. Na głodnych kierowców czekają też hot dogi z rabatem 20%. Shell przygotował także ofertę specjalną z myślą o czystym samochodzie – czyli podstawie komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Warto skorzystać z drugiego programu myjni Ekspress z 50% rabatem. Reklama Nagrody z katalogu i ze stacji Klubowicze mogą wybierać z szerokiej puli atrakcyjnych nagród dostępnych w katalogu nagród online oraz w gablotach promocyjnych na stacjach Shell. Na przykład za 2000 punktów i 1 zł można otrzymać gustowny brelok Ferrari, a także czerwoną i czarną piłkę nożną z logo tej legendarnej marki. Za 9600 punktów plus 1 zł wejdziesz w posiadanie T-Shirtu z logo Ferrari M oraz Ferrari L. Punkty możesz wymieniać również na napoje i jedzenie w Shell Café. Vouchery online Zgromadzone w programie lojalnościowym punkty można wymienić także na vouchery do wykorzystania podczas e-zakupów. Tu wybór jest również bardzo bogaty – od bonów na e-booka w Legimi (za jedyne 250 punktów – tyle otrzymujesz już na start!); przez miesięczny dostęp do profesjonalnej nawigacji NaviEkspert na 1 miesiąc; aż po vouchery do wykorzystania w Decathlonie, Allegro, Pyszne.pl czy Douglas. Reklama Produkty tylko dla Klubowiczów Klubowicze otrzymują też dostęp do wybranych, przeznaczonych tylko dla nich ofert specjalnych na zakup produktów Shell, np. specjalnych płynów i kosmetyków samochodowych. Mowa tu o: preparatach do czyszczenia szyb i wnętrza oraz karoserii;

preparatach technicznych;

płynach eksploatacyjnych;

akcesoriach samochodowych. Produkty te są bardzo proste w użyciu. Wystarczy kilku minut, by cieszyć się komfortem płynącym z jazdy czystym samochodem. Pobierz aplikację wygodnie w App Store oraz w Google Play.