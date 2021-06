Dostawcza Toyota – przegląd oferty

Reklama

Gama modelowa samochodów dostawczych Toyoty składa się z wielu propozycji, dopasowanych do zróżnicowanych potrzeb. Wszystkie auta dostawcze w ofercie marki łączy jednak niezawodność i bogate wyposażenie. W salonach Toyota Professional znajdziemy modele PROACE, PROACE Verso, PROACE CITY I PROACE CITY Verso. Są to zarówno samochody do przewozu towarów, jak i osobowe vany.

Toyota PROACE

Samochody dostawcze powinny mieć jak największą przestrzeń ładunkową, ale w segmencie, w którym gra Toyota PROACE, liczy się również wiele innych cech. Czy auto zmieści się do typowego garażu podziemnego? Czy jego wyposażenie pozwoli pracować cały dzień bez zmęczenia? Czy dostawczy charakter udało się pogodzić z komfortem?

W przypadku Toyoty PROACE na każde pytanie można odpowiedzieć twierdząco. Ten dostawczak jest dostępny w kilku wersjach, ale w żadnej z nich wysokość auta nie przekracza dwóch metrów. Najkrótsza wersja Compact doskonale sprawdzi się podczas zadań w centrum miasta i wpasuje się nawet w niewielkie miejsca postojowe. Praktyczne wnętrze modelu PROACE sprawia, że odmiana Compact pomieści na długość dwie europalety.

W nadwoziu Medium i Long do wnętrza bez trudu wejdą 3 palety, a długość przestrzeni ładunkowej wynosi odpowiednio 2162 mm i 2862 mm. Warto dodać, że dzięki sprytnemu patentowi Smart Cargo, w kabinie auta udało się wygospodarować dodatkowe miejsce na towary, które wydłuża przestrzeń bagażową o 1162 mm, a jej objętość zwiększa o 0,4 m3. Dostawcza Toyota w odmianie Long może się poszczycić pojemnością 6,6 m3.

Toyota PROACE może mieć pod maską silniki o mocy od 100 do 177 KM, dzięki czemu nigdy nie zabraknie jej tchu, a w optymalnym wykorzystaniu mocy pomagają dostępne skrzynie biegów – manualna, 6-biegowa lub 8-stopniowy automat. Doskonale dobrane przełożenia i duży zapas momentu obrotowego sprawiają, że nawet załadowany do pełna PROACE da sobie radę w każdych warunkach.

Komplet walorów vana podkreśla wyposażenie oferowane w standardzie i długa lista dostępnych opcji. Już w podstawowej wersji Life, PROACE będzie wyposażony w systemy ABS, VSC i BA, światła do jazdy dziennej, klimatyzację, tempomat, układ wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC) i przesuwane drzwi po prawej stronie. Wyposażenie można niedrogo uzupełnić, decydując się na opcjonalny pakiet Start. Polecana wersja Active łączy atrakcyjną cenę z wyposażeniem, które już w standardzie obejmuje czujniki parkowania z tyłu, elektrycznie sterowane szyby, fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją wysokości oraz odcinka lędźwiowego, a także fabryczne radio z obsługą Bluetooth, USB i czterema głośnikami. W wersji Active dostępna jest szeroka gama pakietów opcjonalnych z elementami multimedialnymi, użytkowymi, jak i wizualnymi. Bazowa odmiana Life jest wyceniona na 87 700 zł netto, a wersja Active to wydatek 96 700 zł netto.

Wymagający klienci mogą również zdecydować się na poziom wyposażenia Comfort, który w cenie 131 400 zł netto oferuje system multimedialny Toyota PRO-Touch z ekranem dotykowym i obsługą Apple CarPlay i Android Auto, kamerę cofania z widokiem 180 stopni, czujniki parowania z przodu i z tyłu, a także stylowe, 17-calowe felgi aluminiowe i elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne z czujnikiem martwego pola BSD.

Toyota PROACE Verso

Jeśli Twoje potrzeby nie kończą się na przewozie ładunku lub potrzebujesz auta dla dużej rodziny, doskonałym wyborem będzie model PROACE Verso – największa osobowa Toyota. Wersja z 9 miejscami sprawdzi się jako „autobus” dla dużej ekipy, a pozostałe odmiany 6, 7 i 8-osobowe pozwolą dopasować PROACE Verso do każdych potrzeb. Dobre wyciszenie, komfortowa jazda i jeszcze lepsze wyposażenie w standardzie sprawiają, że każda podróż będzie przyjemnością.

Reklama

Duży van Toyoty już w podstawowej wersji Combi ma na pokładzie manualną klimatyzację, radio z Bluetooth, USB i czterema głośnikami, tempomat z ogranicznikiem prędkości, układ wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC) i 9 miejsc w standardzie. Cena tak wyposażonego auta zaczyna się od 138 400 zł brutto, ale dla podstawowej odmiany dostępne są również pakiety wyposażenia Professional i Professional Plus.

W wersji Business podróż ułatwiają udogodnienia takie jak czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, przednie lampy przeciwmgielne, elektrochromatyczne lusterko wsteczne i wszystkie elementy standardowego wyposażenia znane z wersji Combi. Znacznie szersza jest natomiast oferta dodatkowych pakietów (Clim&Touch, Comfort Business, Premium Business i Winter), które za niewielką dopłatą uzupełnią listę opcji. PROACE Verso w odmianie Business kosztuje 154 400 zł brutto.

Kolejnym, wyższym poziomem wyposażenia jest wersja Family, która w cenie 170 800 zł brutto oferuje 8 wygodnych miejsc, automatyczną, dwustrefową klimatyzację w przedniej części i manualną w tylnej części kabiny, system multimedialny Toyota PRO-Touch, który obsługuje Apple CarPlay i Android Auto, a także nieocenioną w długich trasach przednią szybę pochłaniającą hałas i ograniczającą nagrzewanie się wnętrza. Z tak bogatym wyposażeniem aż chce się jechać w trasę.

Ci, którzy nie chcą iść na kompromisy, mają do wyboru najbogatsze odmiany VIP i VIP z pakietem Selection. W tych wersjach standardowe są elektrycznie sterowane, podwójne drzwi boczne, skórzana tapicerka, podgrzewane przednie fotele, przesuwany stolik wielofunkcyjny, dach z nastrojowym podświetleniem LED i wyświetlacz przezierny typu head-up. Toyota PROACE Verso w wersji wyposażenia VIP kosztuje 219 200 zł, a wyceniona na 234 200 zł odmiana VIP z pakietem Selection dodaje do długiej listy elementów standardowego wyposażenia dodatki takie jak panoramiczny dach, 17-calowe felgi lakierowane na czarno, dedykowaną okleinę nadwozia Selection oraz numerowany znaczek Selection umieszczony wewnątrz pojazdu.

Gama dostępnych silników obejmuje cztery jednostki D-4D o mocy od 120 do 177 KM. Topowy motor 2.0 D-4D o mocy 177 KM jest zestawiony z 8-biegowym automatem. PROACE Verso z tym układem napędowym rozpędza się do setki w czasie zaledwie 8,8 sekundy, pozwalając na bezpieczną jazdę z kompletem pasażerów i bagażami.

Toyota PROACE CITY

Tam gdzie biznes wymaga zwinności, a kompaktowe wymiary liczą się najbardziej, tam błyszczą małe dostawczaki. Toyota PROACE CITY oferuje przestronny przedział ładunkowy, ale jej zewnętrzne wymiary pozwalają jej wjeżdżać w miejsca zbyt ciasne dla dużych vanów. Kompaktowe auto dostawcze jest dostępne w dwóch wariantach długości, dzięki czemu odpowiada zróżnicowanym potrzebom. PROACE CITY to solidny pomocnik, który może pochwalić się ładownością nawet do 1000 kg, a pojemność przestrzeni ładunkowej wynosi do 3,3 m3 w wersji Standard do 3,9 m3 w wersji Long.

Cena modelu PROACE CITY została korzystnie skalkulowana, a nawet bazowa wersja Furgon Life ma na pokładzie fabryczne radio z łącznością Bluetooth, elektrycznie sterowane lusterka i szyby przednie, systemy ABS, VSC i BA, a także zamek centralny i system powiadamiania ratunkowego eCall. Wszystko co niezbędne w codziennej pracy dostępne jest już od 63 400 zł netto.

Poziom wyposażenia Active dodaje do tego opcje takie jak klimatyzacja manualna, tempomat z ogranicznikiem prędkości i komfortowy fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego oraz podłokietnikiem. Standardem w tej odmianie są drzwi przesuwne z prawej strony, a tak wyposażona dostawcza Toyota kosztuje 70 800 zł netto.

Topowa wersja Furgon Comfort została z kolei wyceniona na 83 850 zł netto i oferuje kompletne wyposażenie, w którym znalazł się system multimedialny Toyota PRO-Touch z obsługą Apple CarPlay i Android Auto, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, wspomagane przez kamerę cofania o polu widzenia 180 stopni, oraz rozszerzony pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, które zapewnią spokój ducha w mieście i w trasie (PCS, LDA, RSA, ACC).

Toyota PROACE CITY jest również dostępna jako furgon brygadowy. Taki wariant ma homologację 5-miejscową, przeszklone drzwi skrzydłowe z tyłu i standardowe elementy wyposażenia wersji Furgon Active.

Silniki? Są benzynowe i wysokoprężne, ale przede wszystkim – oszczędne. Moc od 75 do 130 KM pozwoli dopasować jednostkę napędową do swoich potrzeb, a topowe wersje zapewnią doskonałe osiągi. 8-biegowa skrzynia automatyczna, dostępna dla 130-konnych silników 1.5 D-4D i 1.2 Turbo ma tak szeroki wachlarz przełożeń, że sprawdzi się doskonale zarówno w mieście, jak i na autostradzie.

Toyota PROACE CITY Verso

Ten model to odpowiedź na to, jak pogodzić firmowe potrzeby z przestrzenią i komfortem dla całej rodziny. Z Toyotą PROACE CITY Verso nie będzie to problem. Małe dostawczaki nie zapewniają wystarczającej wygody? Ten praktyczny kombivan sprawdzi się zarówno podczas ciężkiej pracy, jak i po godzinach – to prawdziwy spadkobierca minivanów, tylko że jeszcze bardziej przestronny i praktyczny.

Drzwi przesuwne w standardzie, świetne wyposażenie i silniki o mocy od 100 do 130 KM czynią z tego auta wszechstronną propozycję. Podobnie jak model PROACE CITY, osobowa Toyota PROACE CITY Verso jest dostępna w wersjach Standard oraz Long. W obu odmianach możemy się cieszyć 5- lub 7-miejscową konfiguracją, jednak niezależnie od tego, jaki wariant wybierzemy, w drugim rzędzie siedzeń standardowym wyposażeniem są 3 mocowania ISOFIX.

To niejedyna przewaga tego modelu nad konkurencją – na liście standardowych elementów wyposażenia bazowej odmiany Combi znalazło się radio z łącznością Bluetooth, klimatyzacja manualna, tempomat i ogranicznik prędkości, układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PSC), system utrzymania pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC), system powiadamiania ratunkowego (eCall), system rozpoznawania znaków czy elektrycznie sterowane szyby i lusterka. Cena tej odmiany to 90 200 zł brutto.

Za niewielką dopłatą możemy wybrać wersję Business, która kosztuje 93 800zł brutto i oferuje system multimedialny Toyota PRO-Touch, 6 głośników, zderzaki w kolorze nadwozia, a także elektrycznie sterowane szyby w drugim rzędzie siedzeń. W trasie przyda się podłokietnik fotela kierowcy i regulacja odcinka lędźwiowego, a pasażerom nie zabraknie rozrywki dzięki obsłudze Apple CarPlay i Android Auto.

Topową odmianą modelu PROACE CITY Verso jest poziom wyposażenia Family, w którym styl łączy się z funkcjonalnością. Standardem są tu 17-calowe felgi aluminiowe, indywidualne fotele w 2. rzędzie siedzeń, kierownica obszyta skórą, a także klimatyzacja automatyczna. Dostępne pakiety pozwalają wyposażyć auto w udogodnienia takie jak wyświetlacz head-up, stoliki na oparciach przednich foteli czy tempomat adaptacyjny. Cena Toyoty PROACE CITY Verso w wersji Family startuje z poziomu 112 400 zł.

Pod maską Toyoty PROACE CITY Verso znajdziemy silnik benzynowy 1.2 Turbo o mocy 110 lub 130 KM, którą cechuje doskonała relacja osiągów do zużycia paliwa. Ci, którzy często pokonują długie trasy, z pewnością docenią silnik wysokoprężny 1.5 D-4D, również dostępny w wersji 110- lub 130-konnej. Mocniejsza wersja silnika benzynowego jest sparowana z automatyczną skrzynią o 8 biegach.

Na co zwracać uwagę kupując dostawczaka?

Kompletna oferta Toyota Professional daje możliwość wyboru, ale dlaczego dostawcze i rodzinne auta tej marki są szczególnie warte uwagi? Gdy wybieramy auto użytkowe, szczególnie istotna jest kwestia finansowania i prognozowanej utraty wartości. Nie od dziś wiadomo, że samochody Toyoty mogą się poszczycić wyjątkowo wysoką wartością rezydualną i tracą na wartości zdecydowanie wolniej od konkurentów. To pozwala zaoferować korzystne warunki leasingu i obniżyć miesięczną ratę, a właścicielowi da przewagę podczas późniejszej odsprzedaży.

W przypadku aut z gamy Toyota Professional nie trzeba się martwić o korzystną sprzedaż samochodu na rynku wtórnym. Poza ceną zakupu lub niską ratą, szczególnie istotne są również koszty eksploatacji. Dzięki oszczędnym silnikom i korzystnym warunkom Gwarancji PRO z limitem miliona kilometrów wydatki na eksploatację będą pod kontrolą.

Nawet kupując małe auta dostawcze, powinniśmy zwracać uwagę na wymiary przestrzeni ładunkowej. Dostawcze modele Toyoty gwarantują wysoką ładowność i pojemne wnętrza, które są dostosowane do firmowych potrzeb. Opisując wymiary i użytkowość przestrzeni ładunkowej, nie możemy zapomnieć o jej zabezpieczeniu i przygotowaniu do ciężkiej pracy.

Wreszcie, bogate wyposażenie standardowe modeli Toyota Professional wyróżnia je na tle konkurentów, sprawiając, że praca jest przyjemniejsza. Choć w segmencie aut użytkowych kluczowa jest niezawodność i rachunek ekonomiczny, warto wybierać samochody, które łączą te walory z wygodą.

Zabudowy Toyoty