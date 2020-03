Reklama

Kupując samochód pod kątem dalekich wyjazdów, zwrócimy uwagę na inne walory niż w przypadku poszukiwania kompaktowego auta miejskiego. Zwłaszcza jeśli posiadamy liczną rodzinę, trzeba uwzględnić nie tylko potrzeby kierowców, ale też pasażerów – także tych najmłodszych.

Pojemność bagażnika, zaawansowane systemy bezpieczeństwa w samochodzie – te aspekty będą dla nas priorytetowe. W tym artykule podpowiadamy też, jak przygotować samochód do długiej podróży, żeby daleko od domu nie musieć szukać pilnie pomocy.

Szukasz samochodu na dalsze wyjazdy? Sprawdź, co trzeba brać pod uwagę?

Jeżeli szukamy auta na długie trasy, będziemy zwracali uwagę na konkretne atuty, które mogą poprawić komfort podróżowania. W przypadku tego typu pojazdów niezwykle istotna jest właśnie wygoda, ponieważ nasz organizm dużo lepiej będzie czuł się w ergonomicznym fotelu z odpowiednią wentylacją bądź możliwością ogrzania. Możemy w ten sposób uniknąć bólu kręgosłupa, stawów oraz mięśni. Drugi aspekt, na który zwracamy uwagę, kupując samochód na długie trasy, to pojemność bagażnika.

Jadąc na urlop czy chociażby na weekendowy wyjazd, możemy zabrać ze sobą nawet kilka walizek. Dlatego przyda się tutaj auto z dużym bagażnikiem, do którego bez trudu włożymy bagaż podręczny, a także większe przedmioty, np. narty, rower lub namiot. Dzięki temu już podczas pakowania odczujemy komfort psychiczny, bo nie będziemy musieli zastanawiać się, co zmieści się w naszym samochodzie. Samochodów na długie trasy szukają bardzo często rodziny z dziećmi, dlatego najlepiej w tej roli sprawdza się duże auto rodzinne. Podróżowanie z dzieckiem to niemała odpowiedzialność, dlatego trzeba właściwie zadbać o bezpieczeństwo w samochodzie.

Pojemne auto z dużym bagażnikiem

Jeśli interesuje nas pojemne auto, do którego bez trudu zmieścimy sporo bagażu, w pierwszej kolejności zwrócimy uwagę na dwa typy samochodów. Pierwszym będą kombi, a drugim SUV-y. Najważniejszą zaletą tych pierwszych jest z pewnością bagażnik, do którego zmieścimy bez trudu sporo rzeczy. Większość modeli dostępnych na rynku charakteryzuje się też silnikami, które zapewniają dostateczną moc, a przy tym rzadko ulegają awarii.

Głównym atutem SUV-ów jest z kolei większa uniwersalność. Jeśli lubimy aktywnie spędzać czas, podczas wakacyjnego wyjazdu zapewne zabierzemy rodzinę na bezdroża, gdzie wysokie zawieszenie oraz napęd na cztery koła będą miały niebagatelne znaczenie. Wysoka pozycja za kierownicą oraz sporo miejsca w środku to kolejne walory, dzięki którym SUV-y są obecnie tak popularne i stanowią blisko 40% sprzedawanych nowych aut w Polsce. Jednocześnie jest to wciąż samochód z dużym bagażnikiem, do którego zmieścimy najpotrzebniejsze bagaże. Jeśli wyjeżdżamy całą rodziną z dziećmi, które potrzebują jeszcze wózka, bez trudu zmieścimy wszystkie niezbędne rzeczy.

Niskie zużycie paliwa

Kilkusetkilometrowa trasa będzie wiązać się z większą ilością paliwa, jaką musimy zatankować przed wyjazdem. Dlatego spalanie w samochodzie przeznaczonym na długie trasy jest kolejnym istotnym czynnikiem. Dotychczas najczęściej powtarzaną rzeczą wśród osób szukających aut w dalekie podróże był zakup pojazdu z silnikiem Diesla. Jednak obecnie silniki tego typu powoli znikają z salonów ze względu na ich niekorzystny wpływ na środowisko.

W związku z tym na pierwszy plan wybijają się samochody hybrydowe, które potrafią znacząco zredukować ilość spalanego w trasie paliwa. Do tego zapewniają większy komfort podróżowania, ponieważ silnik pracuje wyjątkowo cicho, nie przeszkadzając np. w rozmowie czy słuchaniu muzyki w aucie. Korzystnie wpływa to także na przewożenie dzieci w aucie, ponieważ wewnątrz panuje spokój, dzięki czemu najmłodsi mogą odpocząć pod dniu pełnym wrażeń.

Samochód hybrydowy to też ekologiczne rozwiązanie, za pomocą którego pokazujemy, że zależy nam na ochronie środowiska. W Polsce auto hybrydowe to nadal rzadkość, jednak kupując pojazd z myślą o przyszłości, warto rozważyć tego typu samochód. Ich koszt nie przewyższa wcale innych jednostek napędowych, a koszty eksploatacji są niepomiernie niższe, ze względu na znacznie mniejsze koszty energii elektrycznej niż benzyny lub diesla.

Systemy bezpieczeństwa w samochodzie

Podróżowanie na długich dystansach i nieznanymi trasami to największe wyzwanie dla każdego kierowcy. Do tego dochodzi również zmęczenie, które wpływa na szybkość reakcji za kierownicą. Dlatego, jeśli wakacyjny wyjazd ma się wiązać wyłącznie z przyjemnymi wspomnieniami, warto wybrać auto, które będzie nas wspomagać podczas jazdy. Systemy bezpieczeństwa w samochodach osobowych nieustannie się rozwijają, a elektronika dba o ochronę kierowcy oraz pasażerów.

Inteligentne oprogramowanie może nas wesprzeć w wielu drogowych sytuacjach:

podczas cofania,

przy niezamierzonej zmianie pasa,

w trakcie ruszania pod górę,

na śliskich drogach poprzez kontrolę trakcji.

To tylko część nowoczesnych rozwiązań, które mają zapewnić podróżującym najwyższy standard bezpieczeństwa. Najnowsze modele aut potrafią jeszcze więcej, jak np. rozpoznawać znaki z ograniczeniami prędkości. To przydatna funkcja, która może uratować nas w sytuacji, kiedy nie zauważymy znaku drogowego i nie dostosujemy prędkości do warunków na drodze.

Poza tym istnieją systemy monitorujące ciśnienie w oponach oraz wykrywające znużenie kierowcy. Duże rodzinne auto powinno w równej mierze zadbać o wszystkich podróżujących, dlatego niezmiernie ważny jest również rozbudowany system poduszek powietrznych.

Jakie modele aut wybrać na dłuższe trasy?

Nowoczesne samochody wyposażone w odpowiednie systemy ochrony, a przy tym zapewniające wygodne i przestronne podróżowanie – tego poszukują osoby, które potrzebują auta na długie trasy. Jak już wspomnieliśmy, nasze zainteresowania zapewne nakierują się na dwa opisane wcześniej typy aut – wszechstronne SUV-y bądź kombi z dużym bagażnikiem. W połączeniu z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w kwestii komfortu jazdy, a także bezpieczeństwa, otrzymujemy pojazd spełniający nasze potrzeby. Aby bliżej przyjrzeć się ciekawym autom rodzinnym na dalekie podróże, porównamy cechy dwóch nowych wersji modeli znanej japońskiej marki: Mazdę 6 kombi oraz Mazdę CX-5.

Mazda6 Kombi

Skoro pojemność bagażnika jest jednym z głównych wyznaczników wartościowego auta na długie trasy, Mazda6 kombi z pewnością sprawdzi się w podróży, oferując 522 litry przestrzeni w trybie pięciomiejscowym oraz aż 1648 litrów w przypadku, gdy złożymy tylne siedzenie. To gwarantuje miejsce na naprawdę spore bagaże na rodzinny wyjazd. Do tego auto posiada cały szereg systemów zabezpieczeń samochodu.

Do wyboru mamy cztery opcje wyposażenia, a jeśli zdecydujemy się na wersję Skydream, pojazd wyposażony będzie m.in. w:

system monitorowania tyłu pojazdu (BSM),

system dynamicznej stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSC + TCS),

system wspomagający hamowanie,

system wykrywający znużenie kierowcy (DAA),

system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS).

Dzięki temu nawet kilkaset kilometrów podróży nie będzie wyzwaniem, ponieważ elektronika auta będzie wspierać nas podczas jazdy. Do tego samochód jest ekonomiczny. Przy silniku o pojemności 1998 cm3, przy umiarkowanej jeździe ta mazda spali jedynie 6,7 litra na 100 kilometrów. Sprawdź więcej na temat tego modelu auta tutaj.

Mazda CX-5

Alternatywą dla sprawdzonego kombi jest SUV Mazdy, czyli model CX-5. Auto świetnie radzi sobie zarówno na autostradzie, jak i zupełnym bezdrożu. Choć spora część SUV-ów wyróżnia się przede wszystkim wysokim prześwitem, w przypadku Mazdy CX-5 śmiało można mówić o terenowym zacięciu. Dowodzi tego chociażby napęd na cztery koła zastosowany w tym samochodzie.

Nie jest to klasyczny układ, ale inteligentny napęd, który rozkłada moc auta w zależności od potrzeb. Za ocenę tego, które koło powinno otrzymać najwięcej mocy, odpowiada system 27 czujników, które dostarczają dane do komputera. A ten analizuje i przetwarza te informacje błyskawicznie – aż dwieście razy na sekundę! W efekcie przyczepność tego samochodu jest wręcz niewiarygodna. Z pojemnością na bagaże również nie powinno być problemu. W trybie pięcioosobowym z tyłu dysponujemy aż 506 litrami, a po złożeniu tylnego siedzenia – 1620 litrami. Więcej na temat Mazdy CX-5 pod TYM linkiem.