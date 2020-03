Siłą tej oferty jest przeniesienie atrakcyjnych cen paliw, wynegocjowanych dla rynku transportowego, na firmy dysponujące autami osobowymi. Przykładem jest sieć ponad 400 stacji paliw lokalnych, polskich marek, gdzie wszyscy posiadacze karty DKV tankują 20-40 groszy taniej niż standardowa cena w okolicy.

Drugi atut to bardzo szeroka sieć stacji, najszersza w Polsce dostępna przy użyciu jednej karty flotowej. W jej skład wchodzi już blisko 5000 lokalizacji. Są to stacje wszystkich dużych koncernów oraz wspomniane wyżej punkty lokalnych operatorów, łącznie 22 marki. Aktualne ceny i najtańsze punkty w okolicy można wyszukiwać w łatwiej aplikacji mobilnej o nazwie „DKV”.

„W ciągu ostatnich lat mocno przyglądaliśmy się flotom i małym firmom, ich potrzebom, ilościom paliwa zużywanego przez pojazdy, wypłacalności. Dużo też rozmawiamy z klientami. Widzimy, jak technologia i e-usługi wkraczają w każdą dziedzinę naszego życia. W efekcie postanowiliśmy wypracować uproszczony produkt, który odpowiada absolutnej większości potrzeb klientów flotowych. Kartę można zamówić online w 5 minut.” – mówi Michał Bałakier, dyrektor generalny DKV Euro Service Polska.

Nowi są także adresaci oferty. Prawnik, lekarz, doradca czy architekt, osoby prowadzące dowolny typ działalności gospodarczej, także jednoosobowej. Pakiet kierowany jest również do flot aut osobowych i dostawczych każdej wielkości.

„Takie firmy potrzebują elastyczności. Nie wprowadzamy więc żadnych wymogów w zakresie minimalnej ilości tankowanego miesięcznie paliwa.” – dodaje Michał Bałakier.

Eko, prąd i standard

Operator udostępnia kartę flotową w trzech wariantach. Najprostszy to karta standard, która umożliwia tankowanie i serwisy na stacjach, jak myjnie czy naprawy. Drugi wariant to karta „neutralna pod względem CO2”, gdzie od każdego tankowania DKV odprowadza kilka centów na organizację non profit, prowadzącą globalne programy ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Trzecia opcja to karta oferująca dodatkowo ładowanie pojazdów prądem. Płacenie kartą za prąd dla samochodów już wkrótce dostępne będzie w Polsce. Dziś możliwe jest w 28 tysiącach punktów w Niemczech, Austrii, Francji, Belgii i Holandii, a także w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Szwajcarii.

Wydanie i wymiany karty są darmowe. Jedynym kosztem jest kilkuzłotowy miesięczny abonament. Jeśli więc planujemy dłuższy okres odłożenia karty na półkę, warto porozumieć się z operatorem. Karta dostarczana jest w ciągu tygodnia.

Bezpieczne zakupy

W serwisie eReporting DKV można zarządzać swoimi kartami, wprowadzać limity tankowań, a także dowolnie aktywować i dezaktywować swoje karty. Tu też znajdziemy e-faktury oraz historię transakcji, którą analizować można wedle potrzeb. Usługi te są bezpłatne.

To, że sam proces wydania karty jest szybki i nowoczesny, nie oznacza, że mniej bezpieczny. Ofertę flotową poprzedziły wieloletnie analizy ryzyka. Operator prowadził w Polsce ponad półroczne analizy jej działania na testowej grupie klientów. Mimo, że proces odbywa się online, każdy klient jest weryfikowany pod kątem obecności w KRD i innych rejestrach dłużników. Każda karta zabezpieczona jest kodem PIN.