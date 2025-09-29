Geely Starray EM-i już na rynku. Nowa marka otworzy 15 salonów

Geely Auto to marka z korony największej prywatnej chińskiej grupy motoryzacyjnej Zhejiang Geely Holding. Jej założycielem i właścicielem jest Eric Li, czyli 107. najbogatszy człowiek świata z majątkiem wycenianym przez Forbesa na 16,4 mld dolarów. Grupa zatrudnia ponad 50 000 osób, posiada 12 fabryk oraz pięć centrów rozwoju w Hangzhou, Ningbo, Göteborgu, Coventry i Frankfurcie. Działają też cztery studia projektowe w Szanghaju, Göteborgu, Mediolanie i Coventry, zatrudniające ponad 1000 specjalistów. Do miliardera należą również Volvo, Polestar, Zeekr, Proton czy Lotus. Jak sprzedają się te samochody?

W pierwszej połowie 2025 roku Grupa Geely sprzedała 1,4 mln aut, to o 47 proc. więcej rok do roku. Stąd firma podniosła swój roczny cel sprzedaży z 2,71 mln egz. do 3 mln sztuk. Jest co świętować! Znaczną część wyniku wypracowała imienna marka Geely – przez pierwsze 6 miesięcy na drogi wyjechało 725 000 aut hybrydowych i 184 000 elektryków, co daje odpowiednio 126 proc. i 307 proc. wzrostu w porównaniu z zeszłym rokiem. Wśród tych pojazdów jest 5000 samochodów wysłanych gigantycznym statkiem na kluczowe rynki europejskie. Auta dopłynęły już do Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii i Polski.

Polska strategicznym rynkiem dla Geely Auto

Nad Wisłą Geely Auto dzięki współpracy z dystrybutorem Jameel Motors Poland rusza ze sprzedażą swoich najnowszych modeli i jednocześnie zapowiada, że będzie priorytetowo traktować rozwój swojej obecności w Polsce. Flagowy salon ruszy w już październiku w Warszawie. Następnie do połowy 2026 roku Geely otworzy 15 placówek dilerskich, które zajmą się sprzedażą i serwisowaniem samochodów.

– Polska jest ważną częścią globalnej strategii Geely Auto. Jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków europejskich, wykazuje silny wzrost popularności pojazdów elektrycznych. Sprzedaż BEV wzrosła o 54 proc., a hybryd PHEV o 79 proc., sygnalizując rosnące zapotrzebowanie na bardziej ekologiczną mobilność. Geely Auto jest dobrze przygotowane do zaspokojenia tego zapotrzebowania – powiedział Moe Wang, wiceprezes Geely Auto International.

Niedawno na rynku pojawił się elektryczny Geely EX5. Jednak kierowców jeszcze niezdecydowanych na napęd w 100 proc. EV z pewnością ucieszy drugi SUV – w Polsce debiutuje bliźniaczy Geely Starray EM-i z nowatorską hybrydą pod maską. Czym różni się o uznanych konstrukcji japońskich czy niemieckich?

Tak wygląda Geely Starray EM-i z hybrydowym silnikiem 1.5

Geely Starray EM-i to kompaktowy SUV z napędem hybrydowym plug-in. Ze smukłą sylwetką o długości 4,74 m idealnie wpisuje się w segment C-SUV, w którym czeka już na niego 4,76-metrowa Skoda Kodiaq czy VW Tayron (4,8 m). Od elektrycznego EX-5 różni się bardziej drapieżnym przodem z wlotem powietrza do komory silnika.

Wnętrze w kolorze Caramel Brown wygląda super. Jaka jest pojemność bagażnika?

Hybrydowy Starray to niezwykle przestronny samochód. W środku jest naprawdę dużo miejsca. Dzięki płaskiej podłodze i niemal 2,75-metowemu rozstawowi osi zapewnia swobodę na poziomie aut z wyższego segmentu. Fotele są obszerne, miękkie i z długim siedziskiem. Ten kierowcy ma 6-stopniową elektryczną regulację, a pasażera 4-stopniową oraz podnóżek rozkładany w trybie relaksu, w obu jest pamięć ustawień, podgrzewanie i wentylacja (wersja MAX). Skórzana tapicerka w kolorze Caramel Brown podbija uczucie przebywania w aucie premium.

Miejsce kierowcy z wysoko poprowadzonym tunelem środkowym zdominowały dwa ekrany – 15,4-calowa stacja multimedialna w centrum oraz 10,2-calowy zestaw cyfrowych wskaźników. Większy wyświetlacz pozwala obsługiwać wszystkie funkcje auta. Zaprogramowano również ponad 200 poleceń głosowych do zarządzania systemami bez odrywania rąk od kierownicy.

Geely Starray jest też pakowny. W rodzinnej eksploatacji pomoże jeden z większych w tej klasie aut bagażnik – zapewni od 528 l do 2065 litrów pojemności (po złożeniu asymetrycznie dzielonej kanapy). Do tego mamy lampkę LED i dwa solidne haki na siatki z zakupami. Na pokładzie przewidziano aż 34 schowki.

Geely Starray EM-i to mocna i szybka hybryda. Jakie przyspieszenie?

Nowy SUV Geely od europejskich rywali różni się bardziej zaawansowaną konstrukcją układu napędowego. Pod karoserią pracuje hybryda plug-in o nazwie NordThor 2.0. Za sekcję spalinową odpowiada wolnossący benzynowy silnik 1.5/100 KM i 125 Nm – czterocylindrowa jednostka może być zasilana także etanolem, a jej sprawność cieplna wynosi aż 46,5 proc. (Toyota w obecnie stosowanych silnikach deklaruje 41 proc. sprawności). Silnik elektryczny dostarcza aż 217 KM i 262 Nm. Moc systemowa układu to 263 KM. Osiągi? Geely Starray EM-i od zera od 100 km/h przyspiesza w 8,1 sekundy.

Geely w swoich autach stosuje baterie, które są wyjątkowe na tle innych rozwiązań. Powstały bez użycia kobaltu i mają konstrukcję litowo-żelazowo-fosforanową (LiFePO4; LFP). Takie trójskładnikowe połączenie gwarantuje im wysoką wydajność i żywotność bez efektu pamięci. Łatwiej tolerują częste ładowanie również z wykorzystaniem szybkich ładowarek o dużej mocy, a sam proces uzupełniania w nich energii trwa szybciej.

Geely Starray EM-i spala 2,4 l na 100 km. Prawie 1000 km zasięgu. Pompa ciepła w standardzie

Samochód jest wyposażony w 50-litrowy zbiornik paliwa oraz duży akumulator trakcyjny 18,4 kWh. Pompa ciepła jest w standardzie. Stąd inżynierowie chińskiej marki deklarują, że system gwarantuje 943 km łącznego zasięgu (w tym 83 km wyłącznie w trybie EV).

Producent podaje średnie zużycie paliwa na poziomie – uwaga! – 2,4 litra benzyny na 100 km (wg. cyklu WLTP). I żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy – ten bajeczny wynik jest możliwy pod warunkiem podróżowania z akumulatorem naładowanym w 100 proc. Jeśli jednak ktoś nie dopilnuje uzupełniania prądu w baterii wówczas musi liczyć się z szybszym osuszaniem zbiornika paliwa. Przy czym osiągnięcie wyniku 6 l/100 km nie wymaga specjalnych starań, a to spalanie na poziomie auta miejskiego. Co ciekawe, hybrydę pomyślano w ten sposób, by układ NordThor 2.0 napędzał samochód również w przypadku awarii jednego z silników, nawet jeśli jest to jednostka spalinowa.

Ponad 20 000 aut sprzedali w miesiąc

Za Wielkim Murem Geely Starray EM-i jest dostępny jako Starship 7 EM-i PHEV i kosztuje tam od 99 800 juanów. Po przeliczeniu mamy cenę na poziomie 50 900 zł. Nic dziwnego, że w pierwszym miesiącu sprzedaży Chińczycy kupili ponad 20 000 sztuk tego SUV-a. Do tej pory sprzedało się już ponad 80 000 egzemplarzy.

Ile kosztuje Geely Starray EM-i? Ceny sensacją, konkurencja droższa o 41 000 zł

Geely Starray EM-i w wersji PRO kosztuje od 149 900 zł. Bogatsza odmiana MAX wymaga kwoty 166 900 zł - od bazowego ten model jest bogatszy o:

wyświetlacz head-up na przedniej szybie,

czujniki parkowania z przodu,

16 głośników w zestawie premium audio Flyme Sound (2 głośniki z zagłówku),

ładowarka bezprzewodowa do telefonu,

19-calowe felgi aluminiowe,

dach panoramiczny z elektryczną roletą,

pamięć ustawień siedzeń kierowcy i pasażera,

wentylowany fotel kierowcy,

elektrycznie regulowany podnóżek pasażera z przodu,

elektrycznie sterowana klapa bagażnika,

oświetlenie ambientowe

Jak cena nowej hybrydy plug-in wygląda na tle konkurencji? Zaskakująco dobrze! Skoda Kodiaq 1.5 TSI Plug-in Hybrid/204 KM wymaga przynajmniej 191 000 zł. Volkswagen Tauyron 1.5 eHybrid startuje od 215 790 zł. Jaecoo 7 Super Hybrid kosztuje podobnie do Geely.

Skąd wzięła się firma Jameel Motors? Nowy gracz w Polsce

Jameel Motors to firma należąca do rodzinnej spółki Abdul Latif Jameel założonej w Arabii Saudyjskiej w 1945 roku przez zmarłego szejka Abdula Latifa Jameela. Jako niezależny dystrybutor motoryzacyjny działa w Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Maroku, Egipcie, Algierii, Japonii, Chinach, Australii i Monako. Tam sprzedaje samochody takich marek jak m.in. Toyota, Lexus, BYD, GAC Motor, MG Motor, Farizon Auto czy Hino.