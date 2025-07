Audi przeprasza silnik spalinowy. Nowa strategia to hybrydy

Tomasz Sewastianowicz: Audi przeprosiło się z silnikami spalinowymi? Już nie chce być w 100 proc. elektryczne? Ostatnie premiery mogą świadczyć o zmianie strategii…

Łukasz Zadworny, dyrektor marki Audi w Polsce: Ostatnie premiery modeli z silnikami spalinowymi to odpowiedź na obecne zapotrzebowanie rynku. Audi niezmiennie dąży do rozwoju w zakresie elektromobilności, ale jednocześnie elastycznie reagujemy na dynamikę rynkową i preferencje klientów w poszczególnych regionach. Jednocześnie kontynuujemy intensywny rozwój w kierunku elektryfikacji, zarazem zapewniając klientom wybór w okresie transformacji. Dlatego też bardzo wierzymy w modele hybrydowe – zarówno te wyposażone w nowy napęd MHEV+, jak i PHEV. Mamy najszerszą ofertę hybryd plug-in w segmencie premium, część z nich oferuje zasięgi pozwalające przejechać ponad 100 kilometrów wyłącznie przy użyciu energii elektrycznej bez konieczności doładowywania samochodu. Robimy znaczące postępy w zakresie tej technologii i osobiście wierzę, że hybryda plug-in to świetne rozwiązanie dla wielu klientów, którzy z różnych powodów nie chcą jeszcze przesiąść się do "elektryka". Na uwagę zasługuje zwłaszcza Audi Q5, najpopularniejsza hybryda plug-in w ofercie Volkswagen Group Polska - niebawem będzie dostępna w nowej, jeszcze lepszej odsłonie.

Audi najpopularniejszą marką premium w Polsce i na 5. miejscu w klasyfikacji ogólnej. Skąd tak ogromna popularność?

Ogromna popularność Audi w Polsce wynika z kilku kluczowych czynników. Przede wszystkim, konsekwentnie budujemy wizerunek marki opartej na najwyższej jakości, innowacyjności i prestiżu. Nasze modele cechuje ponadczasowy design, zaawansowane technologie oraz niezawodność, co przekłada się na ich wysoką wartość rezydualną. Dodatkowo, szeroka gama modelowa, obejmująca zarówno samochody spalinowe, jak i dynamicznie rozwijającą się ofertę elektryczną, pozwala nam zaspokoić zróżnicowane potrzeby klientów na polskim rynku. Nie zapominajmy też o produktach finansowych. Dzięki takim rozwiązaniom jak Audi Perfect Lease od wielu lat jesteśmy w stanie oferować modele z segmentu premium na bardzo atrakcyjnych warunkach – cieszy mnie, że nasi klienci to doceniają.

Samochody Audi są ładne i niezawodne, dlatego świetnie się sprzedają. Co z elektrykami?

Jednak samochody elektryczne nie sprzedają się rewelacyjnie. Są za drogie? Czy zasięg przestał już być problemem?

Sprzedaż samochodów elektrycznych w Polsce rośnie i musimy dostrzec ten trend – majowy udział "elektryków" w rynku wynosił już 6 proc. Oczywiście odnotowywane przez nas wyniki nie satysfakcjonują nas: dysponujemy modelami, które mogłyby znajdować o wiele więcej klientów, niż dotąd. Zarówno cena jak i zasięg coraz rzadziej są obiektywnymi barierami. Np. A6 e-tron potrafi pokonać ponad 700 kilometrów na jednym ładowaniu. Mamy też świetną ofertę finansową, czyniącą modele elektryczne równie atrakcyjnymi, co nasze bestsellerowe modele z konwencjonalnym napędem.

Gdzie upatrywać przyczyn wciąż niewysokiej sprzedaży "elektryków"? Wciąż mierzymy się z problemem wielu mylnych wyobrażeń na temat tych samochodów – wielu klientów otwiera szeroko oczy, spotykając się z doradcami w naszych salonach i słysząc, jak wiele do zaoferowania mamy w zakresie samochodów elektrycznych. Z perspektywy naszej oferty i budowania eksperckości w naszej sieci sprzedaży, robimy co w naszej mocy by sprzedaż modeli elektrycznych znacząco się poprawiła.

Rozwiązali problem samochodów elektrycznych

Czego w takim razie potrzeba, żeby Polska była drugą Norwegią? Co musi się zmienić, żeby udział BEV w rynku systematycznie rósł?

Żeby Polska stała się "drugą Norwegią" w kwestii elektromobilności niezbędne są kompleksowe działania ze strony rządu i sektora prywatnego. Kluczowe jest zwiększenie dostępności i dotacji na zakup samochodów elektrycznych, rozwój sieci szybkich ładowarek w całym kraju oraz uproszczenie procedur administracyjnych. Ważna jest także edukacja społeczeństwa i kampanie informacyjne, które zwiększą świadomość korzyści płynących z użytkowania pojazdów elektrycznych.

Już nieduże zmiany potrafią przynosić duże rezultaty. Pierwsze wyniki sprzedaży modeli elektrycznych po uruchomieniu ostatniego programu "NaszEauto" pokazują, że grono osób w Polsce już dziś gotowych przesiąść się do "elektryka" wcale nie jest małe. Elektromobilnosci rozwija się w różnym tempie na różnych rynkach. Naszym atutem jest oferta dla każdego, odpowiadamy na wszystkie potrzeby klientów zarówno w Norwegii jak i w Polsce.

W 2035 roku na dobre pożegnamy samochody spalinowe?

Czy możliwe jest, że zakaz sprzedaży aut spalinowych w 2035 roku nie dojdzie do skutku?

Nie dziwi, że dynamika transformacji energetycznej jest przedmiotem burzliwych dyskusji. Długoterminowa strategia marki Audi niezmiennie koncentruje się na elektromobilności. Potrzebujemy wiarygodnych i wiążących wytycznych od polityków. Dokonaliśmy znacznych inwestycji i pracujemy nad tym, aby od 2035 r. nowe pojazdy w Europie były w 100 proc. napędzane energią elektryczną. Dekarbonizacja jest jednym z najważniejszych obowiązków naszego pokolenia wobec przyszłych pokoleń. Oprócz wyznaczania ambitnych celów należy również stworzyć warunki ramowe, aby można je było zrealizować.

Audi ma sposób na Chińskie marki w Polsce

Chińskie marki coraz mocniej rozpychają się w Polsce. Audi czuje się zagrożone? Planujecie uderzyć pięścią w stół i pokazać, kto tu rządzi?

Rynek motoryzacyjny jest dynamiczny i pojawienie się nowych graczy, w tym chińskich marek, jest naturalnym zjawiskiem. Audi nie czuje się zagrożone, ale z uwagą obserwujemy konkurencję. Nasza strategia opiera się na konsekwentnym budowaniu przewagi technologicznej, dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług, oraz nieustannym doskonaleniu doświadczeń klientów. Jesteśmy pewni naszej pozycji i będziemy dalej ją umacniać.

Nie rozpatruję podejścia do naszej konkurencji w kategoriach własnych ambicji. Zapewniam, że w zespole Audi wszyscy cechujemy się dużym zapałem i chęcią rozwijania marki. W dwóch minionych latach byliśmy liderem segmentu premium i wierzymy, że pozostaniemy nim za sprawą bycia proaktywnym, a nie reaktywnym graczem podejmującym działania wyłącznie w odpowiedzi na ofensywę rywali.

Samochodu nie trzeba kupować, żeby nim jeździć. Nowy trend na rynku

Samochody drożeją i nic nie wskazuje odwrócenia tendencji. Czy auta będziemy kupować na własność czy użytkować?

Trend wzrostu cen samochodów jest zauważalny i wynika z wielu czynników, w tym z rosnących kosztów produkcji, inflacji i wprowadzania nowych technologii. Obserwujemy rosnące zainteresowanie alternatywnymi formami posiadania samochodu, takimi jak leasing, wynajem długoterminowy czy subskrypcje. Przewidujemy, że w przyszłości coraz więcej klientów będzie preferować użytkowanie samochodu zamiast jego posiadania na własność, co zapewni większą elastyczność i przewidywalność kosztów.

Nieźle ostatnio namieszaliście w nazwach. Zniknęło Audi A4 i teraz to Audi A5. Klienci mają mętlik w głowie? Jak ostatecznie będzie wyglądać nazewnictwo modeli?

Rozumiemy, że zmiany w nazewnictwie mogą początkowo budzić pytania, ale naszym celem jest uproszczenie i usystematyzowanie nazewnictwa gamy modelowej. Nasze nazewnictwo zapewnia teraz wszystkim klientom na całym świecie intuicyjną orientację w naszym portfolio. Wybieramy nazwy naszych modeli w sposób, który od razu ujawnia wielkość i pozycjonowanie poszczególnych aut. Poza tym A5 jest następcą modelu A4, po prostu większym samochodem.

Nowy SUV Audi to będzie hit i tak wygląda

Jakie nowości Audi wprowadzi w tym roku?

W tym roku Audi w Polsce skupia się na wprowadzeniu kilku kluczowych nowości, które umocnią naszą pozycję w segmencie premium. Jesteśmy już po wprowadzeniu do salonów kilku istotnych modeli w tym roku, takich jak: A6 e-tron, A6, Q5. Jesienią pojawią się u nas pierwsze egzemplarze modelu Q3. Rok obfituje w premiery: pozostaje nam przekuć ten fakt w dalsze sukcesy sprzedażowe.