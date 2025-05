Geely Auto wjeżdża do Polski bez Izery. Jameel Motors rusza z biznesem

Geely Auto wjeżdża do Polski. To marka z portfolio największej prywatnej chińskiej grupy motoryzacyjnej Zhejiang Geely Holding. Jej założycielem i właścicielem jest Eric Li, czyli 107. najbogatszy człowiek świata z majątkiem wycenianym przez Forbesa na 16,4 mld dolarów. Grupa zatrudnia ponad 50 000 osób, posiada 12 fabryk oraz pięć centrów rozwoju w Hangzhou, Ningbo, Göteborgu, Coventry i Frankfurcie. Działają również cztery studia projektowe w Szanghaju, Göteborgu, Mediolanie i Coventry, zatrudniające ponad 1000 specjalistów. Do miliardera należą również Volvo, Polestar, Zeekr, Proton czy Lotus. I tak, to ten sam gigant, który miał dostarczyć platformę oraz technologię do produkcji milionów samochodów marki Izera. Z polskiego auta do tej pory nic nie wyszło.

Za to Geely wzięło sprawy w swoje ręce i dzięki współpracy z dystrybutorem Jameel Motors Poland rusza ze sprzedażą swoich najnowszych modeli. W pierwszej fazie ekspansji pojawią się dwa SUV-y: Geely EX5 oraz nowatorska hybryda plug-in w kompaktowym nadwoziu. Co to za auta?

Dwa SUV-y na początek. Tak wygląda Geely EX5 i hybryda plug-in

Gelly EX5 to 4,6-metra technologii opakowanej w gładkie i modnie wystylizowane nadwozie ustawione na 19-calowych kołach. Długość 4615 mm, szerokość 1901 mm i wysokość 1670 mm pozwalają wygospodarować naprawdę przestronne wnętrze. Szczególnie, że rozstaw osi to solidne 2750 mm. Przy takich gabarytach kabina bez trudu powinna pomieścić komplet pasażerów.

We wnętrzu jakość ponad standard popularnych marek

Miejsce kierowcy z wysoko poprowadzonym tunelem środkowym zdominowały dwa ekrany – centralna 15,4-calowa stacja multimedialna oraz 10,2-calowy zestaw cyfrowych wskaźników. Większy wyświetlacz pozwala obsługiwać wszystkie funkcje auta. Do tego zaprogramowano ponad 200 poleceń głosowych do zarządzania systemami bez odrywania rąk od kierownicy.

Producent podkreśla jakość wykończenia wnętrza Gelly EX5 – solidny montaż i jakość materiałów mają wykraczać poza standard popularnych marek. Elektrycznie sterowane i podgrzewane fotele są obszerne i miękkie, a ten po stronie pasażera wyposażony w dodatkowy podnóżek rozkładany w trybie relaksu. Sprytnym rozwiązaniem jest duża szuflada wysuwana spod tylnej kanapy.

Gelly EX5 ma silnik o mocy 220 KM. Jakie osiągi?

Wreszcie napęd. Gelly EX5 wykorzystuje baterie, które są wyjątkowe na tle innych rozwiązań. Powstały bez użycia kobaltu i mają konstrukcję litowo-żelazowo-fosforanową (LFP). Takie połączenie gwarantuje im wysoką wydajność i żywotność bez efektu pamięci. Ich pojemność brutto to 60 kWh. Silnik zapewnia prawie 220 KM mocy i 320 Nm. Przyspieszenie od zera od 100 km/h zajmuje ledwie 6,9 sekundy. Przyzwoicie.

Gelly EX5 "robi" 135 km w 10 minut

Maksymalny zasięg wynosi do 430 km. Pokładowa instalacja obsługuje szybkie ładowanie z mocą 100 kW, które umożliwia uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. w 28 minut. Zwiększenie zasięgu o 135 km zajmuje jedynie 10 minut. To bardzo dobry wynik.

– Po raz pierwszy klienci w Polsce zyskają dostęp do zaawansowanej oferty pojazdów Geely Auto – powiedział dziennik.pl Marcin Słomkowski, dyrektor generalny Jameel Motors Poland. – Rynek pojazdów elektrycznych w Polsce dynamicznie się rozwija – w lutym 2025 r. odnotowano 41 proc. wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych zasilanych akumulatorowo (BEV) rok do roku. To znacząca szansa dla Jameel Motors, by odpowiedzieć na potrzeby klientów i wesprzeć transformację w kierunku zrównoważonej mobilności. Model EX5 wyróżnia się najwyższą 5-gwiazdkową oceną w testach Euro NCAP, nowoczesną architekturą elektryczną, zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa i przestronnym, komfortowym wnętrzem dostosowanym do różnorodnych warunków jazdy, zarówno w mieście, jak i na dłuższych trasach rodzinnych – podkreślił.

Ile kosztuje Gelly EX5? Cena niższa o 40 000 zł

Gelly EX5 kosztuje od 109 800 juanów, czyli 57 000 zł. Europejską cenę eksperci obstawiają na poziomie 27 000-30 000 euro, co daje 115 000 zł. W Polsce EX5 zadebiutuje w trzecim kwartale 2025 roku i raczej trzeba spodziewać się ceny na poziomie 135 000 zł. Maksymalnie 40 000 zł rządowej dopłaty z programu NaszEauto obniży cenę SUV-a do 95 000 zł. To byłaby świetna oferta za tak duże auto. Na tym jednak nie koniec...

Oto nowy rywal Skody Kodiaq. Ma silnik benzynowy i wygląda kosmicznie

Polskich kierowców jeszcze niezdecydowanych na napęd w 100 proc. elektryczny z pewnością ucieszy drugi model wprowadzany przez Jameel Motors Poland. To będzie kompaktowy SUV z napędem hybrydowym plug-in. Tylko który z ogromnej gamy Geely? Wystarczy spojrzeć na stoisko producenta podczas salonu w Szanghaju, by wskazać gwiazdę – model Geely Starship 7 EM-i PHEV (z ang. statek kosmiczny).

Geely Starship 7 to duży SUV - jaka pojemność bagażnika i wymiary?

Ze smukłą sylwetką o długości 4,74 m idealnie wpisuje się w segment C-SUV, w którym czeka już na niego 4,76-metrowa Skoda Kodiaq czy VW Tayron (4,8 m). Na pokładzie przewidziano aż 34 schowki i bagażnik o pojemności od 528 l do 2065 l po złożeniu tylnych siedzeń.

Geely Starship 7 EM-i PHEV z nowatorską hybrydą

Nowy SUV Geely od europejskich rywali różni się bardziej zaawansowaną konstrukcją układu napędowego. Pod karoserią "siódemki" pracuje hybryda plug-in o nazwie NordThor 2.0. Za sekcję spalinową odpowiada benzynowy silnik 1.5/112 KM – czterocylindrowa jednostka może być zasilana także etanolem, a jej sprawność cieplna wynosi aż 46,5 proc. (Toyota w obecnie stosowanych silnikach deklaruje 41 proc. sprawności). Do tego są trzy silniki elektryczne. Moc systemowa układu to 218 KM.

Duży SUV spala 2,67 km na 100 km. Nawet 2390 km zasięgu

Inżynierowie chińskiej marki deklarują, że system gwarantuje 2390 km łącznego zasięgu (w tym nawet 150 km w trybie EV). Co ma odpowiadać zażyciu paliwa na poziomie 2,67 l/100 km. Rozwiązanie pomyślano w ten sposób, by napęd NordThor 2.0 napędzał samochód również w przypadku awarii jednego z silników, nawet jeśli jest to jednostka spalinowa.

Ile kosztuje Geely Starship 7 EM-i PHEV? W miesiąc sprzedali 20 000 aut

Geely Starship 7 EM-i PHEV kosztuje od 99 800 juanów. Po przeliczeniu mamy cenę na poziomie 53 000 zł. Nic dziwnego, że w pierwszym miesiącu sprzedaży Chińczycy kupili ponad 20 000 sztuk tego SUV-a.

Skąd wzięła się firma Jameel Motors?

Jameel Motors to firma należąca do rodzinnej spółki Abdul Latif Jameel założonej w Arabii Saudyjskiej w 1945 roku przez zmarłego szejka Abdula Latifa Jameela. Jako niezależny dystrybutor motoryzacyjny działa w Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Maroku, Egipcie, Algierii, Japonii, Chinach, Australii i Monako. Tam sprzedaje samochody takich marek jak m.in. Toyota, Lexus, BYD, GAC Motor, MG Motor, Farizon Auto czy Hino.