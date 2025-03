Ceny paliw spadają, ale ciągle im daleko do ideału. Dlatego kierowcy wciąż szukają okazji do taniego tankowania. Sieć hipermarketów Auchan właśnie opublikowała listę stacji, na których można zatankować benzynę 95 i olej napędowy po 5,50 zł za litr. Akcja potrwa do 23 marca...