Nowa Toyota to SUV w stylu coupe i jeden z 6 nowych modeli samochodów

Toyota zainwestuje 70 mld dolarów do 2030 roku w rozwój i produkcję zelektryfikowanych samochodów. Połowa tej kwoty została przeznaczona na baterie i auta EV. Stąd do 2026 roku wprowadzi sześć modeli nowej generacji. Japończycy szacują, że w tym czasie udział pojazdów BEV osiągnie 20 proc. sprzedaży firmy. Jakim cudem?

Ze strategii wynika, że nowa generacja samochodów japońskiej marki będzie budowana z wykorzystaniem modułowych platform składających się z trzech głównych części – przedniej, środkowej i tylnej. Umożliwi to technologia gigacastingu, czyli montażu aut z dużych komponentów. Obecnie w elementach konstrukcyjnych przodu i tyłu auta wykorzystywanych jest około 175 części. Zdaniem inżynierów redukcja tej liczby pozwoli skrócić czas produkcji, a także zapewni większą swobodę przy konstruowaniu różnych typów pojazdów. Moduł przedni i tylny powstanie w zaledwie 2 minuty. Ten nowatorski sposób wykorzysta nowa fabryka BEV Factory, którą opuści przynajmniej 1,7 mln BEV. Dzięki zmniejszeniu rozmiarów podzespołów oraz ograniczeniu masy komponentów układu napędowego nowa generacja japońskich EV zyska zupełnie inny styl oraz proporcje. Pierwszym efektem zmian będzie nowa kompaktowa Toyota w kształcie SUV-a coupe. Oto szczegóły…

Tak wygląda nowa Toyota zaprojektowana w Europie

Nowa Toyota jako elegancki SUV w stylu coupe to nic innego jak produkcyjna wersja pokazanej pod koniec 2022 roku prototypowej Toyoty bZ Compact SUV Concept. Wystarczy porównać proporcje, przetłoczenia, przebieg dachu i dolnej linii szyb, czy świata LED w kształcie bumerangów. Na pierwszy rzut oka samochody są niemal identyczne. Jedyną różnicą w aucie seryjnym jest tradycyjna klamka przednich drzwi. Oba modele projektowali styliści z europejskiego studia Toyoty we Francji.

Nowa Toyota wjeżdża do produkcji seryjnej jako elegancki SUV w stylu coupe

Nowa Toyota z ponad 4,5-metrowym nadwoziem zagra w lidze aut kompaktowych, jednak wnętrze zaskoczy przestronnością znaną z samochodów klasy wyższej. Prototyp zdradza układ kabiny. Kokpit jest minimalistyczny. Iskrę życia dają dwa ekrany z nietypowo podgiętą dolną krawędzią. Fizyczny przycisk jest tylko jeden – do uruchamiania i wyłączania napędu. Nawet sterowanie funkcjami z kierownicy przypominającej wolant obsługują pola dotykowe, którym można przypisać różne polecenia. Samochód komunikuje się z pasażerami za pośrednictwem asystenta głosowego.

Toyota kończy z kierownicą, teraz hitem będzie wolant

Jedną z najważniejszych innowacji jest układ kierowniczy steer-by-wire z wolantem. Nie jest to marketingowy gadżet na wzór Tesli, gdzie przycięto kierownicę, a reszta została po staremu. W układzie Toyoty nie ma mechanicznego połączenia kół z kierownicą ani kolumny kierowniczej. System wykorzystuje wiązkę elektryczną do wysyłania sygnałów do kół. Wystarczy obrócić wolant o 150 stopni, aby przejść od oporu do oporu, bez potrzeby przekładania rąk (w Tesli trzeba). Taki wirtualny układ kierowniczy na żywo pracuje bardzo realistycznie. Sprawdziliśmy to w Lexusie RZ 450e – delikatny ruch, a reakcja kół jest natychmiastowa. Samochód prowadzi się znakomicie. Czy to bezpieczne? RZ ma specjalne zabezpieczenia awaryjne procesorów sterujących One Motion Grip, a także dodatkowy obwód prądu na wypadek utraty głównego źródła zasilania systemu. Jeśli to jeszcze kogoś nie przekonuje, to zawsze będzie mógł zaoszczędzić pieniądze i zostać przy tradycyjnej kierownicy.

Toyota inwestuje miliardy w nowe technologie. Oto cztery typy baterii

Toyota jest świadoma, że kluczową rolę w zwiększaniu dostępności elektryków odgrywają baterie. Stąd rozszerza wachlarz technologii, by po wejściu do salonu dało się wybrać auto odpowiednie do potrzeb i możliwości finansowych. Do końca tej dekady wejdą na rynek cztery nowe rozwiązania o poprawionych parametrach ładowania oraz zwiększonym zasięgu.

Nowa Toyota zaskoczy zasięgiem

Pierwszą nowością już w 2026 roku będzie bardziej wydajna wersja baterii litowo-jonowej, która zapewni dwukrotnie większy zasięg (ponad 800 km) i o 20 proc. niższe koszty w porównaniu z dostępną obecnie w modelu bZ4X. W 2026 roku dołączą również wydajniejsze bipolarne baterie litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP), które będą montowane w popularnych modelach i zapewnią zasięg powyżej 600 km. Nowa technologia pozwoli na redukcję kosztów o 40 proc. w porównaniu z baterią z modelu bZ4x. Wtedy też na rynku pojawi się nowa kompaktowa Toyota w kształcie SUV-a coupe.

1000 km pojedziesz na jednym ładowaniu

Zaletą trzeciego rodzaju baterii, która wejdzie na rynek w latach 2027-2028, będzie wysoka moc i osiągi. Będzie to akumulator o bipolarnej konstrukcji z katodą niklową, który jeszcze bardziej obniży koszty i zwiększy zasięg napędów elektrycznych. Taka Toyota zapewni ponad 1000 km zasięgu na jednym ładowaniu.

Toyota dokonała przełomu. Stały elektrolit do produkcji

Wreszcie kluczową innowacją w dziedzinie akumulatorów będzie bateria ze stałym elektrolitem. Japończycy chcą zejść za czasem ładowania od 10 do 80 proc. do 10 minut. Zasięg na poziomie 1000 km lub większy. Toyota pracuje także nad specyfikacjami tych baterii umożliwiającymi przejechanie ponad 1200 km.

– Dokonaliśmy technologicznego przełomu, przezwyciężając największe wyzwanie, jakie stawiała przed naukowcami technologia baterii ze stałym elektrolitem – kwestię trwałości. Obecnie przygotowujemy tę technologię do masowej produkcji. Przewidujemy, że będzie ona gotowa do komercjalizacji w latach 2027-2028, a możliwości produkcyjne pozwolą na wyposażenie w nią dziesiątek tysięcy samochodów rocznie – zapowiedział Andrea Carlucci, wiceprezydent Toyota Motor Europe.