Choć napęd 4x4 kojarzy się głównie z terenówkami, coraz częściej można go spotkać w popularnych modelach osobowych – SUV-ach, rodzinnych kombi, a nawet limuzynach. Przykładem marki oferującej takie rozwiązania jest Kia, która posiada w swojej gamie wiele modeli z napędem na wszystkie koła, m.in. Sportage, Sorento czy w pełni elektryczne EV9 oraz EV6. Sprawdźmy zatem, jakie występują rodzaje napędu na wszystkie koła oraz jakie ma on zalety i wady.

Typy napędów w samochodach osobowych – zalety i wady

Każdy rodzaj napędu działa inaczej i dostarcza odmiennych wrażeń z jazdy, a jego przydatność zależy od indywidualnych potrzeb i warunków, w jakich się poruszamy.

Napęd na przód to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie stosowane w samochodach osobowych. Charakteryzuje się prostą konstrukcją, niską masą i pozytywnie wpływa na małe spalanie paliwa. Jest idealnym wyborem dla osób, które używają samochodu głównie w mieście, gdzie nie ma konieczności radzenia sobie z ekstremalnymi warunkami drogowymi. Wadą tego rodzaju napędu jest mniejsza przyczepność na śliskich nawierzchniach oraz ograniczone możliwości podczas jazdy w terenie. Napęd na przód jest też tańszy w produkcji, co przekłada się na niższe ceny samochodów. Takie rozwiązanie stosowane jest w wielu miejskich hatchbackach jak np. Kia Ceed.

Napęd na tył to domena aut sportowych i luksusowych. Oferuje lepszą dynamikę jazdy i bardziej równomierny rozkład masy, co przekłada się też na bardziej precyzyjne prowadzenie pojazdu. Napęd na tył jest ceniony przez entuzjastów sportowej jazdy, choć jego prowadzenie może być wymagające dla mniej doświadczonych kierowców, zwłaszcza w trudnych warunkach — szczególnie kłopotliwe jest zachowanie kontroli na zaśnieżonych i oblodzonych drogach, co ogranicza jego użyteczność w zimowych warunkach. Jednak w rasowych pojazdach sportowych umożliwia lepsze przyspieszenie i efektywniejsze przenoszenie mocy na nawierzchnię, co sprawia, że jest ulubionym rozwiązaniem entuzjastów szybkiej jazdy. Napęd na tylną oś posiadają m.in. wybrane modele EV6.

Napęd na wszystkie koła łączy zalety obu powyższych systemów, dzięki czemu zapewnia maksymalną przyczepność i stabilność auta w każdych warunkach. Zwiększa bezpieczeństwo na śliskich nawierzchniach i trudnym terenie oraz poprawia komfort jazdy podczas przyspieszania, pokonywania zakrętów i hamowania na śliskich i nierównych nawierzchniach. Samochody z takim napędem, jak np. elektryczna Kia EV6, EV9 oraz Kia Sportage czy Sorento, są bardziej wszechstronne i lepiej sprawdzają się w różnorodnych warunkach drogowych. Dzięki temu kierowcy modeli Kia mogą czuć się pewniej podczas jazdy w deszczu, po śniegu, czy w błocie. Dodatkowo napęd na wszystkie koła może poprawić osiągi pojazdu na bezdrożach, co czyni go idealnym wyborem dla osób lubiących przygody poza utwardzonymi drogami.

Co warto wiedzieć o napędzie na cztery koła?

Napęd 4x4, znany również jako AWD (All-Wheel Drive) lub 4WD (Four-Wheel Drive), to rozwiązanie, które zwiększa mobilność pojazdu na różnych nawierzchniach oraz w trudnym terenie. Występuje w kilku konfiguracjach, z których każda ma swoje zalety i ograniczenia.

Stały napęd na cztery koła to najbardziej zaawansowany i skuteczny system, który zapewnia optymalną trakcję oraz bezpieczeństwo, przekazując moc na wszystkie koła przez cały czas. Choć jest droższy i mniej ekonomiczny, oferuje najwyższą efektywność, szczególnie w wymagających warunkach drogowych. Proporcje rozdziału mocy mogą się różnić w zależności od modelu samochodu i są dynamicznie dostosowywane przez centralny mechanizm różnicowy, zapewniający optymalną przyczepność w każdych warunkach, a bardziej zaawansowane układy pozwalają przenosić całą moc na jedno koło. Umożliwiają także odłączenie napędu przedniej osi, co zmienia samochód w RWD. Choć system ten zapewnia wyjątkową stabilność i bezpieczeństwo w trudnych warunkach, wiąże się z wyższym zużyciem paliwa i stosowany jest głównie w SUV-ach oraz pojazdach terenowych, gdzie priorytetem jest niezawodność i przyczepność.

Automatycznie dołączany napęd na cztery koła łączy oszczędność paliwa z wysoką funkcjonalnością. Druga oś jest aktywowana wyłącznie w momencie utraty przyczepności, co umożliwiają czujniki monitorujące warunki drogowe w czasie rzeczywistym. System działa intuicyjnie, płynnie i bezpiecznie, reagując w ułamku sekundy. Podczas normalnej jazdy moc trafia na jedną oś, a w razie potrzeby sprzęgło przekazuje napęd na obie osie. W modelach takich jak Kia Sportage proporcje mocy zmieniają się dynamicznie, na przykład w stosunku 50:50, 72:28 lub 90:10, w zależności od panujących warunków. Układ z hydraulicznym sprzęgłem wielopłytkowym umożliwia również ręczną blokadę w proporcji 50:50 przy niskich prędkościach, co doskonale sprawdza się w terenie lub na śniegu.

Ręcznie załączany napęd na cztery koła stosuje się obecnie głównie w wyczynowych samochodach terenowych, w których kierowca samodzielnie decyduje o jego aktywacji. Takie rozwiązanie zapewnia większą kontrolę nad pojazdem, lecz wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności, aby uniknąć uszkodzenia układu. System najlepiej sprawdza się w trudnym terenie, gdzie precyzyjne operowanie mocą jest kluczowe. Na utwardzonych drogach napęd domyślnie przekazywany jest na tylną oś, a przednią można dołączyć ręcznie. W wymagających warunkach terenowych zaleca się również aktywowanie blokad mechanizmów różnicowych oraz reduktora.

Wpływ rodzaju napędu na zużycie paliwa i osiągi

Napęd 4x4 w połączeniu z silnikiem spalinowym zwiększa zużycie paliwa, ale znacząco poprawia przyczepność oraz możliwości jazdy w terenie, zwłaszcza w trudnych warunkach, takich jak śliskie nawierzchnie czy strome podjazdy.

W pojazdach hybrydowych napęd ten często wspiera silnik elektryczny na tylnej osi, co pozwala zmniejszyć zużycie paliwa i zwiększa funkcjonalność, jak ma to miejsce w przypadku hybrydowej Kia Sportage.

W samochodach elektrycznych napęd na wszystkie koła realizowany jest za pomocą oddzielnych silników na każdej z osi. Taki układ poprawia osiągi, stabilność pojazdu i optymalizuje wykorzystanie energii, co doskonale obrazuje przykład modelu Kia EV9.

Nowoczesne SUV-y z napędem 4x4, które wyznaczają nowe standardy

Wybierając nowy samochód, coraz częściej stawiamy na pojazdy, które łączą nowoczesne technologie z praktycznymi rozwiązaniami. Napęd na cztery koła to jeden z kluczowych elementów, który zapewnia lepszą przyczepność i stabilność w różnych warunkach drogowych. Modele Kia EV6, EV9 oraz Kia Sportage i Sorento są doskonałym przykładem innowacyjnych pojazdów, które oferują nie tylko niezawodność, ale także szereg zaawansowanych funkcji technologicznych.

Kia EV6 – elektryk, który wyprzedza trendy

Kia EV6 to nowoczesny, w pełni elektryczny samochód, który łączy dynamiczną, sportową stylistykę z zaawansowaną technologią i imponującymi osiągami. Jest dostępny z napędem na tylne lub wszystkie koła, a w wersji GT oferuje moc aż 585 KM, co pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,5 sekundy.

Dzięki akumulatorom o pojemności do 77,4 kWh, Kia EV6 zapewnia zasięg do 528 km na jednym ładowaniu (dane WLTP dla wersji EV6 Plus z napędem na tylną oś). Technologia ultraszybkiego ładowania umożliwia naładowanie od 10% do 80% w około 18 minut, a dodatkowe 100 km zasięgu można uzyskać po zaledwie 4,5 minuty ładowania. Dzięki zaawansowanym systemom wspomagania kierowcy, Kia EV6 oferuje również wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu podczas jazdy.

Kia EV9 – elektryczny SUV przyszłości

Kia EV9 to flagowy model marki, który redefiniuje pojęcie elektrycznego SUV-a. Wyposażony w napęd AWD, oferuje doskonałe osiągi w każdych warunkach – system w pełni wykorzystuje moc obu silników elektrycznych, które generują łącznie 384 KM oraz moment obrotowy wynoszący 600 Nm w wersji Earth lub 700 Nm w wersji GT-Line.

Nowoczesne akumulatory o pojemności do 99,8 kWh zapewniają zasięg ponad 500 km na jednym ładowaniu, a dzięki technologii ultraszybkiego ładowania wystarczy 6 minut, aby zyskać dodatkowe 100 km zasięgu. System autonomicznej jazdy poziomu 3 (Highway Driving Pilot) umożliwia częściowo automatyczne prowadzenie pojazdu, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo kierowcy. Kia EV9 oferuje także przestronne wnętrze dla sześciu lub nawet siedmiu osób z innowacyjnymi rozwiązaniami, które podnoszą wygodę podróżowania.

Kia Sportage – klasyka w nowoczesnej odsłonie

Kia Sportage to samochód, który od lat zdobywa serca kierowców. Jest nie tylko najchętniej wybieranym modelem Kia w Polsce, ale też najchętniej wybieranym SUV-em w całym swoim segmencie C. W najnowszej generacji model oferuje nie tylko dynamiczny design, ale także najnowsze technologie, w tym właśnie napęd na wszystkie koła.

Najpopularniejszy SUV w Polsce, oprócz klasycznej wersji spalinowej, dostępny jest z jednostką hybrydową (HEV) oraz hybrydą typu Plug-in (PHEV), co pozwala na oszczędność paliwa i zmniejszenie emisji CO2. Wersja ładowana z gniazdka, w zależności od rocznika, oferuje możliwość pokonania od 78 do 89 km na napędzie elektrycznym (dane WLTP). Podczas jazdy w terenie silnik jest wspierany przez zaawansowany tryb terenowy, który automatycznie dostosowuje ustawienia pojazdu, zapewniając optymalną dynamikę jazdy w każdych warunkach – na śniegu, w błocie i na piasku.

Kia Sorento – komfort i elegancja dla całej rodziny

Kia Sorento to SUV, który doskonale łączy elegancję, praktyczność i innowacyjne rozwiązania. Najnowszy model jest dostępny jako hybryda, hybryda typu Plug-in lub Diesel, co sprawia, że jest on idealnym wyborem dla aktywnych rodzin i każdy znajdzie dla siebie optymalne rozwiązanie pod katem napędu.

Zaawansowane technologie, takie jak nowoczesne systemy bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy, zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i przyjemności z jazdy tym dużym autem. Natomiast przestronne wnętrze z trzema rzędami siedzeń zmieści do siedmiu osób, oferując im wygodne warunki podróży oraz dużo miejsca na bagaż.

Dlaczego warto wybrać te cztery modele Kia?

Kia EV6, EV9, Sorento i Sportage to samochody, które łączą zaawansowane technologie z codzienną funkcjonalnością. Oferują nie tylko napęd na wszystkie koła, ale także szereg innowacyjnych rozwiązań, takich jak systemy autonomicznej jazdy, tryby terenowe czy inteligentne systemy zarządzania energią. Dzięki nim każdy kierowca może cieszyć się osiągami auta, pewnym prowadzeniem i wyjątkowym komfortem jazdy.

Podsumowanie

Napęd na cztery koła to doskonała opcja dla osób ceniących sobie bezpieczeństwo, wszechstronność i stabilność jazdy w różnych warunkach. Warto jednak pamiętać o jego wyższych kosztach eksploatacji oraz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby. Samochód z napędem 4x4 może stać się Twoim najlepszym kompanem na drodze, niezależnie od tego, czy wybierasz się na daleką podróż, czy codziennie pokonujesz miejskie ulice. Musisz jednak pamiętać, aby decyzja była podyktowana Twoim stylem życia i warunkami, w jakich najczęściej użytkujesz pojazd.