Zmiany w opodatkowaniu garaży w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych weszły w życie wraz z początkiem 2025 roku. To efekt nowelizacji przepisów o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej. Za tak długą nazwą kryją się właśnie m.in. zmiany dla właścicieli miejsc postojowych (oraz kierowców-właścicieli taki miejsc).

– Doprecyzowano zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży w budynkach mieszkalnych – wyjaśnia Ministerstwo Finansów. – W efekcie tej zmiany wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych – niezajęte na działalność gospodarczą – będą opodatkowane jednakową stawką. W ten sposób zostanie wyeliminowane zróżnicowane w zależności od tego, czy podatnik posiada miejsce postojowe w garażu stanowiącym odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym czy miejsce postojowe przynależne do lokalu mieszkalnego – stwierdza resort. Jak to będzie wyglądać w praktyce?

– Jeszcze w 2024 roku gminy stosowały dwie stawki w zależności od tego czy miejsce postojowe/garaż miały odrębną od lokalu mieszkalnego księgę wieczystą czy nie – mówi dziennik.pl Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakt.pl. – W przypadku miejsc postojowych/garaży zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych bez wyodrębnionej księgi wieczystej, stawka podatku w 2024 r. wynosiła do 1,15 zł/m2. Z wyodrębnioną księgą, a więc i z możliwością swobodnego dysponowania np. sprzedażą bez mieszkania, podatek wynosił 11,17 zł/m2 – wylicza ekspert.

172 zł podatku za miejsce garażowe? Od stycznia 2025 zapłacisz 10 razy mniej

Tą nierównością podatkową zajmował się nawet Trybunał Konstytucyjny. W efekcie 18 października 2023 r. TK orzekł, że zróżnicowanie stawek daniny od garaży jest sprzeczne z Konstytucją RP.

– Decyzja Trybunału Konstytucyjnego wskazała, że zróżnicowanie podatków na podstawie księgi wieczystej narusza zasady równości wobec prawa. W konsekwencji TK zalecił zrównanie tych stawek, jednocześnie dając czas na ich wejście od 2025 r. Stąd zmiany w tym zakresie – wyjaśnia Juszczyk. – Nowelizacja jest bardzo korzystna dla właścicieli miejsc postojowych z księgą wieczystą, ponieważ ich obciążenia podatkowe zmniejszą się i to nawet dziesięciokrotnie – wskazuje.

Oznacza to, że nowe uregulowania w sprawie podatku od nieruchomości eliminują różnice w opodatkowaniu miejsc postojowych. Gdyby ich zabrakło, wówczas w przypadku klasycznego miejsca o powierzchni 15 m2podatek w 2025 roku wyniósłby do 172,20 zł (15 m2 x 11,48 zł). Dzięki zmianom będzie to 10 razy mniej czyli do 17,85 zł. W kieszeni zostanie do 154,35 zł.

Początkowo art. 5 znowelizowanej ustawy z 14.06.2024 r. zakładał konieczność złożenia deklaracji IN-1. Ostatecznie jednak Sejm uchwalił wersję z 30.09.2024 r., w której art. 5 otrzymał brzmienie:

Osoby fizyczne, z wyłączeniem osób fizycznych, o których mowa w art. 6 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 2, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyły informację, o której mowa w art. 6 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2, z tytułu przysługującej im odrębnej własności lub współwłasności lokalu stanowiącego pomieszczenie przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynku mieszkalnym, nie mają obowiązku złożenia takiej informacji z tego tytułu w 2025 r.

– Oznacza to, że organ podatkowy zmieni stawkę z urzędu – mówi dziennik.pl Alicja Rogacka, kierownik referatu z Urzędu Miasta Szczecin. – Gdyby jednak tego nie uczynił, po doręczeniu decyzji podatnikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania w trybie art. 220 Ordynacji podatkowej, a nie jak wskazano w artykule prawo do złożenia korekty w trybie art. 154 Ordynacji podatkowej – wyjaśnia.

W praktyce oznacza to, że w związku z wprowadzeniem obniżonej stawki podatku od nieruchomości dla garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych mieszkańcy nie muszą składać formularza IN-1, ani żadnych dodatkowych pism czy deklaracji do urzędu. Proces dostosowania stawek zostanie przeprowadzony automatycznie na podstawie danych posiadanych przez administrację.

Jak wygląda automatyczne naliczenie stawki podatku za garaż? Jak sprawdzić szczegóły decyzji podatkowej?

Nowe stawki podatkowe zostaną naliczone na podstawie danych zgromadzonych w jednolitym systemie podatkowym. Urząd ma wgląd w informacje dotyczące nieruchomości. Na tej podstawie, w styczniu 2025 roku, zostaną wydane nowe decyzje podatkowe uwzględniające obniżone stawki, co będzie widoczne w szczegółach naliczenia w decyzji.

Decyzje podatkowe na rok 2025 będą doręczane mieszkańcom pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej – w zależności od wybranej przez podatnika formy komunikacji z urzędem. Szczegóły dotyczące naliczenia podatku, w tym zastosowana stawka, będą widoczne w treści decyzji.