Podczas dwóch dni świąt policjanci zatrzymali prawie 350 kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. Na drogach doszło do 48 wypadków, w których życie straciło pięć osób. Łącznie funkcjonariusze przeprowadzili ponad 23,5 tysiąca interwencji – poinformowała w czwartek Policja.

"Tylko w dwa pierwsze dni tegorocznych świąt Bożego Narodzenia na terenie całego kraju policjanci zatrzymali 346 nietrzeźwych kierujących" - poinformowała w czwartek na portalu X Policja.

Tragiczny bilans. 346 pijanych kierowców, ponad 23 tys. policyjnych interwencji

Do danych tych odniósł się rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński. "(...) Z policyjnego doświadczenia wynika, że ludzie ci sami wcześniej raczej nie pili. Ktoś ich do tego alkoholu namawiał, ktoś polewał i co najgorsze, nikt nie protestował gdy za kierownicę wsiadali. Świętując warto to przemyśleć zanim będzie za późno" - napisał Dobrzyński na portalu X.

Z policyjnych danych wynika, że w czasie dwóch dni świąt doszło do 48 wypadków drogowych, w których 52 osoby zostały ranne, a pięć osób zginęło.

Policja przekazała również, że policjanci podjęli do tej pory 23 tys. 564 interwencje, a część z nich to "tragiczne w skutkach zdarzenia, którym towarzyszył alkohol". Dodała, że policjanci pomogli też osobom pokrzywdzonym, ofiarom przemocy domowej, rannym i w kryzysie emocjonalnym. "Dzisiaj dla większości z nas czas powrotów do domu. Apelujemy o ostrożną jazdę i rozwagę przy wsiadaniu za kierownicę. Nie tylko na drodze i nie tylko tam, gdzie pojawia się alkohol dochodzi do tragicznych w skutkach zdarzeń" - napisała Policja.

Wcześniej w czwartek Policja przekazała, że w pierwszy dzień świąt miało miejsce prawie 12 tys. interwencji, zatrzymanych zostało 369 sprawców przestępstw oraz 176 osób poszukiwanych. Doszło również do 18 wypadków drogowych, w których zginęły 2 osoby, a 21 zostało rannych.

