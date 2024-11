Serce polskiej branży motoryzacyjnej

Kongres SDCM to od 19 lat najważniejsze doroczne wydarzenie branży motoryzacyjnej. Nie bez kozery można powiedzieć, że serce motoryzacji w Polsce w tym dniu biło właśnie w Warszawie. Wydarzenie zebrało w jednym miejscu kilkuset uczestników reprezentujących m.in. czołowych producentów i dystrybutorów części samochodowych, jak również specjalistów, ekspertów czy przedstawicieli administracji państwowej.

- SDCM już od początku swojej działalności organizuje coroczne spotkania branży motoryzacyjnej. Od 19 lat staramy się zapewnić najwyższy poziom merytoryczny oraz możliwość networkingu nie tylko biznesu, ale również edukacji i administracji państwowej. Najlepszym dowodem na to, że nasze wysiłki nie idą na marne, jest rosnąca liczba uczestników zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Nie zasypiamy jednak gruszek w popiele i już zaczynamy planować XX, jubileuszową edycję Kongresu – mówi Tomasz Bęben, Prezes Zarządu Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).

Gorące, ale merytoryczne dyskusje

W trakcie tegorocznego kongresu ze sceny poruszone zostały tematy istotne dla podmiotów działających na szeroko rozumianym rynku motoryzacyjnym. Tematyką pierwszej sesji była geopolityka i jej wpływ na polską gospodarkę. Prelegenci, Agata Boutanos (ZPP), Krzysztof Wojczal, Radosław Pelc (Santander Bank Polska), Olga Trofymova (UAMC) i Sebastian Stodolak (WEI), rozmawiali o polskiej prezydencji w Radzie UE, obecnym stanie wojny w Ukrainie, wynikach wyborów prezydenckich w USA oraz coraz większym zagrożeniu wybuchem światowych wojen celnych.

Światowa sytuacja geopolityczna mocno wpływa również na europejską branżę motoryzacyjną, która od dłuszego czasu wskazuje na potrzebę zwiększenia konkurencyjności rodzimych firm. Taki efekt może przynieść postulowany przez branżę Europejski Ład Przemysłowy. Z kongresowej sceny prelegenci Sylvia Gotzen (FIGIEFA), Benjamin Krieger (CLEPA), Marcin Barankiewicz (EGEA) i Aleksander Rajch (PSNM) wskazali kilka konkretnych i koniecznych działań. Są to m.in. zmniejszenie biurokracji, zwiększenie nakładów na innowacje, dostęp do taniej, zielonej energii czy sprawiedliwe ramy dostępu danych generowanych przez pojazdy.

Kolejnym z tematów poruszanych na Kongresie było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Już od wielu lat systematycznie spada liczba śmiertelnych wypadków na polskich drogach. Mimo to, nadal jesteśmy dalecy od osiągnięcia „wizji 0”. Wizja ta zakłada redukcję liczby wypadków śmiertelnych na drogach właśnie do zera. Konieczne zatem są działania w wielu obszarach, które mają wpływ na bezpieczeństwo – takich jak infrastruktura, świadomość kierowców, edukacja czy właśnie motoryzacji i postęp techniczny systemów bezpieczeństwa. Szczegółowo temat ten omówiły podczas jednej z sesji kongresowych: Joanna Krężelok (TMD Friction), dr Renata Rychter (Ministerstwo Infrastruktury), Katarzyna Oleksowicz (Fundacja Inter Cars), Monika Wojnowska-Kubacka (Grupa OLX), Agnieszka Szymańska (Aptiv) i Dorota Olszewska (Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego).

Moc eksperckiej wiedzy

Podczas Kongresów SDCM publiczność przyzwyczaiła się już do prezentacji przedstawiających dane rynkowe i eksperckie zagadnienia. Nie inaczej było również w tym roku. Sytuację i prognozy dla polskiego rynku automotive przedstawili Luiza Kamińska (Groupauto CEE) oraz Alfred Franke (Grupa MotoFocus). Szerszą, europejską perspektywę oraz trendy wpływające na rynek opisał Christopher Olsienkiewicz (BCG). W najbliższym czasie warsztaty samochodowe powinny szykować się na duże zmiany, które wprowadzi obowiązek stosowania systemu SERMI. Jest to nowe rozwiązanie, które ma regulować dostęp do danych związanych z bezpieczeństwem pojazdów. Tomasz Kilka (DEKRA Certifiaction) przedstawił założenia systemu, prawdopodobny terminarz wejścia w życie nowych obowiązków oraz odpowiadał na pytania w zakresie stosowania systemu.

Motoryzacja innowacjami stoi

W przededniu Kongresu odbył się również konkurs dla motoryzacyjnych innowatorów pod nazwą Drive to Innovate – 5-minutes pitch challenge. Reprezentanci szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej w prezentacji na żywo pokazywali innowacyjne koncepcje własnych firm. Innowacje dotyczyły zarówno produktu, procesu produkcyjnego, usługi czy innej aktywności wyróżniającej firmę na rynku.

W konkursie udział wzięło trzynaście firm: ATE, EVorkshop, ILS Grupa Inter Cars, Italcom, Lumileds, Motorro, OTOMOTO, Techtir, Tedgum, Valeo, Voss, VRTechnology oraz WUZETEM. Każda z firm zaprezentowała różnorodne innowacyjne rozwiązania zastosowane lub wdrażane w ich codziennej działalności. Publiczność w trakcie głosowania najwyżej oceniła prezentacje firm Italcom, Tedgum oraz Motorro.

- Parafrazując słowa Napoleona, możemy powiedzieć, że w motoryzacji potrzebujemy trzech rzeczy, aby osiągnąć sukces – innowacji, innowacji i jeszcze raz innowacji. Europejska motoryzacja doskonale to rozumie, co znajduje potwierdzenie w statystykach. Firmy motoryzacyjne wydają największy procent swoich przychodów na badania i rozwój spośród wszystkich sektorów gospodarki. Takie proinnowacyjne podejście widać również na polskim rynku, czego najlepiej dowodzą prezentacje konkursowe. Serdecznie gratuluję zwycięzcom! – dodaje Tomasz Bęben.