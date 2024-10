Nowa Kia EV3 już w produkcji seryjnej. Powstała gigafabryka

Kia do 2030 roku zamierza sprzedawać 4,3 mln samochodów rocznie. W tym 1,6 mln mają stanowić auta elektryczne. By dopiąć swego koreański koncern w ciągu najbliższych trzech lat poszerzy ofertę przynajmniej do 15 modeli EV o zupełnie nowej stylistyce. Rewolucja właśnie ruszyła w nowym zakładzie Gwangmyeong EVO w Korei. To pierwsza fabryka stworzona do produkcji wyłącznie aut bateryjnych w ramach Hyundai Motor Group. Co ciekawe, zbudowano ją w rok na miejscu zakładu, w którym wcześniej powstawały małe auta spalinowe jak m.in. Kia Pride czy Kia Stonic.

Koncern w transformację budowli o powierzchni 60 tys. m2 zainwestował 401,6 mld południowokoreańskich wonów, czyli ok. 1,2 mld zł. W efekcie powstała zautomatyzowana gigafabryka o zdolności produkcyjnej na poziomie 150 000 samochodów rocznie. Pierwszym autem, które właśnie zjechało z taśmy jest Kia EV3 z segmentu B-SUV. Po niej wjedzie na rynek sedan EV4, który stawi czoło Tesli model 3. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Kia EV3 na polskim rynku. Następny będzie sedan EV4

Kia EV3 swoim kanciastym 4,3-metrowym nadwoziem nawiązuje do ponad 5-metrowego EV9. Niektórym może przypominać transformersa, który za chwilę rozłoży się do postaci robota i zacznie strzelać laserami. Futurystyczny design to zasługa sztuczek stylistycznych. Pierwszą z brzegu jest dach lewitujący nad resztą auta – to złudzenie powstaje dzięki czarnym słupkom i wizualnym odcięciu przy tylnym spoilerze. Pionowe reflektory na krańcach gładkiego nadwozia optycznie poszerzają sylwetkę.

Nowa Kia szczyci się także dopracowaną aerodynamiką - jej współczynnik oporu powietrza Cx wynosi ledwie 0,263 (dla porównania Volvo EX30 to 0,28, a Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20). W SUV-ie to wyśmienity rezultat.

Nowa Kia EV3 przestronna i praktyczna. Jaka pojemność bagażnika?

W kabinie panoramiczny wyświetlacz o przekątnej niemal 30 cali obejmuje 12,3-calowy zestaw wskaźników, 5-calowy panel klimatyzacji i 12,3-calową stację multimedialną. Do tego są ukryte w desce rozdzielczej przyciski haptyczne od sterowania audio. Dzięki płaskiej podłodze zapewnia przestronność na poziomie aut z segmentu wyżej. Zresztą ma taki sam rozstaw osi co Kia Sportage (2680 mm). Do tego jest więcej miejsca niż w Volvo EX30.

Kia EV3 oferuje dwa bagażniki. Przedni to 25 l pojemności. Tradycyjny kufer z tyłu zapewni od 460 l do 1250 l. Regulowana na poziomie 14 cm podłoga pozwala przewozić rzeczy o różnych gabarytach. Po złożeniu asymetrycznie dzielonej tylnej kanapy powstaje płaska powierzchnia.

Kia EV3 z rekordowym zasięgiem w tej klasie aut

Kia EV3 błyszczy także możliwościami napędu. W wersji Standard akumulator 58,3 kWh powinien zapwenić zasięg na poziomie 436 - 414 km. Tu maksymalna moc ładowania wynosi 100 kW. Odmiana Long Range to już zestaw, który zmagazynuje 81,4 kWh energii elektrycznej, co przełoży się na rekordowe 605 - 563 km zasięgu! Tak daleko w tej klasie nie zajedzie nikt. EV3 LR umożliwia naładowanie akumulatora od 10 do 80 proc. w około 31 minut. Moc ładowania na szybkiej ładowarce DC to ponad 127 kW. Do tego mimo większej pojemności akumulatora (81,4 kWh), Kia EV3 jest lżejsza od Volkswagena ID.3 (79 kWh) o 175 kg.

Kia EV3 jest mocna i szybka. Jakie przyspieszenie i osiągi?

EV3 w każdej odmianie napędza silnik elektryczny o mocy 204 KM, który generuje 283 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h może zająć jedynie 7,4 sekundy. Auto nie pojedzie szybciej niż 170 km/h.

Ile kosztuje Kia EV3? Cena od 166 900 zł. Nadciąga nowa Kia EV4

Kia EV3 kosztuje od 166 900 zł - to auto w bazowej wersji Air z akumulatorem 58,3 kWh i silnikiem 204 KM. Hybrydowa Kia Sportage z napędem o mocy 210 KM to podobny wydatek - od 165 900 zł. EV3 z większym akumulatorem 81,4 kWh kosztuje od 184 900 zł.

Jeśli jednak ktoś nie chce SUV-a, to Kia już szykuje niesamowitą limuzynę EV4. Ten samochód będzie produkowany na jednej taśmie z EV3 w fabryce Gwangmyeong EVO. Co dostaną kierowcy?

Nowa Kia EV4 to sedan o długości ponad 4,7 m. Tak wygląda Tesla-killer

Nowa Kia EV4 to renesans nadwozia sedan w wykonaniu projektantów koreańskiej marki. Czterodrzwiowa limuzyna wyostrzona spoilerem dachowym imponuje rozmachem sylwetki osadzonej na ogromnych kołach i wita się animacją diodowego oświetlenia. Wiadomo, że głównym rywalem nowego elektryka będzie Tesla model 3. Takie pozycjonowanie daje wyobrażenie o długości, a ta powinna wynieść przynajmniej 4,7 m lub więcej.

Kia EV4 zaskakuje stylistyką, wnętrze otuli kierowcę

Wnętrze EV4 zorientowano na kierowcę. Człowiek za sterem otoczony ciepłą poświatą LED ma poczuć się komfortowo. Skórzanej tapicerki nie dostaniesz tu za żadne pieniądze. Zamiast tego jest bawełna pochodzącą w 100 proc. z recyklingu i barwiona wyciągiem z korzeni marzanny oraz łupin orzecha włoskiego. Stąd powstała niemal nieskończona gama barw o przeróżnych odcieniach. Ręcznie tkane paski tkaniny pokrywają schowek i deskę rozdzielczą – to dla efektu 3D. Włókna konopi wzbogacają kolorystykę kabiny.

Kia EV4 to trzy wersje napędu. Zasięg to numer popisowy

Kia EV4 wykorzystuje platformę e-GMP – to niezwykle elastyczna architektura, dlatego korzysta z niej EV9, EV6 i EV3. Z zapowiedzi ogłoszonych przy okazji premiery prototypu wiadomo, że można liczyć na trzy warianty koreańskiego sedana: standard, long-range oraz long-range 4x4. Do tego EV4 będzie produkowana na tej samej taśmie co EV3. Teraz wystarczy połączyć kropki i niewykluczone, że bazowy model dostanie akumulator 58 kWh i silnik elektryczny o mocy ponad 200 KM zamontowany przy przednich kołach.

Długodystansowa Kia EV4 to bateria 81 kWh w duecie z tym samym silnikiem. EV4 z napędem 4x4 może również oznaczać baterię 81 kWh i dodatkowy silnik przy tylnych kołach. Bardziej opływowa sylwetka sedana powinna przełożyć się na jeszcze większy zasięg niż w przypadku EV3…

Kiedy Kia EV4 na rynku?

Nowa Kia EV4 na rynku zadebiutuje w drugiej połowie 2025 roku. Bliżej premiery Koreańczycy ujawnią kolejne szczegóły.