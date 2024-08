OMODA 5 z silnikiem 1.6 już dostępna u dilerów. Gdzie można ją kupić? Nawet 40 punktów sprzedaży

OMODA to młoda marka z korony chińskiej Grupy Chery. Ten koncern istniejący od 1997 roku sprzedał na świecie już ponad 13 mln samochodów. Po drodze dobił targu i w 2012 stał się również współwłaścicielem brytyjskich klejnotów rodowych – Jaguara i Land Rovera. Teraz ofensywa azjatyckiego biznesu oficjalnie nabiera tempa w Polsce.

Na rynku debiutuje OMODA 5 z silnikiem benzynowym. Samochody są już dostępne u dilerów w Warszawie, Krakowie, Gliwicach, Poznaniu i Tychach. Sieć sprzedaży OMODA & JAECOO do końca 2024 r. ma urosnąć do 25 punktów. Pod koniec 2025 roku ma być aż 40 przedstawicieli. Po drodze gama poszerzy się o większe SUV-y - JAECOO 7 i OMODA 7. Oto szczegóły…

Jak wygląda OMODA 5? Co to za samochód?

OMODA 5 w kabinie wita szerokim wyświetlaczem, który łączy w sobie funkcje wirtualnego kokpitu 12,3-cala oraz ekranu stacji multimedialnej (także 12,3 cala). Stacja multimedialna jest kompatybilna ze smartfonami Apple i Android. System sterowania głosowego Hello Omoda początkowo będzie dostępny w języku angielskim, polską wersję zapowiedziano od grudnia. Na pokładzie przewidziano także system bezkluczykowego dostępu, indukcyjną ładowarkę oraz podgrzewane fotele.

OMODA 5 kontra Kia X-Ceed i Skoda Karoq - wymiary i pojemność bagażnika?

OMODA 5 ma niecałe 4,4 m długości, 1,82 m szerokości i 1,59 m wysokości. Rozstaw osi ok. 2,61 m. Wymiarami wpisuje się w segment kompaktowych crossoverów. Co oznacza, że w Polsce stawi czoło takim modelom jak m.in. Kia XCeed, Hyundai Kona, Skoda Karoq, Volkswagen T-Roc czy Mazda CX-30.

Z kompletem pasażerów bagażnik zapewni 378 l pojemności. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń ładunkowa rośnie do 1075 litrów.

OMODA 5 z silnikiem benzynowym 1.6. Jaka moc i osiągi?

OMODA 5 skrywa pod maską czterocylindrowy silnik benzynowy 1.6 Turbo połączony z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową DCT. Jednostka dostarczy 147 KM mocy i 275 Nm momentu obrotowego. Producent mówi o wysokiej sprawności cieplnej na poziomie 41 proc. Średnie zużycie paliwa w cyklu WLTP wynosi 7,4 l/100 km. Przyspieszenie od 0 do 100 ma zająć ok. 10 sekund.

OMODA 5 w Polsce to dwie wersje Comfort i Premium

OMODA 5 w Polsce jest dostępna w dwóch wariantach: Comfort i Premium. Producent zapewnia 7 lat gwarancji do 150 tys. km przebiegu. – Dla pierwszych klientów przygotowaliśmy pakiet upominkowy, czyli walizkę Wings Sparrow i bezprzewodowe słuchawki Sony, a także kartę VIP, która uprawnia do otrzymania jednego bezpłatnego kompletu opon zimowych – powiedziała dziennik.pl Paulina Tyncer, brand manager Omoda & Jaecoo Polska. Ceny?

Kto pierwszy ten lepszy i dostanie pakiet VIP z kompletem opon zimowych

OMODA 5 w wersji Comfort kosztuje w Polsce od 115 500 zł. Taki SUV oferuje m.in. 18-calowe alufelgi lakierowane na czarno, reflektory LED, automatyczne wycieraczki, komplet czujników parkowania wraz z kamerą cofania, przyciemniane szyby tylne. Do tego są elektrycznie regulowane, pokryte ekologiczną skórą fotele z funkcją podgrzewania i wentylacji. Standardem jest również adaptacyjny tempomat. Wersja Comfort dostępna jest w jednym z 7 kolorów nadwozia: Khaki white, Aviation silver, Phantom gray, Aqua green, Blood red, Midnight blue lub Carbon black. Lakiery nie wymagają dopłaty.

OMODA 5 kontra konkurencja. Jakie ceny?

Podobnie wyposażona konkurencja wypada drożej. Volkswagen T-Roc Life 1.5 TSI/150 KM DCT7 kosztuje od 137,5 tys. zł. Skoda Karoq Selection 1.5 TSI/150 KM DCT7 to wydatek od 138 tys. zł. Kia Xceed M 1.5/140 KM DCT7 wymaga 119 500 zł.

Bogatsza OMODA 5 w wersji Premium kosztuje od 129 500 zł. Wyposażanie to m.in. światła przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów, kamera 360°, otwierane okno dachowe, dynamiczne kierunkowskazy, kamera 360-stopni z aktywnym otoczeniem, dwustrefowa klimatyzacja, podgrzewanie kierownicy, system nagłośnienia Sony z 8 głośnikami oraz elektrycznie otwierany bagażnik i szyberdach.

Bezpieczeństwo chińskiego modelu ma potwierdzać najwyższa 5-gwiadkowa ocena w testach zderzeniowych Euro NCAP. Auto otrzymało wysokie noty za ochronę dorosłych, dzieci, pieszych oraz systemy bezpieczeństwa (układ ADAS to przynajmniej 10 funkcji).

OMODA 5 kosztuje od 115 500 zł. Ile trzeba czekać na samochód?

Jaki jest czas oczekiwania na zamówiony samochód? – Od momentu złożenia zamówienia w fabryce w Chinach będzie to około 2-3 miesiące. Ponadto firma rozpocznie produkcję samochodów elektrycznych w Barcelonie, swojej pierwszej fabryce samochodów w Europie w Zona Franca – wyjaśniła Paulina Tyncer.

OMODA stawia na Polskę. Koncern zbuduje magazyn części

Polska jest bardzo ważna dla chińskiego koncernu. Nad Wisłą mają powstać trzy magazyny części, które będą zaopatrywały nie tylko nasz rynek, lecz także inne kraje Europy Środkowej (m.in. Czechy, Słowację, czy Węgry).

JAECOO 7 wjeżdża do Polski. Duży SUV z silnikiem benzynowym i hybryda. Zasięg ponad 1300 km

Chiński koncern zamierza także wjechać do piaskownicy marek premium. We wrześniu do Polski trafi większy model JAECOO 7 z silnikiem benzynowym 1.6/147 KM (275 KM). 20 cm prześwitu oraz napęd 4x4 mają sprawdzić się poza gładkim asfaltem. Na początku 2025 roku dołączy JAECOO 7 z napędem hybrydowym o zasięgu ponad 1300 km.

Będzie OMODA 7 jako SUV spalinowy i hybryda

Także w 2025 roku zadebiutuje Omoda 7, która będzie dostępna z napędem spalinowym oraz hybrydowym. Ekran w środkowej konsoli będzie w tym modelu zdecydowanie większy - 15,6 cala. Omoda 7 bazuje na przedłużonej platformie Omody 5, której wersja elektryczna ma się pojawić w Polsce już w listopadzie 2024 r, a hybrydowa pod koniec 2025.