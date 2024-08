Odcinkowy pomiar prędkości łapie 800 kierowców na dobę. Jak to możliwe?

Odcinkowy pomiar prędkości to obecnie 48 aktywnych lokalizacji. Żółte kamery kontrolują kierowców m.in. na autostradach i trasach szybkiego ruchu. Od początku 2024 roku do dziś system ujawniał niemal 180 tys. wykroczeń.

Na dobę sieć OPP łapała ponad 800 kierowców - na godzinę wpadało 34 sprawców przekroczenia prędkości. To daje mandat co 1,7 minuty. Jest się czego bać, szczególnie że do sieci tuż przed weekendem dołączyły nowe urządzenia…

Włączyli nowy system kamer na drodze ekspresowej S11 pod Poznaniem (Dąbrowa - Swadzim). Jakie ograniczenie prędkości?

Kierowcy powinni już uważać na odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S11 pod Poznaniem. Nadzorem objęto ponad 2,3 km trasy między miejscowością Dąbrowa i Swadzim.

Zestaw OPP stanowią tam cztery żółte kamery – po dwie na początku i na końcu pomiaru. Co ważne, dla samochodów osobowych obowiązuje tam organicznie do 120 km/h. Mandat dostanie każdy, kto pokona ten odcinek szybciej niż w 1,12 min. Ciężarówki nie mogą jechać szybciej niż 80 km/h.

Odcinkowy pomiar prędkości na DTŚ to pogromca. Mandat leci co 2,8 min

Prawdziwym pogromcą okazuje się nowy odcinkowy pomiar prędkości uruchomiony na DTŚ w Katowicach. OPP od 24 lipca nadzorem objął tam fragment 1,3 km drogi wojewódzkiej nr 902 (Drogowa Trasa Średnicowa). System składa się w sumie z ośmiu kamer (po dwie sztuki na każdej bramownicy). Zainstalowano je na wysokości CH Auchan i kładki dla pieszych między Załężem i os. Tysiąclecia. Co ważne, dla samochodów osobowych i ciężarowych obowiązuje tam ograniczenie do 80 km/h. List z GITD ze zdjęciem i karą dostanie każdy, kto pokona ten odcinek szybciej niż w 1,12 minuty.

4000 mandatów w 8 dni. Rekordzista pędził 175 km/h. Strach wyjechać na tę drogę

Odcinkowy pomiar prędkości na DTŚ w osiem dni od uruchomienia ujawniał blisko 4 tys. wykroczeń. Matematycznie oznacza to, że kamery na dobę łapały przynajmniej 500 kierowców. Co godzinę wpadało ok. 21, czyli mandat leciał co 2,8 min.

– Zdecydowana większość zarejestrowanych wykroczeń to przekroczenia dozwolonej prędkości w przedziale 21-30 km/h. Największym z zarejestrowanych dotychczas wykroczeniem jest przekroczenie dozwolonej prędkości o 95 km/h. Wysokość grzywny w takim przypadku to 2,5 tys. zł. Sprawcy przypisywane jest również 15 pkt. karnych – powiedział dziennik.pl Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Odcinkowy pomiar prędkości kontra kierowca. Co widać na zdjęciu?

Odcinkowy pomiar prędkości automatycznie określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca pojazdu, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Fotografie są przesyłane online do systemu centralnego CANARD.

128 nowych systemów do kontroli prędkości, w tym 43 OPP za pieniądze z KPO

GITD szykuje się teraz do powiększenia sieci CANARD aż o 128 nowych systemów do kontroli prędkości i wykrywania innych wykroczeń. Przetarg już rozpisano, a rozbudowę sfinansują pieniądze pozyskane z KPO. Lista nowych instalacji kontrolnych obejmuje:

43 zespoły kamer do odcinkowego pomiaru średniej prędkości,

70 fotoradarów,

10 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniach,

5 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych.

Nowy sposób na karanie kierowców. Nie unikniesz mandatu od GITD

W efekcie statystyki skuteczności systemu CANARD mogą poszybować. Szczególnie, że GITD kary za wykroczenia drogowe chce egzekwować administracyjnie. Taka zmiana odebrałaby kierowcom możliwość migania się od mandatów (dziś piraci drogowi np. nie odbierają listu poleconego z ITD czy nie odpowiadają na pismo, w którym należy wskazać sprawcę przekroczenia prędkości czy przejazdu na czerwonym świetle).