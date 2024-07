Polskie success story

Niedawno świętowaliśmy w Polsce 35. rocznicę częściowo wolnych wyborów oraz 20-lecie obecności w UE. Te dwa wydarzenia sprawiły, że mogliśmy uwolnić potencjał drzemiący w naszym kraju, korzystając z dobrodziejstw jednolitego rynku i innych zalet oferowanych przez UE. Dane pokazują, że ostatnie trzy dekady wykorzystaliśmy bardzo dobrze. Jedną z głównych gałęzi polskiej gospodarki stała się motoryzacja.

- W ciągu ostatnich 30 lat Polska stała się jednym ze światowych liderów w produkcji części samochodowych. Co więcej, z roku na rok nasza pozycja na światowym rynku rośnie i jesteśmy już siódmym co do wielkości eksporterem części i podzespołów samochodowych. Nieprzypadkowo więc w Warszawie odbyło się tak ważne spotkanie europejskich producentów części motoryzacyjnych. Cieszymy się, że jesteśmy częścią społeczności CLEPA i jesteśmy gotowi do dalszej wspólnej pracy na rzecz rozwoju branży w Polsce i Europie – powiedział Tomasz Bęben, Prezes Zarządu SDCM.

O randze konferencji świadczy to, że nie była ona obojętna przedstawicielom rządu. Tuż po Walnym Zebraniu CLEPA, podczas pierwszego dnia spotkań, swoje przemówienie wygłosił minister Krzysztof Bolesta z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, który podzielił się swoją wizją transformacji motoryzacji, a także potrzeb i wyzwań z nią związanych. Z kolei drugiego dnia na rozpoczęciu wydarzenia swoje przemówienie wygłosił minister Miłosz Motyka z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a chwilę po nim minister Ignacy Niemczycki z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Do zebranych przemówiła także dr Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury.

- Tak szeroka reprezentacja polskiego rządu i ministerstw podczas naszego wydarzenia, jak również otwartość na spotkania z branżą już poza eventem, jest obecnie jedną z najczęściej komentowanych rzeczy, które urzekły naszych gości, już poza samą Warszawą, którą niektórzy pamiętają sprzed dwudziestu i więcej lat.Jestem niezwykle zbudowanypłynącym z ust naszych decydentów przekazem o chęci dialogu i pomocy branży w tym pełnym wyzwań momencie, w jakim się obecnie znajdujemy – dodaje Tomasz Bęben.

Europejska motoryzacja na rozdrożu

Prezes CLEPA podkreślił kluczową rolę branży w przekształcaniu europejskiej mobilności oraz wyzwania i możliwości, jakie niesie ze sobą ta transformacja.

- W dzisiejszym klimacie politycznym dialog ma kluczowe znaczenie dla postępu. Patrząc globalnie, Ameryka promuje, Chiny planują strategicznie, a Europa reguluje. CLEPA konsekwentnie opowiada się za polityką kształtującą transformację w sposób wspierający konkurencyjność. Polska ze swoim niezwykłym rozwojem, jako siódmy co do wielkości eksporter części i komponentów pojazdów, odgrywa dziś kluczową rolę w tej podróży. Nasze wspólne wysiłki i szersza współpraca będą miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia konkurencyjnej i ekologicznej przyszłości europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. – powiedział Matthias Zink, Dyrektor Generalny Automotive Technologies w firmie Schaeffler, Prezes CLEPA.

Sekretarz Generalny CLEPA, Benjamin Krieger potwierdził zaangażowanie branży w bliźniaczą transformację Europy.

- Europa znajduje się w punkcie zwrotnym spowodowanym transformacją i zwiększoną globalną konkurencją. Dostawcy branży motoryzacyjnej przodują w zakresie innowacji, opracowując komponenty i rozwiązania dla ekologicznie czystych pojazdów, które będą napędzać przejście Europy na bardziej ekologiczny i inteligentniejszy transport. Nasza wiedza specjalistyczna daje nam wyjątkową możliwość kształtowania tej zmiany w sposób, który jednocześnie zwiększa konkurencyjność i napędza wzrost.

W dwudniowym programie nie zabrakło także wybitnych prelegentów. Henning Rennert, partner w PwC Strategy& przedstawił aktualne informacje na temat inwestowania i finansowania transformacji branży. W ramach spotkania odbyły się sesje dyskusyjne. Pierwsza z nich dotyczyła Polski, a konkretnie naszej gospodarki i jej ewolucji, która doprowadziła m.in. do pozycji silnego gracza na rynku produkcji motoryzacyjnej. Sesję poprowadził Tomasz Bęben – Prezes SDCM. Wzięli w niej także udział Agata Boutanos ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Igor Janke – dziennikarz ekonomiczny oraz Marcin Fabianowicz z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W panelu wzięła udział także Olga Trofymova, reprezentująca ukraiński rynek motoryzacyjny. Prelegentka podkreśliła, że Ukraina jest gotowa na inwestycje i współpracę biznesową, pomimo trwającej wojny. Zauważyła, że ukraińskie firmy chcą występować w pozycji partnera, a nie podmiotu oczekującego bezinteresownego wsparcia.

O transformacji motoryzacji w kierunku elektromobilności dyskutowali eksperci z kilku ważnych organizacji: Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, Ryszard Pawlik – doradca europosła Jerzego Buzka, Jakub Stolfa ze stowarzyszenia Automotive Skills Alliance, Witold Uhma z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Mark Nicklas, reprezentujący Komisję Europejską. Sesję poprowadził Piotr Michalczyk z firmy PwC.

Mark Nicklas z DG GROW Komisji Europejskiej, podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat zielonej transformacji przemysłu motoryzacyjnego w Europie Wschodniej:

- Producenci samochodów z Europy Środkowo-Wschodniej wywarli silny wpływ na możliwości produkcyjne i łańcuch dostaw regionu. Nowe strategie transformacji i identyfikacja czynników sprzyjających będą ważne dla pełnego wykorzystania możliwości, jakie daje zielona transformacja dla potencjału Europy Środkowo-Wschodniej jako europejskiego centrum motoryzacyjnego.