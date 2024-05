Toyota Camry z hybrydą 2.5 najpopularniejsza w Polsce. Jak trzyma wartość?

Toyota Camry istnieje od blisko 40 lat. Na całym świecie sprzedano do tej pory ponad 21 mln egz. wszystkich generacji tego auta. W 2004 roku producent zdecydował o wycofaniu tego modelu ze Starego Kontynentu. To był cios dla masy wielbicieli, ale pozostał wielki sentyment i duża rozpoznawalność. Wreszcie po w 2019 roku po 15 latach suszy przyszedł deszcz i nad Wisłę wjechała 8. generacja Camry z napędem hybrydowym. Wtedy na rynku miała przynajmniej pięciu rywali, w tym Passata czy Mondeo.

Na przestrzeni ostatnich 5 lat sedany konkurencji wyginęły, stąd pod nieobecność rywali Camry stała się naturalnym wyborem osób szukających klasycznej limuzyny. Do tej pory w Polsce sprzedało się ponad 16,3 tys. sztuk japońskiego sedana, co w segmencie D+E i przy modzie na SUV-y jest bardzo dobrym wynikiem. Od początku 2024 roku hybrydowa Toyota Camry to najchętniej wybierany sedan w segmencie D. Skąd takie wzięcie? Jak Toyota Camry trzyma cenę po latach?

Wartość rezydualna. Co to jest i ile można stracić?

Na początek odrobina teorii. Wartość samochodu spada już od momentu, w którym wyjedzie on z salonu. Nowe auto najwięcej traci na wartości w ciągu 3-4 pierwszych lat eksploatacji - powinni to zapamiętać jako wskazówkę zarówno kupujący (wybieraj trzy- lub czterolatki), jak i ci którzy chcą sprzedać młode auto (nie śpiesz się, poczekaj rok lub dwa, bo teraz stracisz). Dlatego przy wyborze nowych czterech kółek warto pomyśleć o jego wartości rezydualnej (RV ang. residual value), czyli sumie, za którą można je sprzedać po kilku latach użytkowania. Im ona wyższa, tym niższa utrata wartości, czyli auto mniej będzie nas kosztować w całkowitym rozrachunku.

Im wyższa wartość rezydualna, tym niższa miesięczna rata

Wartość rezydualna coraz częściej ma znaczenie dla nabywców prywatnych rozglądających się za nowym samochodem. W przypadku osób "biorących auto na firmę" i korzystających z wynajmu długoterminowego lub leasingu to kluczowe kryterium, ponieważ przedsiębiorca zazwyczaj jest zainteresowany jak najniższą ratą. A jedną ze składowych kalkulacji raty, obok ceny zakupu auta, pozostaje właśnie jego wartość na rynku wtórnym po zakończeniu kontraktu. Dlatego im wyższa wartość rezydualna, tym większe szanse na niższą miesięczną opłatę. Dodatkowo większość klientów biznesowych korzystających z leasingu, po okresie kontraktu decyduje się na wykup samochodu, w konsekwencji stając się jego właścicielem.

W praktyce wygląda to tak, że czynników mających wpływ na wskaźnik RV i utratę wartości jest na tyle dużo (m.in. polityka cenowa/rabaty, dobór wyposażenia, warunki gwarancyjne, koszty eksploatacji, obsługa posprzedażna), że nie nad każdym aspektem producent może mieć bezpośrednią kontrolę (np. pozycja danej marki w oczach klientów). W związku z tym, wybierając samochód (szczególnie firmowy), warto brać pod uwagę spadek jego wartości w czasie, im mniejszy, tym korzystniej.

Toyota Camry 2024 - jaka utrata wartości po 3 latach i 60 tys. km?

Na potrzeby prognozy wartości rezydualnych Camry specjaliści firmy Info-Ekspert założyli 3 lata eksploatacji i roczny przebieg na poziomie 20 tys. km (łącznie 60 tys. km). Parametry nie są wzięte z sufitu, to najczęstszy wybór klientów leasingujących lub wynajmujących nowe auta. Wynik?

Toyota Camry z napędem 2.5 Hybrid w podstawowej wersji Comfort zachowa po 3 latach i pokonaniu 60 tys. km aż 64,3 proc. początkowej wartości. Taki samochód oferuje m.in. 17-calowe alufelgi, system multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 7 cali oraz interfejsem Apple CarPlay i Android Auto, dwustrefową klimatyzację automatyczną z technologią oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe, a także systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense.

Toyota Camry 2.5 Hybrid po 60 tys. km jest warta ponad 64 proc. ceny nowego auta

Toyota Camry w wersji Comfort z pakietem Business zachowa według prognoz do 63,9 proc. ceny zakupu. W tej wersji auto jest lepsze o m.in. elektrycznie regulowany fotel kierowcy, podgrzewanie przednich foteli oraz skórzaną tapicerkę i przyciemniane tylne szyby.

Toyota Camry i niewielka utrata wartości wyższych wersji wyposażenia

Toyota Camry w środkowej odmianie Prestige to wartość rezydualna do 64 proc. Wersję wyróżniają 18-calowe felgi aluminiowe, inteligentny kluczyk, większy ekran dotykowy oraz nawigacja satelitarną.

Wartość rezydualna najwyższej wersji Executive jest na poziomie 63,6 proc. Wyposażenie tej odmiany Camry obejmuje elektrycznie regulowaną, podgrzewaną kierownicę, bezprzewodową ładowarkę telefonu oraz dodatkowe systemy bezpieczeństwa – układ detekcji przeszkód podczas manewrów, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem i system monitorowania martwego pola w lusterkach.

Toyota Camry w wersji Executive i z pakietem VIP po trzech latach i 60 tys. km zachowa 63,1 proc. wartości. Taki sedan oferuje m.in. nagłośnienie Premium Audio JBL z 9 głośnikami, podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie, podłokietnik z tyłu z panelem do sterowania radiem, klimatyzacją i elektrycznym pochyleniem tylnych foteli, wentylowane przednie fotele, pamięć ustawień fotela kierowcy oraz wyświetlacz HUD na przedniej szybie i kamerę 360 stopni.

Toyota Camry, czyli hybryda z silnikiem benzynowym 2.5 jak diesel

Toyota Camry pod maską skrywa napęd hybrydowy znany z SUV-a RAV4. Ten duet spalinowo-elektryczny stanowi jednostka benzynowa 2.5/177 KM pracująca w ekonomicznym cyklu Atkinsona i silnik elektryczny o mocy 120 KM. Łącznie hybryda wytwarza 218 KM – taki potencjał całkiem sprawnie radzi sobie rozpędzaniem sedana ważącego ok. 1600 kg.

Połączenie wolnossącego silnika benzynowego i jednostki elektrycznej zapewnia osiągi na poziomie mocnych diesli – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,3 s (prędkość maksymalną ograniczono elektronicznie do 180 km/h). Napęd szybko reaguje na dodanie gazu, a to sprawka mocnego silnika elektrycznego, który znacznie częściej włącza się do pracy.

Toyota Camry 2.5 Hybrid – ile zużywa benzyny na 100 km/h?

Zespół napędowy Camry jest też bardzo oszczędny. Przepisowa jazda, zgrana praca napędu hybrydowego i częste zaangażowanie trybu czysto elektrycznego sprawią, że osiągniecie średniego zużycia na poziomie 5,5 l/100 km nie wymaga wysiłku. Podczas testu jeszcze bardziej zaskoczyła wydajność układu wraz ze wzrostem prędkości. Kiedy licznik pokazywał ok. 120 km/h Camry zużywała 7,3 l, a na autostradzie według wskazań komputera co 100 km z 50-litrowego zbiornika ubywało ok. 8,5 l benzyny. Właśnie ten ostatni wynik sprawia, że Toyota wyróżnia się spośród innych hybryd, które bardziej wolą miasto niż wypad w trasę, gdzie ich ekonomiczny czar pryska.

Toyota Camry jakie wymiary, wnętrze i pojemność bagażnika?

Toyota Camry korzysta z platformy GA-K z serii TNGA. Prawie 5-metrowe nadwozie (4885 mm długości i 1840 szerokości) i ponad 2,8 m rozstawu osi zaowocowało wnętrzem, które pod względem komfortu podróżowania potrafi uszczęśliwić.

Mistrzem pierwszego wrażenia jest wyżej zamontowany 9-calowy ekran. Można nim sterować także za pomocą fizycznych przycisków i pokręteł, a to wielka zaleta. System multimedialny to także szybsze oprogramowanie oraz integracja ze smartfonami (Apple CarPlay i Android Auto). Do wyboru są dwie skórzane tapicerki (czarna lub beżowa; umożliwiają wentylację siedzeń). Bagażnik oferuje 524 l pojemności.

Toyota Camry - wyposażenie

Camry skrywa też pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense 2.5. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia wykrywa pieszych i rowerzystów, zapobiega zderzeniu czołowemu, do tego jest też układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach. Ten ostatni ostrzega kierowcę i uruchamia automatyczne hamowanie, jeśli podczas skrętu w lewo lub w prawo powstaje niebezpieczeństwo zderzenia z pieszym na pasach lub z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem. Sedan Toyoty sam zwolni przed łukiem, a sprawi to system redukcji prędkości na zakrętach. Inteligentny tempomat adaptacyjny dostosuje prędkość do ograniczeń widocznych na znakach drogowych.

Toyota Camry 2024 kosztuje taniej o ponad 13 tys. zł

Toyota Camry w najtańszej wersji Comfort kosztuje teraz od 169 500 zł. To o 13 300 zł mniej wobec ceny katalogowej.

Camry w wersji Comfort jest wyposażona w 17-calowe alufelgi, światła Bi-LED, kamerę cofania, pakiet bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense, który obejmuje układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, asystenta pasa ruchu, układ rozpoznawania znaków drogowych, inteligentny tempomat adaptacyjny oraz automatyczne światła drogowe. Do tego jest jeszcze dwustrefowa klimatyzacja z technologią oczyszczania powietrza Nanoe, fotel kierowcy z elektryczną regulacją w ośmiu kierunkach, czy interfejsy Android Auto i Apple CarPlay. Pakiet Business może wzbogacić wyposażenie, które obejmuje elektryczną regulację fotela pasażera z regulacja odcinka lędźwiowego, podgrzewane fotele przednich, tapicerkę skórzaną (skóra naturalna i syntetyczna) oraz boczki drzwi i podłokietnik obite skórą syntetyczną, przyciemniane szyby tylne. Teraz jednak bardziej opłaca się spojrzeć o półkę wyżej…

Toyota Camry w wersji Prestige kosztuje prawie 14 tys. zł mniej

Toyota Camry w wersji Prestige jest lepsza o 18-calowe felgi aluminiowe, tapicerkę ze skóry syntetycznej, fotel pasażera z elektryczną regulacją, inteligentny kluczyk oraz przyciemniane szyby tylne. Standard to także większy, 9-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego, nawigacja Toyota Touch 2 with GO z trzyletnią darmową aktualizacją map i ozdobne nakładki progowe przednie z logo Camry.

Toyota Camry w wersji Prestige kosztuje od 177 000 zł, czyli o 13,9 tys. zł taniej niż przewiduje regularny cennik.

Toyota Camry 2024 Executive kosztuje od 189 100 zł

Toyota Camry 2024 w wersji Executive to najsolidniej wyposażona wersja japońskiego sedana. Taki samochód jest lepszy o tapicerkę ze skóry naturalnej i syntetycznej, podgrzewane fotele przednie, elektryczną regulację kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach, system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), manetki zmiany biegów przy kierownicy, układ wykrywania przeszkód, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem. Tak skonfigurowane auto kosztuje od 189 100 zł, to 14 800 zł mniej wobec ceny katalogowej.

Samochód można wzbogacić o pakiet VIP (za 18 000 zł), który obejmuje rolety bocznych szyb, elektrycznie sterowaną roletę tylnej szyby, trzystrefową klimatyzację, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni, wentylowane fotele przednie, podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie, elektryczna regulację tylnej kanapy i system Premium Audio JBL z 9 głośnikami.

