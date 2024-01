Jak poinformowała policja do wypadku doszło we wtorek przed godz. 8. Kierowca autobusu na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił młodą kobietę. „Poszkodowana to 16-letnia mieszkanka Zawadki Brzosteckiej. Z urazem głowy została przewieziona karetką do szpitala” – powiedział PAP podkom. Jacek Bator, rzecznik komendy policji w Dębicy.

Reklama

Droga krajowa nr 73 jest zablokowana. Na razie nie wiadomo ile potrwają utrudnienia. Policyjna ekipa wypadkowa ustala szczegóły zdarzenia. Funkcjonariusze kierują samochody na objazdy.