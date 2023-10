TRANS-TACHO to pakiet innowacyjnych e-usług uruchamianych w ramach cyfryzacji administracji publicznej. Pomoże usprawnić wymianę dokumentów z Głównym Urzędem Miar osobom fizycznym i firmom, które zajmują się instalacją i serwisem tachografów. Z funkcjonalnej aplikacji będą mogli korzystać także właściciele firm przewozowych oraz kierowcy. Aby jej użyć, wystarczy odwiedzić stronę trans-tacho@gum.gov.pl – wiele funkcji nie wymaga logowania.

Czym są tachografy?

Według obowiązujących przepisów, większość zawodowych kierowców i firm transportowych, nie może funkcjonować bez tachografów – urządzeń, które rejestrują czas spędzony za kierownicą. W przypadku kierowców autokarów czy ciężarówek ma on zasadnicze znaczenie nie tylko dla samych kierujących i ich komfortu, ale także dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przestrzeganie czasu pracy pozwala, m.in. unikać wypadków związanych z przemęczeniem kierujących.

Dla warsztatów tachografów

Obsługą tachografów zajmują się specjalne warsztaty tachografów działające na podstawie decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar zezwalającej na instalację i serwisowanie tachografów. Z myślą o warsztatach powstało wiele funkcji Systemu TRANS-TACHO. Dzięki e-usługom łatwiej zarejestrują swoją działalność i otrzymają niezbędne zezwolenia, a także zaktualizują lub zweryfikują zgłoszony sprzęt i zatrudnionych techników. Obieg dokumentów odbywający się za pośrednictwem Internetu ograniczy konieczność kontaktu z urzędem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty. To nowa jakość usług.

Dla techników warsztatu

E-usługi są też ułatwieniem dla osób dopiero zaczynających przygodę z tachografami, czyli uczących się zawodu technika. Do tej pory osoby chcące wykonywać ten zawód musiały złożyć dokumenty osobiście, aby przystąpić do egzaminu i uzyskać certyfikat. Teraz, mogą to zrobić on-line, co wiąże się z szybszym otrzymaniem uprawnień.

TRANS-TACHO to również usługi skierowane dla osób będących już technikami. System umożliwia bowiem rejestrację zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego oraz aktualizację własnych danych.

Dla podmiotów szkolących

Podmioty szkolące z zakresu sprawdzania i przeglądu tachografów, za pośrednictwem platformy, złożą wniosek o certyfikat podmiotu szkolącego na kolejny okres, zgłoszą terminy szkoleń, listę wykładowców i uczestników. Dostarczanie dokumentów, składanie wyjaśnień, rejestracja numerów wydanych zaświadczeń uczestnikom szkoleń czy aktualizacja zatrudnionych wykładowców będzie dużo prostsza i szybsza.

Dla producentów

Producenci tachografów za pośrednictwem systemu sprawniej złożą wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu tachografu lub jego elementów składowych. TRANS-TACHO przyspieszy proces uzupełniania dokumentacji oraz składania wyjaśnień.

Łatwiejsza kontrola, większe bezpieczeństwo

System ułatwi także pracę służb – policji, pracowników Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych wydających karty warsztatowe, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Dostęp do informacji on-line pomoże łatwiej kontrolować urządzenia oraz ich użytkowników. Wykrywając nadużycia, służby mogą dbać lepiej o bezpieczeństwo na drogach. TRANS-TACHO pozwala, m.in. zweryfikować, czy dany podmiot posiada ważny certyfikat czy zezwolenie. Zdalna lokalizacja warsztatów i możliwość wyszukiwania najbliższego warsztatu w stosunku do miejsca kontroli pojazdu, pomoże kontrolerom sprawnie skierować pojazd na dodatkowe badania tachografu w pojeździe przy podejrzeniu manipulacji.

Ułatwienia dla kierowców i firm transportowych

Dzięki systemowi TRANS-TACHO, a zwłaszcza aplikacji mobilnej, również kierowcy i zarządzający firmami transportowymi łatwiej znajdą w danej okolicy warsztat tachografów oraz sami będą mogli zweryfikować status jego działalności. Aplikacja nie tylko wskaże adres najbliższego warsztatu, ale także doprowadzi do niego kierowcę za pomocą nawigacji. To wygodne rozwiązanie z pewnością docenią prowadzący pojazdy, którym zależy na czasie i szybkim naprawieniu usterki.

Rozwiązanie na miarę potrzeb

Usprawnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz wykonywaniu zawodu regulowanego dotyczącego tachografów to odpowiedź na realne potrzeby osób związanych z branżą transportową. Usługi certyfikacji technika, podmiotu prowadzącego warsztat tachografów, podmiotu szkolącego czy wreszcie samego tachografu, przeprowadzane za pośrednictwem e-usług, są dużo wygodniejsze. Pozwalają oszczędzać czas, zmniejszać koszty w firmach i usprawniać proces zatrudnienia.

–Ta innowacyjna aplikacja umożliwia szybką, łatwą i bezpieczną wymianę dokumentów związanych z tachografami. Dzięki niej można uniknąć czasochłonnych i często kosztownych procedur papierowej dokumentacji. To przyspiesza procesy, minimalizuje ryzyko błędów oraz wpływa na wzrost efektywności w branży transportowej. Nieustannie dążymy do tego, aby Główny Urząd Miar dostarczał najwyższej jakości usługi, które spełniają potrzeby naszych klientów. Wdrażając TRANS-TACHO, kładziemy kamień milowy na drodze ku bardziej cyfrowej i dostępnej administracji publicznej – mówi Prezes Głównego Urzędu Miar, prof. Jacek Semaniak.

Usprawnienie usług związanych z instalacją i serwisowaniem tachografów, a także szkoleniami techników jest koniecznością. Zaproponowane przez Główny Urząd Miar rozwiązania informatyczne zapewniają przejrzysty, wygodny i szybki obieg dokumentów.

Ograniczenie formalności, uproszczenie procedury składania wniosków, umożliwienie samodzielnej weryfikacji stanu sprawy i łatwiejsza komunikacja z Urzędem to podstawa dobrej organizacji administracji XXI wieku.

Skorzystaj z systemu, wejdź na trans-tacho@gum.gov.pl