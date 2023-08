W autobusie jadącym z Austrii znajdowało się łącznie 19 pasażerów.

Autokar w drodze do Norwegii

Pojazd z nieznanych przyczyn zjechał rano z drogi i przewrócił się na bok do rowu. Autobus był w drodze do Norwegii. Według rzeczniczki policji firma autobusowa ma siedzibę we Freistadt w Górnej Austrii.(