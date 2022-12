W środę oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni mł. asp. Adam Wojciński poinformował PAP, że do zdarzenia doszło we wtorek, 20 grudnia po godzinie 13.

"Okazało się, że kierującym był funkcjonariusz naszej jednostki"

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zostali skierowani do ujęcia obywatelskiego nietrzeźwego kierującego w Skotnikach. W trakcie interwencji okazało się, że kierującym renault Kadjar był funkcjonariusz naszej jednostki będący poza służbą – powiedział Wojciński. Dodał, że 47-letni funkcjonariusz w momencie interwencji przebywał na urlopie. Przeprowadzone zostało badanie stanu trzeźwości z wynikiem 1,25 mg/l. Na miejscu zatrzymane zostało prawo jazdy – zaznaczył Wojciński.

Wskazał, że w sprawie zostały wykonane czynności z udziałem Prokuratora Rejonowego. Wojciński zaznaczył, że „w związku z tym zdarzeniem Komendant Powiatowy Policji we Wrześni wdrożył procedurę wydalenia funkcjonariusza ze służby”. Wojciński powiedział PAP, że funkcjonariusz służył w policji 27 lat.

