Do wypadku doszło ok. godz. 16 na jednej z ulic w Wilanowie. Ze wstępnych informacji policji wynika, że 16-latek jadąc motocyklem marki yamaha stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na chodnik, po którym szła matka z dwójką dzieci. W wyniku tego zdarzenia matka wraz z jednym dzieckiem trafiła do szpitala. Drugiemu dziecku nic się nie stało. 16-latek został sprawdzony pod kątem stanu trzeźwości, był trzeźwy i również trafił do szpitala - przekazała podkom. Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji.

Motocyklista nie miał prawa jazdy

16-latek nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Na miejscu wypadku trwają czynności policji.

autor: Marcin Chomiuk