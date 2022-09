Qarson jest firmą z polskim kapitałem, która powstała i osiągnęła sukces we Francji. Na francuskim rynku najmu długoterminowego jest od lat numerem jeden. W 2019 roku właściciel marki Qarson - Damian Ciesielczyk - postanowił wejść na polski rynek, a realizację tego celu powierzył w 2020 roku Jackowi Jasińskiemu, związanemu z branżą motoryzacyjną od kilkunastu lat. Od tego czasu Qarson stał się liderem w kategorii aut na abonament, a nie byłoby to możliwe, gdyby nie zrozumienie aktualnych potrzeb rynku i konsumentów.

Niepewne czasy, problemy z dostępnością aut oraz inflacja, która dla wielu Polaków jest elementem stopującym inwestycje i wydatki, spowodowały, że Polacy zmienili podejście do kwestii zakupu auta. Obecnie klienci, którzy chcą mieć samochód, mają do wyboru nie tylko zakup czy leasing. Możliwe jest bowiem posiadania fabrycznie nowego auta, na rok, w abonamencie. Takie rozwiązanie proponuje Qarson Auta na Abonament, a usługa została doceniona w konkursie Laur Klienta 2022, przynosząc firmie zwycięstwo w kategorii wynajem długoterminowy.

Auto na abonament

Wynajem został przez Qarsona przygotowany tak, aby klient łatwo mógł skonfigurować swoje potrzeby online i w prosty sposób wybrać auto, które mu odpowiada. Innowacją jest tu sama usługa abonamentu, która działa na tej samej zasadzie co w przypadku prywatnego pakietu medycznego czy dostępu do serwisu streamingowego. W cenie abonamentu zawarto wszystkie opłaty związane z posiadaniem auta w określonym przedziale czasowym. Pokrywa ona koszt użytkowania auta, ubezpieczenie, serwisy i wszelkie usługi związane z jego posiadaniem. Po stronie klienta zostają koszty tankowania samochodu.

Jak wskazuje Jacek Jasiński, CEO Qarson Polska, który kieruje rozwojem firmy w Polsce, klienci szczególnie doceniają komfort, jaki daje im możliwość wynajęcia auta na rok przy stałych cenach abonamentu i pakiecie usług w nim zawartych.

– Jest to bardzo szybki i bezpieczny sposób, aby zaplanować roczne wydatki na auto. To innowacyjna usługa dostosowana do potrzeb dzisiejszego klienta. Po abonamentach medycznych, telefonicznych, telewizyjnych, Polacy chcą także korzystać z abonamentów motoryzacyjnych – a Qarson idealnie wpisuje się w wymogi obecnego rynku – mówi Jacek Jasiński.

Podkreśla, że duży odsetek osób chcących korzystać z auta, nie zamierza inwestować w jego zakup, tylko wybiera posiadanie fabrycznie nowego pojazdu i płaci tylko za jego użytkowanie, a nie za całą wartość.

– Przy stałych ratach abonamentu w Qarsonie klienci mogą dokładnie przewidzieć roczne wydatki – dodaje Jacek Jasiński.

Ważna nagroda

Firma nie potrzebowała zbyt wiele czasu, aby zawojować polski rynek najmu długoterminowego aut, o czym świadczy zwycięstwo w plebiscycie Laur Konsumenta 2022. Za nagrodą dla Qarsona stoją konkretne funkcjonalności i zalety oferowanej usługi. To między innymi łatwość procesu wynajmu auta.

– W porównaniu do konkurencji w Qarsonie proces ten zajmuje minuty a nie dni. Minimum formalności. Prosta procedura – zauważa Jacek Jasiński.

I wylicza kolejne zalety wynajmu długoterminowego w Qarsonie. Firma postawiła na cyfryzację, dzięki czemu cały proces wynajmu auta przebiega online.

– Nie trzeba się nigdzie ruszać, aby zdobyć pakiet informacji i móc podjąć decyzję o wyborze auta oraz załatwić wszelkie formalności – wyjaśnia CEO Qarson.

Firma oferuje tylko własne auta i usługi. Prowadzi również serwis i blacharnię.

– Dzięki temu, że na każdym kroku świadczymy kompleksowo własne usługi, możemy utrzymać jakość na każdym etapie współpracy z klientem – podkreśla Jacek Jasiński.

Klient decydujący się na abonament w Qarsonie zyskuje dedykowanego opiekuna, który kompleksowo dba o jego interesy przez cały okres współpracy. Nikt nie jest anonimowy, za to każdy jest traktowany jak partner biznesowy, którego potrzeby są priorytetem dla firmy. O wysokiej jakości obsługi świadczą opinie wystawiane przez klientów w Internecie. Jednocześnie dziewięciu na dziesięciu na dziesięciu klientów przedłuża umowę z Qarson na kolejny rok.