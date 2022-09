Do tragicznego wydarzenia doszło w piątek ok. godz. 20 w Lipsku na ul. Spacerowej, na wysokości nowej drogi na most. Policjanci ustalili, że jadący od strony Ożarowa pojazd uderzył w idącego drogą 44-letniego mężczyznę, w wyniku czego poniósł on śmierć. Leżące na poboczu ciało zauważył jadący drogą inny kierowca, który powiadomił służby - przekazała rzeczniczka. Według wstępnych ustaleń sprawca wypadku jechał pojazdem dostawczym, prawdopodobnie koloru białego. Nie jest znana tożsamość kierowcy - dodała asp. Karasińska.

Policjanci szukają świadków zdarzenia

Funkcjonariusze z Lipska poszukują świadków zdarzenia lub innych osób, które mogą posiadać informacje na temat tego wypadku i proszą o kontakt osobisty w Komendzie Powiatowej Policji w Lipsku przy ul. Spacerowej 31A lub telefoniczny – nr tel. 47 70 28 200, albo alarmowy 112. (PAP)

Autorka: Ilona Pecka